ОП должен немедленно вернуть гражданство Корбану и прекратить устраивать "цирк" во время войны, - Гончаренко
Сейчас у украинцев один враг - Россия. Поэтому следует сосредоточиться на защите территорий, а уже после победы заниматься внутриполитическими проблемами.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Корбану должны немедленно вернуть гражданство Украины. И вообще прекратить играть с гражданством людей, родившихся на этой земле и не работающих на врага, который хочет ее уничтожить. Этот цирк, который устаивает ОП, должен быть завершен", - отметил парламентарий.
Гончаренко подчеркнул, что сейчас украинцы объединены вокруг одной цели - победить россиян.
"Давайте победим, давайте восстановим нашу территориальную целостность, а потом будем заниматься всем чем угодно: от телемарафонов до лишений гражданств. Там будет оппозиция, там будут медиа, там будет свобода слова и там в открытой игре будем бороться друг с другом. Потому что так правильно, так работает демократия.А сейчас откройте Википедию и поищите там о Центральной Раде, Директории и Гетманате. Где-то чуть больше 100 лет назад мы потеряли нашу государственность именно из-за подобных игр власти. И следствием этого были голодоморы, репрессии, расстрелы и сплошной ужас для нашего народа", - заметил нардеп.
"Ну и в отношении Корбана. Я с Корбаном не знаком. У меня есть некоторое представление, что он не самый светлый и добрый человек в мире. Но это не повод лишать его гражданства. Есть вопрос – после войны давайте решать. Сейчас, пожалуйста, займитесь войной. Это важно", - подытожил Гончаренко.
Пожалуйста, подождите...
но у нас война и "народу" не до этого, а мы в Европу собрались идти...
У Льоші з мізками все гаразд, він гарно розуміє всю продажність та зрадництво керівництва нашої держави, але тут він "грає" по тих правилах, які завели самі сукі урода. Не на часі- так не на часі)))))
Я не дуже поважаю Корбана, але в нас в Україні є дуже багато "особєй", які набагато гірші за 10 Корбанів разом взятих, та й прецедент в країні дуже поганий. Це вже просто відкрита розправа з опонентами та опозицією. Якщо в чомусь винен- хай його судять, і хай суд вирішує в чому та наскільки він винний, якщо винний
как там у классиков:
"Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам"
На жаль, і внутрішніх вистачає, наприклад, в ОП.
Гончаренко не правий!
Влада зацікавлена, щоб у нас не було свободи ні в чому, залишалось беззаконня, ніяких опозицій і опонентів, а боротьба відбувалась виключно за прихильність і лояльність до *********** і ОПи.
Мушу визнати, що Беня добре знається на покидьках, тому його вибір припав на Зеленського і він не помилився.
Зараз цей ФСБ-шник набирається повної влади - свої СБУ, вїйськова розвідка, генпрокуратура, Верховна Рада, Кабмін. Скоро - МВС.
Якщо кремлівського холуя не ліквідувати - він поступово здасть Україну ***** - для цього кремль і заслав його до нас.
ладно Порох сидит, язык в очко засунул, по известным причинам..., но тебе-то чего бояться???
а Голос какого хера молчит? ****** просто...... и с каждым днем этот трэш только усиливается!
но Гончаренко эти шакалы вряд ли посмеют тронуть - он и в Конгресс и даже в Пентагон вхож.....
Корбан - етнічний українець ))))
Нагадую великому "знавцю".
Саак отримав громадянство, при цьому з порушенням, "забув" написати в анкеті, що має вирок в Грузії, про що він і сам казав, відмазуючись тим, що заповнював анкету не особисто, що теж є порушенням при набутті громадянства.
Саме тому позбавлення набутого громадянства Саака за таке порущення є законним.
Корбан має громадянство, за правом народження, є єдиний спосіб припинення громадянства - добровільна відмова від громадянства самого Корбана.
Все інше - порушення Конституції та діючого законодавства.
Всі бажаючи витративши певний час, можуть самостійно переконатися прочитавши Конституцію та Закон Про громадянство України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text
Але, якщо зробити всім як Гене, то уявляєте, як спустіє ВР, ОПа, міністерства та відомства. Суцільний жах))
Я вам ничего не должен...я ваш приговор ...и т.д..,так что дуплите янеЛоха Гундосого сами...
У Байдена нет полномочий закрыть это дело...А экстрадиция Коломойского без паспорта Украины возможна...впрочем у Бени есть паспорта Кипра и Израиля...а Израиль своих граждан не выдает...