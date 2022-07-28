Костін має розблокувати дисциплінарне провадження щодо заступника керівника Офісу генпрокурора Симоненка, - нардеп Юрчишин

Новопризначений генпрокурор Андрій Костін після призначення керівника САП має розблокувати дисциплінарне провадження щодо заступника керівника Офісу Генерального прокурора Олексія Симоненка.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Андрій Костін дотримався слова і одним з перших указів призначив керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, переможця конкурсу, який тривав майже два роки. Це дуже добре", - зауважив нардеп.

Юрчишин очікує від Костіна наступних кадрових кроків.

"Чекаємо наступних кадрових кроків. Наприклад розблокування дисциплінарних проваджень щодо заступника керівника Офісу Генерального прокурора пана Симоненка та, у разі підтвердження підозр у перевищенні ним повноважень і не тільки, звільнення. Цим пан Андрій зможе продемонструвати завершення епохи татарівщини в ОГП.иЯк думаєте, це відбудеться?", - порушує питання Юрчишин.

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За інформацією ЗМІ, саме Симоненко передав "справу Татарова" від Національного антикорупційного бюро України до СБУ та посприяв відстороненню від неї прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.