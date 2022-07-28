Російські окупанти намагаються заборонити обіг гривні на Херсонщині, - ОВА
Загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонщини погрожують покаранням за видачу гривні.
Про це повідомили в обладміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"На Херсонщині окупаційна влада заявляє про заборону гривні. Так звана окупаційна "поліція" ходить по ринку та попереджає про покарання за видачу гривні людей, які продають готівку", - зазначили в ОВА.
Водночас місцеві повідомляють, що із магазинів почали вилучати термінали.
Топ коментарі
+6 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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раїся таки довимахується до галопуючою інфляцією..а там не за горами не тільки технічний дефолт..коли кусок хліба за рулон рублів будуть купувати
Херсонська обл-Україна.І грошова одиниця -ГРИВНЯ,а рублі,як що не помиляюсь,здається на кацапії.
СССР сдох от Инфаркта в августе 1991 года...РАБzzeя сдохнет от Инсульта..и возможно...в августе этого года...