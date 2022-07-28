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Юрчишин (151) САП (2037) Костин (180) Симоненко Алексей (22) Офис Генпрокурора (2386)

Костин должен разблокировать дисциплинарное производство по заместителю руководителя Офиса генпрокурора Симоненко, - нардеп Юрчишин

андрій,костін

Новоназначенный генпрокурор Андрей Костин после назначения руководителя САП должен разблокировать дисциплинарное производство по заместителю руководителя Офиса Генерального прокурора Алексею Симоненко.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей Костин сдержал слово и одним из первых указов назначил руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, победителя конкурса, который длился почти два года. Это очень хорошо", - отметил нардеп.

Юрчишин ждет от Костина следующих кадровых шагов.

"Ждем следующих кадровых шагов. Например, разблокирование дисциплинарных производств относительно заместителя руководителя Офиса генерального прокурора господина Симоненко и, в случае подтверждения подозрений в превышении им полномочий и не только, увольнения. Этим господин Андрей сможет продемонстрировать завершение эпохи татаровщины в ОГП. Как думаете, это произойдет?" - поднимает вопрос Юрчишин.

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По информации СМИ, именно Симоненко передал "дело Татарова" от Национального антикоррупционного бюро Украины в СБУ и поспособствовал отстранению от него прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Топ комментарии
+4
ні. той зєлебобік. цей з "голосу"
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28.07.2022 16:11
+4
Що там з татаровим ?!
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28.07.2022 17:13
+3
эти суки все о своих подковерных играх, общегосударственных дел им пофиг.... сколько ещё революций понадобится чтобы выжечь калёным железом все это отребье? ... во Франции было три ... кажется быть ещё одному Майдану
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28.07.2022 16:36
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Юрчишин це той шо пиво крав чи той шо в ліс ходив?
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28.07.2022 16:08 Ответить
ні. той зєлебобік. цей з "голосу"
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28.07.2022 16:11 Ответить
Так, то Юрченко був... Помилився
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28.07.2022 16:25 Ответить
Юрченко, якщо не помиляюсь.
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28.07.2022 16:33 Ответить
Це той,що з корупціонерами бореться,а ви, вочевидь, маніпулятор-провокатор!
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24.01.2023 16:59 Ответить
Зараз почнеться видимість бурної діяльності а потім як зажди нікого не покарають...
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28.07.2022 16:18 Ответить
эти суки все о своих подковерных играх, общегосударственных дел им пофиг.... сколько ещё революций понадобится чтобы выжечь калёным железом все это отребье? ... во Франции было три ... кажется быть ещё одному Майдану
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28.07.2022 16:36 Ответить
Этот 200%-ный из "слуг нарида" Генпрокурор думаю кроме нашего Бонивтика Зегевары никому ничего не должен.
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28.07.2022 16:53 Ответить
Що там з татаровим ?!
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28.07.2022 17:13 Ответить
Юрчишин троллит или верит, что кум дерьмака будет против зебилов бороться???
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28.07.2022 17:40 Ответить
"Я вам ничаво не должен!" (с)
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29.07.2022 01:31 Ответить
Наївний дурень з Голосу.
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29.07.2022 05:42 Ответить
 
 