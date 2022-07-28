Велику кількість поранених російських окупантів завезли до лікарні Маріуполя, - Андрющенко

Жителів окупованого Маріуполя закликають не ставати донорами для російських загарбників.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Десь на сході наші захисники добряче насипали росіянам. В Маріупольську лікарню №2, яка є військовим російським шпиталем, завезли таку кількість "майже добрива", що для потреби поранених росіян необхідна велика кількість крові для переливання", - розповів він.

Андрющенко закликав маріупольців не ставати донорами для загарбників.

"Росіяни і так випили забагато нашої крові, аби ще добровільно з ними ділитись. Це не стосується маріупольців з захворюванням на ВІЧ, гепатит С та інших хронічних хвороб, якими залюбки можна поділитись з окупантами

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