Большое количество раненых российских оккупантов завезли в больницу Мариуполя, - Андрющенко

Жителей оккупированного Мариуполя призывают не становиться донорами для российских захватчиков.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Где-то на востоке наши защитники изрядно насыпали россиянам. В Мариупольскую больницу №2, которая является военным российским госпиталем, завезли такое количество "почти удобрения", что для нужд раненых россиян необходимо большое количество крови для переливания", - рассказал он.

Андрющенко призвал мариупольцев не становиться донорами для захватчиков.

"Россияне и так выпили слишком много нашей крови, чтобы еще добровольно с ними делиться. Это не касается мариупольцев с заболеванием ВИЧ, гепатит С и других хронических болезней, которыми охотно можно поделиться с оккупантами", - отметил Андрущенко.

Также смотрите: Новый пункт "фильтрации" заработал в оккупированном Мариуполе: Люди уже формируют очередь. ФОТО