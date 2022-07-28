Россия заранее готовила сеть из агентов для быстрого захвата ЧАЭС, - Reuters

Российским оккупантам удалось молниеносно захватить территорию Чернобыльской АЭС благодаря сети агентов, инспирированных в Украину задолго до российского вторжения. Захват станции открывал кратчайший путь наступления на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Бабель, об этом говорится в расследовании Reuters.

Агентство получило доступ к материалам уголовного производства, в частности против начальника охраны ЧАЭС Валентина Витра, подозреваемого в госизмене, поскольку в день вторжения его не было на месте. В показаниях Ветер отметил, что в день вторжения общался по телефону с командиром части Нацгвардии. Ветер посоветовал командиру не сопротивляться россиянам. В конце концов в русский плен были захвачены 169 нацгвардейцев.

Один источник, непосредственно знакомый с планами вторжения кремля, сообщил Reuters, что российские агенты были направлены в Чернобыль в прошлом году, чтобы подкупить чиновников и подготовить почву для захвата. Reuters не смогло независимо проверить подробности этого утверждения. Тем не менее, Государственное бюро расследований сообщило, что ведет расследование против экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по подозрению в передаче иностранному государству данных, касающихся безопасности ЧАЭС. До назначения в СБУ Наумов работал в Агентстве по управлению Зоной отчуждения.

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Reuters также рассказывает о том, что сотрудников ЧАЭС после аварии 1986 года вербовали в агенты КГБ. Эти офицеры официально стали частью СБУ, но они продолжали выполнять приказы из Москвы, сказал человек, непосредственно знавший о плане вторжения. "По сути, это были сотрудники ФСБ", - сказал он.

В ноябре 2021 года Россия начала посылать в Украину агентов под прикрытием, которые должны были наладить контакты с должностными лицами, ответственными за безопасность ЧАЭС. Источник рассказал агентству, что Чернобыль также служил пунктом выдачи документов из штаб-квартиры СБУ. За оплату украинские чиновники передавали российским шпионам информацию о военной готовности Украины.

СБУ отказалась ответить на вопросы агентства. В ДБР сообщили, что сейчас расследуют действия нацгвардейцев. Сама Нацгвардия защищает бойцов, подчеркивая, что Женевская конвенция запрещает боевые действия на территории ядерных объектов.