Молодь виїжджає із тимчасово окупованої території, - мер Мелітополя Федоров

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про тенденцію виїзду молоді з тимчасово окупованої території, зокрема, через небажання навчатися у створеному росіянами псевдоуніверситеті на базі п'яти вищих навчальних закладів Запорізької області.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"На базі п'яти університетів тимчасово окупованої Запорізької області вони (російські окупанти. - Ред.) створили єдиний псевдоуніверситет… Якщо раніше у цих п'яти університетах навчалися близько 15 тисяч студентів, то на сьогодні ворог декларує та пишається тим, що наразі зараховано дві тисячі студентів. Ми розуміємо, що ніхто не хоче навчатися у цьому псевдоуніверситеті. І точно ми бачимо тенденцію, що молодь виїжджає із тимчасово окупованої території", - сказав він.

Мер Мелітополя також наголосив, що на сьогодні влада міста ставить перед собою мету, згідно з якою всі випускники 11 класів зможуть вступити до вищих навчальних закладів України.

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"У них є пільги на вступ: вони не складають іспитів, тестування, а лише за співбесідою можуть вступити до вищих навчальних закладів", - уточнив Федоров.