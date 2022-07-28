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гривня (1650) окупація (6542) Херсонщина (5367)

Російські окупанти намагаються заборонити обіг гривні на Херсонщині, - ОВА

окупація,рублі

Загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонщини погрожують покаранням за видачу гривні.

Про це повідомили в обладміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"На Херсонщині окупаційна влада заявляє про заборону гривні. Так звана окупаційна "поліція" ходить по ринку та попереджає про покарання за видачу гривні людей, які продають готівку", - зазначили в ОВА.

Водночас місцеві повідомляють, що із магазинів почали вилучати термінали.

Також читайте: Протягом двох тижнів ЗСУ звільнили три населених пункти на Херсонщині, - Генштаб

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Топ коментарі
+6
"какаяразница" які гроші ходять, аби дороги були освітлені та за асфальтовані
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28.07.2022 13:30
+2
Хай сонцю заборонять вставати, імбИцили кацапські.
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28.07.2022 13:43
+1
Настругали дерев"яних руплів.
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28.07.2022 13:36
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"какаяразница" які гроші ходять, аби дороги були освітлені та за асфальтовані
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28.07.2022 13:30 Відповісти
свіженьких дерев'яних надрукували..

раїся таки довимахується до галопуючою інфляцією..а там не за горами не тільки технічний дефолт..коли кусок хліба за рулон рублів будуть купувати
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28.07.2022 13:31 Відповісти
Настругали дерев"яних руплів.
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28.07.2022 13:36 Відповісти
з такими цінами на нафту та газ - це лише мрії
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28.07.2022 13:37 Відповісти
Венесуела не дасть збрехати...
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28.07.2022 14:30 Відповісти
а как было "хорошо" и гривны ходят и рубеля, и такой паспорт и такой и еще другой.
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28.07.2022 13:33 Відповісти
Хай сонцю заборонять вставати, імбИцили кацапські.
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28.07.2022 13:43 Відповісти


Херсонська обл-Україна.І грошова одиниця -ГРИВНЯ,а рублі,як що не помиляюсь,здається на кацапії.
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28.07.2022 14:03 Відповісти
ВІДЕО ОРКИ СПАЛИЛИ СВОЇХ ЖЕhttps://t.me/prezedentnews/36966
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28.07.2022 14:16 Відповісти
Мавзолейная Помойка путлера дохнет на глазах всего Мира...
СССР сдох от Инфаркта в августе 1991 года...РАБzzeя сдохнет от Инсульта..и возможно...в августе этого года...
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28.07.2022 14:24 Відповісти
Фублі - краще брати бусами...
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28.07.2022 15:01 Відповісти
А толку??? У людей работы на окупированных территориях нет. Запрещай, не запрещай жрать все равно нечего...
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28.07.2022 15:16 Відповісти
но местные на бусы и ракушки не ведутся
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28.07.2022 15:19 Відповісти
 
 