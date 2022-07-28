Велику кількість поранених російських окупантів завезли до лікарні Маріуполя, - Андрющенко
Жителів окупованого Маріуполя закликають не ставати донорами для російських загарбників.
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Десь на сході наші захисники добряче насипали росіянам. В Маріупольську лікарню №2, яка є військовим російським шпиталем, завезли таку кількість "майже добрива", що для потреби поранених росіян необхідна велика кількість крові для переливання", - розповів він.
Андрющенко закликав маріупольців не ставати донорами для загарбників.
"Росіяни і так випили забагато нашої крові, аби ще добровільно з ними ділитись. Це не стосується маріупольців з захворюванням на ВІЧ, гепатит С та інших хронічних хвороб, якими залюбки можна поділитись з окупантами
Топ коментарі
+17 BobbyOdessa
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+15 Garry Dron 6973c752
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+11 Віталій Маркович
показати весь коментар28.07.2022 14:40
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Будь ласка, зачекайте...
Здохнете всі , русоФашисти 😠
Як дістала ця солодка брехня.
З Авдіївки пишуть... і почитайте там коменти наших вояків під цим👇
avdeyka
@avdey777ka
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https://twitter.com/avdey777ka/status/1552615167871123456 26 мин
Які британські розвідки, який контрнаступ на Херсон? Де ви бляха його бачите. Те що профукується Донецька область вже всім пофігу? На мосту 10 дірок та два села зачистили - оруть що круто. Що ви будете роботи коли русня потім піде повністю забирати Запорізьку та Харк області?
Русьне дуже вигідні ось така некваплива війна артилерії та авіації
Русні дуже невигідне затягування війни із-за поступового знищення економіки ізоляцією, найвигідніший для русні варіант, це був "Київ за 3 дні".
Міст більше не працює. Як відріжуть залізничний - русакам доведеться тільки через Нову Каховку під нашими обстрілами тягати постачання і втікти у Крим вони масово з Херсону не зможуть.
Запорізьку область після Херсону брати піде ЗСУ. Русня вже нікуди не піде, вона повністю переходить у оборону, послаблюючи Запорізьку перекиданням особового складу у Херсон.
Харьківську росіяне вже брали, тільки за щоку.
- Арестович звільнився з радників Єрмака😠
https://twitter.com/i/status/1552617446946639872
https://twitter.com/i/status/1552011785946947585