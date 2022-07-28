Костин должен разблокировать дисциплинарное производство по заместителю руководителя Офиса генпрокурора Симоненко, - нардеп Юрчишин

Новоназначенный генпрокурор Андрей Костин после назначения руководителя САП должен разблокировать дисциплинарное производство по заместителю руководителя Офиса Генерального прокурора Алексею Симоненко.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей Костин сдержал слово и одним из первых указов назначил руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, победителя конкурса, который длился почти два года. Это очень хорошо", - отметил нардеп.

Юрчишин ждет от Костина следующих кадровых шагов.

"Ждем следующих кадровых шагов. Например, разблокирование дисциплинарных производств относительно заместителя руководителя Офиса генерального прокурора господина Симоненко и, в случае подтверждения подозрений в превышении им полномочий и не только, увольнения. Этим господин Андрей сможет продемонстрировать завершение эпохи татаровщины в ОГП. Как думаете, это произойдет?" - поднимает вопрос Юрчишин.

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По информации СМИ, именно Симоненко передал "дело Татарова" от Национального антикоррупционного бюро Украины в СБУ и поспособствовал отстранению от него прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.