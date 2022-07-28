Окупанти завдали ударів по військовій частині в Лютежі та Гончарівському. Є втрати у нашому особовому складі, - Генштаб
У четвер вранці РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі Київської області, одна будівля зруйнована і дві будівлі пошкоджено.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні близько 5:00 противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами "Калібр" по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області. Наразі є інформація, що одна будівля зруйнована і дві будівлі пошкоджено. Крім того, одну крилату ракету було збито в повітрі над Бучанським кар'єром. Противник завдав ракетного удару з акваторії Чорного моря, з району мису Фіолент", - сказав Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у четвер.
Окрім того, РФ обстріляла Гончарівське на Чернігівщині, внаслідок чого є втрати в особовому складі ЗСУ.
"Щодо Чернігівської області. З 5:25 до 6:30 по Гончарівському Чернігівської області також було завдано обстрілу реактивними системами залпового вогню - близько 20 снарядів по позиціях наших військ. Наразі встановлено, що пуски були здійснені з району населеного пункту Зябрівка Республіки Білорусь. Є втрати у нашому особовому складі, втрати уточнюються", - зазначив Громов.
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Шо сказать хотел, болезный?
А мы отморозимся как бульбофюрер. Нас там нет!
От, нажаль, і результат не забарився.
психолог там же.
Як писав пан "Urs" --
знаходиться Київська ГЕС. Плотина - земляна, а переспектива --
не хочу навіть казати. Оті 73% , що підняли " Ріголетто" до гори
навіть собі і не уявляють ,що може статися з ........вом.
Не зря же пюрерские войска лет десять назад тренировались по пинским болотам из С-300 стрелять. Просто тогда многие не обратили внимания на эти "эксперименты" усатого пюрера.
Втрати в живій силі не лякають,санкції теж..
Тому,треба укріплюватися по всій лінії кордону,щоб зберегти життя наших захисників.Ми повинні відчувати загрозу з боку рашистів на генному рівні.
Після обстрілу орками крилатими ракетами Яворівського полігону та селища Десна командири повинні зрозуміти, що відпочивати війсковослужбовцям у казармах зараз смертельно небезпечно. Також не можна допускати у розташування військової частини, на полігони, блокпости та військові склади з ************ депутатів "Слуг народу" та журналістів. Російський православний ворог обстрілює Україну крилатими ракетами, як у тирі, до західних кордонів. Росіяни вбиватимуть громадян України, поки в них не закінчаться ракети.
Нині покійний (царство йому Кобзона) Голова Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський багато років тому озвучував плани діда Бабаєва щодо суверенної України:
«За два часа до бомбардировок все воинские части Украины должны быть уничтожены полностью, сожжены. Казармы, военные городки, самолеты, все полностью. И спецназ высаживается в Киеве, и Порошенко арестовывается. И заканчивается проблема», - сказал Жириновский.
Если их запустили от Севастополя, а Лютеж севернее Киева, то они летели в обход (" одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером") ???
если не будут выявлять и избавляться от полудурочных командиров, то у нас и дальше будут потери в казармах.
после пяти месяцев войны.