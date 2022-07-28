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Юрчишин (146) САП (2165) Костін (266) Симоненко Олексій (23) Офіс Генпрокурора (3160)

Костін має розблокувати дисциплінарне провадження щодо заступника керівника Офісу генпрокурора Симоненка, - нардеп Юрчишин

андрій,костін

Новопризначений генпрокурор Андрій Костін після призначення керівника САП має розблокувати дисциплінарне провадження щодо заступника керівника Офісу Генерального прокурора Олексія Симоненка.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Андрій Костін дотримався слова і одним з перших указів призначив керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, переможця конкурсу, який тривав майже два роки. Це дуже добре", - зауважив нардеп.

Юрчишин очікує від Костіна наступних кадрових кроків.

"Чекаємо наступних кадрових кроків. Наприклад розблокування дисциплінарних проваджень щодо заступника керівника Офісу Генерального прокурора пана Симоненка та, у разі підтвердження підозр у перевищенні ним повноважень і не тільки, звільнення. Цим пан Андрій зможе продемонструвати завершення епохи татарівщини в ОГП.иЯк думаєте, це відбудеться?", - порушує питання Юрчишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК вимагає притягнути до відповідальності прокурорів Симоненка і Стрелюка, які гуляли на дні народження Татарова

За інформацією ЗМІ, саме Симоненко передав "справу Татарова" від Національного антикорупційного бюро України до СБУ та посприяв відстороненню від неї прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Топ коментарі
+4
ні. той зєлебобік. цей з "голосу"
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28.07.2022 16:11
+4
Що там з татаровим ?!
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28.07.2022 17:13
+3
эти суки все о своих подковерных играх, общегосударственных дел им пофиг.... сколько ещё революций понадобится чтобы выжечь калёным железом все это отребье? ... во Франции было три ... кажется быть ещё одному Майдану
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28.07.2022 16:36
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Юрчишин це той шо пиво крав чи той шо в ліс ходив?
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28.07.2022 16:08 Відповісти
ні. той зєлебобік. цей з "голосу"
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28.07.2022 16:11 Відповісти
Так, то Юрченко був... Помилився
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28.07.2022 16:25 Відповісти
Юрченко, якщо не помиляюсь.
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28.07.2022 16:33 Відповісти
Це той,що з корупціонерами бореться,а ви, вочевидь, маніпулятор-провокатор!
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24.01.2023 16:59 Відповісти
Зараз почнеться видимість бурної діяльності а потім як зажди нікого не покарають...
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28.07.2022 16:18 Відповісти
эти суки все о своих подковерных играх, общегосударственных дел им пофиг.... сколько ещё революций понадобится чтобы выжечь калёным железом все это отребье? ... во Франции было три ... кажется быть ещё одному Майдану
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28.07.2022 16:36 Відповісти
Этот 200%-ный из "слуг нарида" Генпрокурор думаю кроме нашего Бонивтика Зегевары никому ничего не должен.
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28.07.2022 16:53 Відповісти
Що там з татаровим ?!
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28.07.2022 17:13 Відповісти
Юрчишин троллит или верит, что кум дерьмака будет против зебилов бороться???
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28.07.2022 17:40 Відповісти
"Я вам ничаво не должен!" (с)
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29.07.2022 01:31 Відповісти
Наївний дурень з Голосу.
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29.07.2022 05:42 Відповісти
 
 