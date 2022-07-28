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Маріуполь (3207) Андрющенко Петро (692)

Велику кількість поранених російських окупантів завезли до лікарні Маріуполя, - Андрющенко

рф,окупанти,арміярф

Жителів окупованого Маріуполя закликають не ставати донорами для російських загарбників.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Десь на сході наші захисники добряче насипали росіянам. В Маріупольську лікарню №2, яка є військовим російським шпиталем, завезли таку кількість "майже добрива", що для потреби поранених росіян необхідна велика кількість крові для переливання", - розповів він.

Андрющенко закликав маріупольців не ставати донорами для загарбників.

"Росіяни і так випили забагато нашої крові, аби ще добровільно з ними ділитись. Це не стосується маріупольців з захворюванням на ВІЧ, гепатит С та інших хронічних хвороб, якими залюбки можна поділитись з окупантами

Також читайте: Депортовані в Росію маріупольці повертаються до України через Білорусь

Автор: 
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Топ коментарі
+17
О, теперь смогут полностью насладиться той инфраструктурой, в которую превратили не так давно цветущий город. Надеюсь хлебнут сполна водички с холерой и дизентерией.
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28.07.2022 14:42
+15
Кацапи вбили 20 тисяч Маріупольців - хай кацапи здохнуть.
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28.07.2022 14:41
+11
лікарі маріуполя- припініть їх страдання-зробіть так щоб вони вже нікуди не повернулись
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28.07.2022 14:40
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лікарі маріуполя- припініть їх страдання-зробіть так щоб вони вже нікуди не повернулись
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28.07.2022 14:40 Відповісти
до кобздона на концерт можна))
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28.07.2022 14:43 Відповісти
Най повідрубують свинособакам голови! 😂
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28.07.2022 14:57 Відповісти
Кацапи вбили 20 тисяч Маріупольців - хай кацапи здохнуть.
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28.07.2022 14:41 Відповісти
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28.07.2022 15:08 Відповісти
Нужно было еще выложить Z+V=О
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28.07.2022 17:32 Відповісти
О, теперь смогут полностью насладиться той инфраструктурой, в которую превратили не так давно цветущий город. Надеюсь хлебнут сполна водички с холерой и дизентерией.
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28.07.2022 14:42 Відповісти
мариупольцы лечите "освободителей"
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28.07.2022 14:43 Відповісти
Чим більше дохлих орків , тим краще для украінців , так як ця бидлота прийшла нас вбивати !

Здохнете всі , русоФашисти 😠
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28.07.2022 14:44 Відповісти
Це їх перевозять з Херсонских лікарень. Щось чують орки
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28.07.2022 14:44 Відповісти
Хіба що в плав вивозять
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28.07.2022 14:47 Відповісти
що чують?

Як дістала ця солодка брехня.
З Авдіївки пишуть... і почитайте там коменти наших вояків під цим👇

avdeyka

@avdey777ka

·

https://twitter.com/avdey777ka/status/1552615167871123456 26 мин

Які британські розвідки, який контрнаступ на Херсон? Де ви бляха його бачите. Те що профукується Донецька область вже всім пофігу? На мосту 10 дірок та два села зачистили - оруть що круто. Що ви будете роботи коли русня потім піде повністю забирати Запорізьку та Харк області?
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28.07.2022 14:48 Відповісти
Проблема в том, что командиры наши боятся отдавать приказ на наступление на Юге. Потому как это большие потери, но территорию мы освободим. Вот поэтому нам и рассказывают сказки о том, что мы типа умно воюем. Насчет Юга все будет известно в середине августа, насколько мы там способны что-то изменить
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28.07.2022 14:57 Відповісти
це і козі зрозуміло чо без великих, величезних втрат у великому наступі ми нічого не звільнимо і русьня нас вбиватиме своєю артою якої в неї на 10 років війни і руйнувати наші міста.

Русьне дуже вигідні ось така некваплива війна артилерії та авіації
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28.07.2022 15:05 Відповісти
На півдні фокус у тому, що наша арта тепер дістає до росіянської з таких відстаней, на які росіянська арта неспроможна.

Русні дуже невигідне затягування війни із-за поступового знищення економіки ізоляцією, найвигідніший для русні варіант, це був "Київ за 3 дні".
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28.07.2022 15:32 Відповісти
В історії ще не було випадку щоб затягування війни було вигідним для агресора
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28.07.2022 15:52 Відповісти
Вообще-то, приказ уже отдан и наступление идёт. На юге удобный неширокий участок фронта, плюс у кацапов ограничены маршруты снабжения. Скорей всего, всю Херсонскую область не освободят, но откинут кацапов южнее за Днепр и вернут Херсон.
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28.07.2022 15:37 Відповісти
Вояків дивану і клавіатури нема сенсу читати, а воїни ЗСУ коментарі не строчать.

Міст більше не працює. Як відріжуть залізничний - русакам доведеться тільки через Нову Каховку під нашими обстрілами тягати постачання і втікти у Крим вони масово з Херсону не зможуть.

Запорізьку область після Херсону брати піде ЗСУ. Русня вже нікуди не піде, вона повністю переходить у оборону, послаблюючи Запорізьку перекиданням особового складу у Херсон.

Харьківську росіяне вже брали, тільки за щоку.
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28.07.2022 15:29 Відповісти
то в Україні в них сракочуйка почала розвиватись..
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28.07.2022 14:48 Відповісти
Якщо вивозять поранених з Херсону - то нічого дивного Звичайна практика під час веденя інтенсивних бойових дій Таке робиться або перед власним наступом, або в очікуванні наступу противника А в тому, що кацапів скоро почнуть "місить" під Херсоном - ніхто не сумнівається!
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28.07.2022 18:15 Відповісти
хай партизани пригостять їх там коктейлями молотова
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28.07.2022 14:44 Відповісти
а якщо в лкарні немає нашого персоналу...може можна хоч однююююсеньку ракету туди захріначити...
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28.07.2022 14:45 Відповісти
зачем??? от зачем??? наши по больничкам не стреляют.... они не опускаются до уровня русни...
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28.07.2022 14:55 Відповісти
типу - катують людину..кат пальчика поранив, а недокатований - зажди..тобі боляче..най я тобі перебинтую..
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28.07.2022 15:21 Відповісти
Не можна! Забороняє Женевська конвенція Так само як і стрільбу по санітарному транспорті
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28.07.2022 18:16 Відповісти
Відео https://t.me/prezedentnews/36966 Рашисти спалюють своїх же
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28.07.2022 14:47 Відповісти
Смаженим засмерділо:
- Арестович звільнився з радників Єрмака😠
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28.07.2022 14:47 Відповісти
а шо такое? опять в артисты подастся ?
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28.07.2022 14:57 Відповісти
Бери вище, в клоуни
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28.07.2022 15:27 Відповісти
👍🏼🤣🤣🤣
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28.07.2022 16:30 Відповісти
на Черниговщине дед ляпнул, что "Лукашенко нормальный мужик", так тетки его чуть не порвали ))
https://twitter.com/i/status/1552617446946639872
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28.07.2022 14:47 Відповісти
Де оте чмо живе? В Лукашівку його! Там, кажуть, "бульбаші" в російській формі буянили"! Так там не тільки словами скажуть, але й морду наб"ють!
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28.07.2022 18:20 Відповісти
Нащо їх лікувати? Так і план по "Жигулям" на рабсеє не виконають
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28.07.2022 14:49 Відповісти
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28.07.2022 14:52 Відповісти
Нехай лікарі переціджують кров з однієї 300ї свинособаки в іншу.
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28.07.2022 14:52 Відповісти
уникальное видео: САУ "Богдана" ипашит по оккупантам на острове Змеиный!
https://twitter.com/i/status/1552011785946947585
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28.07.2022 14:59 Відповісти
хорошо бы взорвать эту больничку или отработать ее точечно ракетой ) пусть дома лечат свои стрелянные задницы )))
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28.07.2022 19:49 Відповісти
 
 