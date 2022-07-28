Россия заранее готовила сеть из агентов для быстрого захвата ЧАЭС, - Reuters
Российским оккупантам удалось молниеносно захватить территорию Чернобыльской АЭС благодаря сети агентов, инспирированных в Украину задолго до российского вторжения. Захват станции открывал кратчайший путь наступления на Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Бабель, об этом говорится в расследовании Reuters.
Агентство получило доступ к материалам уголовного производства, в частности против начальника охраны ЧАЭС Валентина Витра, подозреваемого в госизмене, поскольку в день вторжения его не было на месте. В показаниях Ветер отметил, что в день вторжения общался по телефону с командиром части Нацгвардии. Ветер посоветовал командиру не сопротивляться россиянам. В конце концов в русский плен были захвачены 169 нацгвардейцев.
Один источник, непосредственно знакомый с планами вторжения кремля, сообщил Reuters, что российские агенты были направлены в Чернобыль в прошлом году, чтобы подкупить чиновников и подготовить почву для захвата. Reuters не смогло независимо проверить подробности этого утверждения. Тем не менее, Государственное бюро расследований сообщило, что ведет расследование против экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по подозрению в передаче иностранному государству данных, касающихся безопасности ЧАЭС. До назначения в СБУ Наумов работал в Агентстве по управлению Зоной отчуждения.
Reuters также рассказывает о том, что сотрудников ЧАЭС после аварии 1986 года вербовали в агенты КГБ. Эти офицеры официально стали частью СБУ, но они продолжали выполнять приказы из Москвы, сказал человек, непосредственно знавший о плане вторжения. "По сути, это были сотрудники ФСБ", - сказал он.
В ноябре 2021 года Россия начала посылать в Украину агентов под прикрытием, которые должны были наладить контакты с должностными лицами, ответственными за безопасность ЧАЭС. Источник рассказал агентству, что Чернобыль также служил пунктом выдачи документов из штаб-квартиры СБУ. За оплату украинские чиновники передавали российским шпионам информацию о военной готовности Украины.
СБУ отказалась ответить на вопросы агентства. В ДБР сообщили, что сейчас расследуют действия нацгвардейцев. Сама Нацгвардия защищает бойцов, подчеркивая, что Женевская конвенция запрещает боевые действия на территории ядерных объектов.
Пожалуйста, подождите...
в нас тих агентів ..і в найвисокіших кабінетах.... як гуталіну у кота Матроскіна!!!
https://twitter.com/i/status/1552648090191925250
А на хрена там тогда Нацгвардия стояла? Бабочек ловить 8-крылых?
це абсолютно різні речі
тебе попустить ?
Повітряні тривоги не відміняють радіаційну безпеку.
Після усіх цих "злившихся" нацгвардійців села на підступах до Києва із заходу і північного заходу вийшли захищати селяні - колишні силовики, "афганці" та молоді хлопці, багато з яких навіть не служили строкову. Із зброї - мисливські рушниці і старі ментовські АКСУ, які в перші дні роздавали в Києві.
Така херня, малята.
Але ця історія не для теперішніх часів. Колись, після війни, буде що згадати...
"У зоні відчуження стартувала президентська програма "Велике будівництво". Упродовж наступних трьох років ми плануємо відновити тут усі основні траси, забезпечивши доступ до зони відчуження природоохоронцям, науковцям, енергетикам та підприємцям. Життя триває. Усе це - результат героїчних зусиль ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи", - сказав Тимошенко. 22 квітня 2021,
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/transport/bolshaya-stroyka-doshla-do-chernobylya-chinyat-dorogi-v-zone-otchuzhdeniya-1520853.html
Чому у вас ніщо не виходить?
Вообще, если наложить план восстановленных дорог и мостов при ЗЕ на карту вторжения в феврале-марте, можно увидеть полное совпадение.
Аналогічно втратили запорізьку атомну станцію, там тільки нацгвардія опиралась рашистам на танках з артилерією.
Питання до верховного гівнокомандувача швидше, як так, що стратегічні об'єкти були беззахисні і воно знало про напад 24.02.
Вас там не було, так що нічого розповідати.
Чи роті нациків зі стрілкою зброєю треба було лягти кістьми в бою з бтг орків на бронетехніці, щоб диванні експерти класу "я нє пайду, янєваєнний, хай ваєнниє ваюют" були задоволені, написали "слава героям" і пішли далі пиво пити?
Врешті в російський полон були захоплені 169 нацгвардійців."
Релігія також забороняє?
Проти них були регулярна армія з важкою технікою, опір чинили.
Війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Нацгвардійці, що охороняють сховище не безпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір. Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС", - йдеться у його повідомленні.
https://www.unian.ua/war/rosiyski-viyska-uviyshli-do-zoni-chornobilskoji-aes-z-teritoriji-bilorusi-zhurnalist-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11716429.html
була ж інфо про понтони до зони чаес