Костин должен разблокировать дисциплинарное производство по заместителю руководителя Офиса генпрокурора Симоненко, - нардеп Юрчишин
Новоназначенный генпрокурор Андрей Костин после назначения руководителя САП должен разблокировать дисциплинарное производство по заместителю руководителя Офиса Генерального прокурора Алексею Симоненко.
Об этом сообщил в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"Андрей Костин сдержал слово и одним из первых указов назначил руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, победителя конкурса, который длился почти два года. Это очень хорошо", - отметил нардеп.
Юрчишин ждет от Костина следующих кадровых шагов.
"Ждем следующих кадровых шагов. Например, разблокирование дисциплинарных производств относительно заместителя руководителя Офиса генерального прокурора господина Симоненко и, в случае подтверждения подозрений в превышении им полномочий и не только, увольнения. Этим господин Андрей сможет продемонстрировать завершение эпохи татаровщины в ОГП. Как думаете, это произойдет?" - поднимает вопрос Юрчишин.
По информации СМИ, именно Симоненко передал "дело Татарова" от Национального антикоррупционного бюро Украины в СБУ и поспособствовал отстранению от него прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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