Молодежь уезжает с временно оккупированной территории, - мэр Мелитополя Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о тенденции выезда молодежи с временно оккупированной территории, в частности, из-за нежелания учиться в созданном россиянами псевдоуниверситете на базе пяти высших учебных заведений Запорожской области.
Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ
"На базе пяти университетов временно оккупированной Запорожской области они (российские оккупанты. - Ред.) создали единый псевдоуниверситет… Если раньше в этих пяти университетах учились около 15 тысяч студентов, то на сегодняшний день враг декларирует и гордится тем, что в настоящее время засчитано две тысячи студентов. Мы понимаем, что никто не хочет учиться в этом псевдоуниверситете. И точно мы видим тенденцию, что молодежь уезжает с временно оккупированной территории", - сказал он.
Мэр Мелитополя также подчеркнул, что на сегодняшний день власти города ставят перед собой цель, согласно которой все выпускники 11 классов смогут поступить в высшие учебные заведения Украины.
"У них есть льготы на поступление: они не сдают экзамены, тестирование, а только по собеседованию могут поступить в высшие учебные заведения", - уточнил Федоров.
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ну может минус пару процентов тех, кто не может куда-то дернуться.....
Зелені докерувались, що від України ні території не залишитьсч ні людей
спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі виїжджаєш із окупованої території
сподівались на "котлєти від мацкалей??
а отримали каку на лопаті