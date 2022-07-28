РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7347 посетителей онлайн
Новости Война
3 082 13
гривня (1817) оккупация (9998) Херсонщина (4387)

Российские оккупанты пытаются запретить обращение гривни на Херсонщине, - ОВА

окупація,рублі

Захватчики на временно оккупированных территориях Херсона угрожают наказанием за выдачу гривни.

Об этом сообщили в обладминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"На Херсонщине оккупационные власти заявляют о запрете гривни. Так называемая оккупационная "полиция" ходит по рынку и предупреждает о наказании за выдачу гривни людей, продающих наличные", - отметили в ОВА.

В то же время, местные сообщают, что из магазинов начали изымать терминалы.

Также читайте: Оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому (обновлено)
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
"какаяразница" які гроші ходять, аби дороги були освітлені та за асфальтовані
показать весь комментарий
28.07.2022 13:30
+2
Хай сонцю заборонять вставати, імбИцили кацапські.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:43
+1
Настругали дерев"яних руплів.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"какаяразница" які гроші ходять, аби дороги були освітлені та за асфальтовані
показать весь комментарий
28.07.2022 13:30 Ответить
свіженьких дерев'яних надрукували..

раїся таки довимахується до галопуючою інфляцією..а там не за горами не тільки технічний дефолт..коли кусок хліба за рулон рублів будуть купувати
показать весь комментарий
28.07.2022 13:31 Ответить
Настругали дерев"яних руплів.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:36 Ответить
з такими цінами на нафту та газ - це лише мрії
показать весь комментарий
28.07.2022 13:37 Ответить
Венесуела не дасть збрехати...
показать весь комментарий
28.07.2022 14:30 Ответить
а как было "хорошо" и гривны ходят и рубеля, и такой паспорт и такой и еще другой.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:33 Ответить
Хай сонцю заборонять вставати, імбИцили кацапські.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:43 Ответить


Херсонська обл-Україна.І грошова одиниця -ГРИВНЯ,а рублі,як що не помиляюсь,здається на кацапії.
показать весь комментарий
28.07.2022 14:03 Ответить
ВІДЕО ОРКИ СПАЛИЛИ СВОЇХ ЖЕhttps://t.me/prezedentnews/36966
показать весь комментарий
28.07.2022 14:16 Ответить
Мавзолейная Помойка путлера дохнет на глазах всего Мира...
СССР сдох от Инфаркта в августе 1991 года...РАБzzeя сдохнет от Инсульта..и возможно...в августе этого года...
показать весь комментарий
28.07.2022 14:24 Ответить
Фублі - краще брати бусами...
показать весь комментарий
28.07.2022 15:01 Ответить
А толку??? У людей работы на окупированных территориях нет. Запрещай, не запрещай жрать все равно нечего...
показать весь комментарий
28.07.2022 15:16 Ответить
но местные на бусы и ракушки не ведутся
показать весь комментарий
28.07.2022 15:19 Ответить
 
 