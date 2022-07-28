Российские оккупанты пытаются запретить обращение гривни на Херсонщине, - ОВА
Захватчики на временно оккупированных территориях Херсона угрожают наказанием за выдачу гривни.
Об этом сообщили в обладминистрации, передает Цензор.НЕТ.
"На Херсонщине оккупационные власти заявляют о запрете гривни. Так называемая оккупационная "полиция" ходит по рынку и предупреждает о наказании за выдачу гривни людей, продающих наличные", - отметили в ОВА.
В то же время, местные сообщают, что из магазинов начали изымать терминалы.
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+6 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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раїся таки довимахується до галопуючою інфляцією..а там не за горами не тільки технічний дефолт..коли кусок хліба за рулон рублів будуть купувати
Херсонська обл-Україна.І грошова одиниця -ГРИВНЯ,а рублі,як що не помиляюсь,здається на кацапії.
СССР сдох от Инфаркта в августе 1991 года...РАБzzeя сдохнет от Инсульта..и возможно...в августе этого года...