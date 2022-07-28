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Мелітополь (767) молодь (115) евакуація (2247) Федоров Іван (640)

Молодь виїжджає із тимчасово окупованої території, - мер Мелітополя Федоров

мелітополь

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про тенденцію виїзду молоді з тимчасово окупованої території, зокрема, через небажання навчатися у створеному росіянами псевдоуніверситеті на базі п'яти вищих навчальних закладів Запорізької області.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"На базі п'яти університетів тимчасово окупованої Запорізької області вони (російські окупанти. - Ред.) створили єдиний псевдоуніверситет… Якщо раніше у цих п'яти університетах навчалися близько 15 тисяч студентів, то на сьогодні ворог декларує та пишається тим, що наразі зараховано дві тисячі студентів. Ми розуміємо, що ніхто не хоче навчатися у цьому псевдоуніверситеті. І точно ми бачимо тенденцію, що молодь виїжджає із тимчасово окупованої території", - сказав він.

Мер Мелітополя також наголосив, що на сьогодні влада міста ставить перед собою мету, згідно з якою всі випускники 11 класів зможуть вступити до вищих навчальних закладів України.

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"У них є пільги на вступ: вони не складають іспитів, тестування, а лише за співбесідою можуть вступити до вищих навчальних закладів", - уточнив Федоров.

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Українська народна прикмета:
спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі виїжджаєш із окупованої території
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28.07.2022 14:52
+4
ЗСУ знов вдарили по базі окупантів в Мелітополі.
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28.07.2022 14:25
+3
Жити безправним терпілою в колонії, та ще й в колонії такого лайна як расіюшка, бажаючих не буде багато...
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28.07.2022 14:33
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ЗСУ знов вдарили по базі окупантів в Мелітополі.
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28.07.2022 14:25 Відповісти
все правильно , какой разумный человек , хочет жить в "сруцком мире"
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28.07.2022 14:27 Відповісти
З підконтрольної території також і це ще кордони закрити для чоловіків.
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28.07.2022 14:28 Відповісти
Будь який диплом виданий кацапами не вартує навіть того пластику з якого зроблений.
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28.07.2022 14:29 Відповісти
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28.07.2022 14:31 Відповісти
Cі-Vogue-ха
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28.07.2022 14:36 Відповісти
Жити безправним терпілою в колонії, та ще й в колонії такого лайна як расіюшка, бажаючих не буде багато...
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28.07.2022 14:33 Відповісти
из 15 тысяч две - это 13% ватномозгих........
ну может минус пару процентов тех, кто не может куда-то дернуться.....
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28.07.2022 14:33 Відповісти
молодь обирає майбутнє
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28.07.2022 14:34 Відповісти
Ну да ну да, а потом вдруг откуда не возмись будут мобики с Херсонской и Запорожской областей
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28.07.2022 14:36 Відповісти
В Україні нема нічого більш постійного, ніж тимчасове.
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28.07.2022 14:36 Відповісти
чо так довго роздуплялись
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28.07.2022 14:42 Відповісти
З підконтрольної теж тікають.
Зелені докерувались, що від України ні території не залишитьсч ні людей
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28.07.2022 14:51 Відповісти
Українська народна прикмета:
спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі виїжджаєш із окупованої території
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28.07.2022 14:52 Відповісти
питання-чому виїзжають тільки зараз??
сподівались на "котлєти від мацкалей??
а отримали каку на лопаті
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28.07.2022 15:01 Відповісти
они хитросделанные.
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28.07.2022 15:02 Відповісти
Рюцкиц мир потерял за 30 лет своей незалежности 55 миллионов насєлєнія...Демографическое положение рабZZeи катастрофическое...говорила еще ,10лет назад Татьяна Голикова...кажись вице-премьер рабZei...
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28.07.2022 15:02 Відповісти
 
 