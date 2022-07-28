ОП должен немедленно вернуть гражданство Корбану и прекратить устраивать "цирк" во время войны, - Гончаренко

Сейчас у украинцев один враг - Россия. Поэтому следует сосредоточиться на защите территорий, а уже после победы заниматься внутриполитическими проблемами.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Корбану должны немедленно вернуть гражданство Украины. И вообще прекратить играть с гражданством людей, родившихся на этой земле и не работающих на врага, который хочет ее уничтожить. Этот цирк, который устаивает ОП, должен быть завершен", - отметил парламентарий.

Гончаренко подчеркнул, что сейчас украинцы объединены вокруг одной цели - победить россиян.

"Давайте победим, давайте восстановим нашу территориальную целостность, а потом будем заниматься всем чем угодно: от телемарафонов до лишений гражданств. Там будет оппозиция, там будут медиа, там будет свобода слова и там в открытой игре будем бороться друг с другом. Потому что так правильно, так работает демократия.А сейчас откройте Википедию и поищите там о Центральной Раде, Директории и Гетманате. Где-то чуть больше 100 лет назад мы потеряли нашу государственность именно из-за подобных игр власти. И следствием этого были голодоморы, репрессии, расстрелы и сплошной ужас для нашего народа", - заметил нардеп.

"Ну и в отношении Корбана. Я с Корбаном не знаком. У меня есть некоторое представление, что он не самый светлый и добрый человек в мире. Но это не повод лишать его гражданства. Есть вопрос – после войны давайте решать. Сейчас, пожалуйста, займитесь войной. Это важно", - подытожил Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовится законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта РФ, - Верещук