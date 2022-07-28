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Мелитополь (610) молодежь (228) эвакуация (2003) Федоров Иван (459)

Молодежь уезжает с временно оккупированной территории, - мэр Мелитополя Федоров

мелітополь

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о тенденции выезда молодежи с временно оккупированной территории, в частности, из-за нежелания учиться в созданном россиянами псевдоуниверситете на базе пяти высших учебных заведений Запорожской области.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ

"На базе пяти университетов временно оккупированной Запорожской области они (российские оккупанты. - Ред.) создали единый псевдоуниверситет… Если раньше в этих пяти университетах учились около 15 тысяч студентов, то на сегодняшний день враг декларирует и гордится тем, что в настоящее время засчитано две тысячи студентов. Мы понимаем, что никто не хочет учиться в этом псевдоуниверситете. И точно мы видим тенденцию, что молодежь уезжает с временно оккупированной территории", - сказал он.

Мэр Мелитополя также подчеркнул, что на сегодняшний день власти города ставят перед собой цель, согласно которой все выпускники 11 классов смогут поступить в высшие учебные заведения Украины.

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"У них есть льготы на поступление: они не сдают экзамены, тестирование, а только по собеседованию могут поступить в высшие учебные заведения", - уточнил Федоров.

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Топ комментарии
+5
Українська народна прикмета:
спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі виїжджаєш із окупованої території
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28.07.2022 14:52
+4
ЗСУ знов вдарили по базі окупантів в Мелітополі.
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28.07.2022 14:25
+3
Жити безправним терпілою в колонії, та ще й в колонії такого лайна як расіюшка, бажаючих не буде багато...
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28.07.2022 14:33
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ЗСУ знов вдарили по базі окупантів в Мелітополі.
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28.07.2022 14:25 Ответить
все правильно , какой разумный человек , хочет жить в "сруцком мире"
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28.07.2022 14:27 Ответить
З підконтрольної території також і це ще кордони закрити для чоловіків.
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28.07.2022 14:28 Ответить
Будь який диплом виданий кацапами не вартує навіть того пластику з якого зроблений.
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28.07.2022 14:29 Ответить
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28.07.2022 14:31 Ответить
Cі-Vogue-ха
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28.07.2022 14:36 Ответить
Жити безправним терпілою в колонії, та ще й в колонії такого лайна як расіюшка, бажаючих не буде багато...
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28.07.2022 14:33 Ответить
из 15 тысяч две - это 13% ватномозгих........
ну может минус пару процентов тех, кто не может куда-то дернуться.....
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28.07.2022 14:33 Ответить
молодь обирає майбутнє
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28.07.2022 14:34 Ответить
Ну да ну да, а потом вдруг откуда не возмись будут мобики с Херсонской и Запорожской областей
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28.07.2022 14:36 Ответить
В Україні нема нічого більш постійного, ніж тимчасове.
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28.07.2022 14:36 Ответить
чо так довго роздуплялись
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28.07.2022 14:42 Ответить
З підконтрольної теж тікають.
Зелені докерувались, що від України ні території не залишитьсч ні людей
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28.07.2022 14:51 Ответить
Українська народна прикмета:
спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі виїжджаєш із окупованої території
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28.07.2022 14:52 Ответить
питання-чому виїзжають тільки зараз??
сподівались на "котлєти від мацкалей??
а отримали каку на лопаті
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28.07.2022 15:01 Ответить
они хитросделанные.
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28.07.2022 15:02 Ответить
Рюцкиц мир потерял за 30 лет своей незалежности 55 миллионов насєлєнія...Демографическое положение рабZZeи катастрофическое...говорила еще ,10лет назад Татьяна Голикова...кажись вице-премьер рабZei...
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28.07.2022 15:02 Ответить
 
 