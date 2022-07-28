Большое количество раненых российских оккупантов завезли в больницу Мариуполя, - Андрющенко
Жителей оккупированного Мариуполя призывают не становиться донорами для российских захватчиков.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Где-то на востоке наши защитники изрядно насыпали россиянам. В Мариупольскую больницу №2, которая является военным российским госпиталем, завезли такое количество "почти удобрения", что для нужд раненых россиян необходимо большое количество крови для переливания", - рассказал он.
Андрющенко призвал мариупольцев не становиться донорами для захватчиков.
"Россияне и так выпили слишком много нашей крови, чтобы еще добровольно с ними делиться. Это не касается мариупольцев с заболеванием ВИЧ, гепатит С и других хронических болезней, которыми охотно можно поделиться с оккупантами", - отметил Андрущенко.
Пожалуйста, подождите...
Здохнете всі , русоФашисти 😠
Як дістала ця солодка брехня.
З Авдіївки пишуть... і почитайте там коменти наших вояків під цим👇
avdeyka
@avdey777ka
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https://twitter.com/avdey777ka/status/1552615167871123456 26 мин
Які британські розвідки, який контрнаступ на Херсон? Де ви бляха його бачите. Те що профукується Донецька область вже всім пофігу? На мосту 10 дірок та два села зачистили - оруть що круто. Що ви будете роботи коли русня потім піде повністю забирати Запорізьку та Харк області?
Русьне дуже вигідні ось така некваплива війна артилерії та авіації
Русні дуже невигідне затягування війни із-за поступового знищення економіки ізоляцією, найвигідніший для русні варіант, це був "Київ за 3 дні".
Міст більше не працює. Як відріжуть залізничний - русакам доведеться тільки через Нову Каховку під нашими обстрілами тягати постачання і втікти у Крим вони масово з Херсону не зможуть.
Запорізьку область після Херсону брати піде ЗСУ. Русня вже нікуди не піде, вона повністю переходить у оборону, послаблюючи Запорізьку перекиданням особового складу у Херсон.
Харьківську росіяне вже брали, тільки за щоку.
- Арестович звільнився з радників Єрмака😠
https://twitter.com/i/status/1552617446946639872
https://twitter.com/i/status/1552011785946947585