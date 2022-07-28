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вторжение (507) ЧАЭС (504) Зона отчуждения (280)

Россия заранее готовила сеть из агентов для быстрого захвата ЧАЭС, - Reuters

чаес

Российским оккупантам удалось молниеносно захватить территорию Чернобыльской АЭС благодаря сети агентов, инспирированных в Украину задолго до российского вторжения. Захват станции открывал кратчайший путь наступления на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Бабель, об этом говорится в расследовании Reuters.

Агентство получило доступ к материалам уголовного производства, в частности против начальника охраны ЧАЭС Валентина Витра, подозреваемого в госизмене, поскольку в день вторжения его не было на месте. В показаниях Ветер отметил, что в день вторжения общался по телефону с командиром части Нацгвардии. Ветер посоветовал командиру не сопротивляться россиянам. В конце концов в русский плен были захвачены 169 нацгвардейцев.

Один источник, непосредственно знакомый с планами вторжения кремля, сообщил Reuters, что российские агенты были направлены в Чернобыль в прошлом году, чтобы подкупить чиновников и подготовить почву для захвата. Reuters не смогло независимо проверить подробности этого утверждения. Тем не менее, Государственное бюро расследований сообщило, что ведет расследование против экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по подозрению в передаче иностранному государству данных, касающихся безопасности ЧАЭС. До назначения в СБУ Наумов работал в Агентстве по управлению Зоной отчуждения.

Читайте также: Экс-начальник внутренней безопасности СБУ Наумов мог передавать спецслужбам РФ секретные данные по Чернобыльской АЭС, - ГБР

Reuters также рассказывает о том, что сотрудников ЧАЭС после аварии 1986 года вербовали в агенты КГБ. Эти офицеры официально стали частью СБУ, но они продолжали выполнять приказы из Москвы, сказал человек, непосредственно знавший о плане вторжения. "По сути, это были сотрудники ФСБ", - сказал он.

В ноябре 2021 года Россия начала посылать в Украину агентов под прикрытием, которые должны были наладить контакты с должностными лицами, ответственными за безопасность ЧАЭС. Источник рассказал агентству, что Чернобыль также служил пунктом выдачи документов из штаб-квартиры СБУ. За оплату украинские чиновники передавали российским шпионам информацию о военной готовности Украины.

СБУ отказалась ответить на вопросы агентства. В ДБР сообщили, что сейчас расследуют действия нацгвардейцев. Сама Нацгвардия защищает бойцов, подчеркивая, что Женевская конвенция запрещает боевые действия на территории ядерных объектов.
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Топ комментарии
+24
А хіба зараз у когось ще є сумніви,що зебоневтік під керівництвом ОПи готував здачу України і шашлики на "9мая"?!
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28.07.2022 19:09
+23
хіба тільки на АЄС ???
в нас тих агентів ..і в найвисокіших кабінетах.... як гуталіну у кота Матроскіна!!!
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28.07.2022 18:57
+22
Великолепный Зе, и его подельники.
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28.07.2022 19:03
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Всім по шашлику!
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28.07.2022 18:56 Ответить
Нажаль в Україні таких агентів ще чимало...
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28.07.2022 18:56 Ответить
хіба тільки на АЄС ???
в нас тих агентів ..і в найвисокіших кабінетах.... як гуталіну у кота Матроскіна!!!
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28.07.2022 18:57 Ответить
По объектам атомных станций мог быть отдельный проект, никак не связанный с попыткой захвата всей Украины от 24.02.2022.
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28.07.2022 19:01 Ответить
одним з планів було, захоплення одночасне всіх АЕС, і шантаж світу - типу, або ви віддаєте Україну, або бада-бум
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28.07.2022 19:03 Ответить
Как вариант, в рашке у руля люди начитавшиеся литературы для больных людей.
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28.07.2022 19:05 Ответить
СОСЕДА - ЛЕЙТЕНАНТА убрали , ОСТАЛЬНЫЕ ОСТАЛИСЬ .............
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29.07.2022 16:58 Ответить
Великолепный Зе, и его подельники.
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28.07.2022 19:03 Ответить
зацените, как ведут себя дикие московские попы в Ураине!
https://twitter.com/i/status/1552648090191925250
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28.07.2022 19:08 Ответить
А хіба зараз у когось ще є сумніви,що зебоневтік під керівництвом ОПи готував здачу України і шашлики на "9мая"?!
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28.07.2022 19:09 Ответить
Взагалі то дофіга упоротих які марять зелькою. Чимало й серед біженців. А є й такі що взагалі не помічають війни. І серед біженців їх повно Вони за найвеличнішого лідера ********** у Польщі живуть
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28.07.2022 19:15 Ответить
Там весь Славутич ватний на всю голову. Подивіться результати всіх виборів
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28.07.2022 19:09 Ответить
может ты из Славутича? Похоже все знаешь?
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28.07.2022 19:20 Ответить
странно, столько времени прошло... И тут стало ВСЕ известно... Смешновато, это как же дерьма&ко расстарались. Не верите???
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28.07.2022 19:18 Ответить
Контрразведка СБУ, как и всегда, всё ********. До российских агентов-ли, когда нужно баблишко колотить, убирать конкурентов по бизнесу, контролировать контрабас, потоки...
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28.07.2022 19:19 Ответить
Якщо пiсля Перемоги, пiсля ПОВНОI люстрацii залишити в сструктурi навiть 10 вiдсоткiв нинiшнього особового складу , то,через деякий час ,отримаЭмо повторення цих трагiчних подiй..
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28.07.2022 22:43 Ответить
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28.07.2022 19:41 Ответить
До призначення в СБУ Наумов працював в Агентстві з управління Зоною відчуження.

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28.07.2022 23:38 Ответить
"Сама Нацгвардія захищає своїх бійців, підкреслюючи, що Женевська конвенція забороняє бойові дії на території ядерних обʼєктів..."
А на хрена там тогда Нацгвардия стояла? Бабочек ловить 8-крылых?
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28.07.2022 19:52 Ответить
А зарплатню регулярно отримувати ?
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28.07.2022 22:44 Ответить
При тому що на фронті відділення українців відбиває атаки роти орків...
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28.07.2022 23:08 Ответить
Нацгвардія охороняла АЕС, а не готувалась вести бойові дії

це абсолютно різні речі
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28.07.2022 23:40 Ответить
Кстати о птичках: пусть официально объявят уровень радиации в Киеве.
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28.07.2022 20:18 Ответить
після шостої за день тревоги про повітряну загрозу ?

тебе попустить ?
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28.07.2022 23:42 Ответить
Навчись писати хоча б слово "тривога" без помилок.
Повітряні тривоги не відміняють радіаційну безпеку.
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29.07.2022 01:29 Ответить
Писал явно больной человек , или по заданию , для отмазки. Нельзя захватить ЧАЭС с территории Белоруссии. Мы же пока ещё в своём уме. Как можно , если по переправе движется техника , а армия и пограничники тихо за этим наблюдают, может они им ещё и цветы дарили? Получается, что раша двигалась к Киеву по договорняку. ,,Заметили,, войска раши аж в Гостомеле - за три года подготовки к вероятному нападению. Самое настораживающее, что зарубежные уважаемые СМИ пишут о массе договорняков, пишут об окружении Зе агентами Путина и отбросами недобитков партии регионов - реакция Зе нулевая , ну любит он пацанов , агентов раши.
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28.07.2022 20:20 Ответить
ну що ж, хоча б частина відповідей на питання, які я ставив 3 місяці тому, з'явилася. А то Буткевич розказував, які героїчні хлопці охороняли чаес, а те, що вони раптом усі опинились у полоні, не коментував
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28.07.2022 20:33 Ответить
Богданчик - патріотичний хлопець. Але рівень аналітики - стінгазета Баришівської ОТГ...
Після усіх цих "злившихся" нацгвардійців села на підступах до Києва із заходу і північного заходу вийшли захищати селяні - колишні силовики, "афганці" та молоді хлопці, багато з яких навіть не служили строкову. Із зброї - мисливські рушниці і старі ментовські АКСУ, які в перші дні роздавали в Києві.
Така херня, малята.
Але ця історія не для теперішніх часів. Колись, після війни, буде що згадати...
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28.07.2022 22:59 Ответить
Цікаво хто з "агентів" додумався підказати прокласти в зоні відчуження дорогу по якій рашисти швидко добралися до ЧАЕС і вже захопили 24.02.

"У зоні відчуження стартувала президентська програма "Велике будівництво". Упродовж наступних трьох років ми плануємо відновити тут усі основні траси, забезпечивши доступ до зони відчуження природоохоронцям, науковцям, енергетикам та підприємцям. Життя триває. Усе це - результат героїчних зусиль ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи", - сказав Тимошенко. 22 квітня 2021,
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/transport/bolshaya-stroyka-doshla-do-chernobylya-chinyat-dorogi-v-zone-otchuzhdeniya-1520853.html
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28.07.2022 20:36 Ответить
забезпечивши доступ до зони відчуження природоохоронцям, науковцям, енергетикам та підприємцям
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28.07.2022 23:44 Ответить
Дорога і так була, питання доцільності відновлення такої "завантаженої" траси в зоні відчуження сумнівне. В умовах війни під кордонами рашки і Бульбостану робити дороги, які можуть бути використані для нападу - це ідіотизм або сплановані дії.
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29.07.2022 00:37 Ответить
мдааа. ну що ж, зелена шобла, ***********-не ***********, а світить тобі лава підсудних, ой, світить.
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28.07.2022 20:53 Ответить
Росіяни! Ви хоч на щось здатні, нездари?
Чому у вас ніщо не виходить?
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28.07.2022 21:07 Ответить
офицеры КГБ, которые офицеры СБУ, начальник охраны агент Москвы Ветер, нацгвардейцы, которым Женева запрещает стрелять.... аж 169 штук на зарплате и с оружием...(зачем?) удивительно. что Украину хоть кто-то защищает
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28.07.2022 21:07 Ответить
Тепер потрiбно обмiнювати цих "гвардiйцiй" на кацапськихгвалтiвникiв?? Раз вони всерiвно нездатнi стрiляти,то хай там посидiють...
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28.07.2022 22:49 Ответить
заасвальтована дорога до Чернобильскої АЕС найкращий доказ державної зради України "зе слугами рашиста" у владі України.
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28.07.2022 21:09 Ответить
Так в результате Крадівництва была реставрирована и расширена(!) дорога от КПП Дитятки до Чернобыля под лозунгом увеличения туризма в Зону. В итоге, именно по этой дороге касабы дошли до Киева за день из Беларуси.
Вообще, если наложить план восстановленных дорог и мостов при ЗЕ на карту вторжения в феврале-марте, можно увидеть полное совпадение.
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28.07.2022 21:15 Ответить
169 баранів не могли виконати статутні обов,язки(відкрити вогонь по загаобнику), піддались неправомірній пораді(даже не наказу) не чинити опору загарбнику.... як це??? це не поміщається в здоровій і патріотичній голові. а тепер хочуть їх обміну??? нах!! ніякого обміну. після нашої перемоги їх і так звільнять і під статтю...
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28.07.2022 21:36 Ответить
Спробував би хтось порадити цiм "патрiйотам" не наближатися в день зарплатнi до вiконця "Касса"...
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28.07.2022 22:54 Ответить
Нацгвардійці воювали, але вистояти проти армії не могли в любому випадку.
Аналогічно втратили запорізьку атомну станцію, там тільки нацгвардія опиралась рашистам на танках з артилерією.
Питання до верховного гівнокомандувача швидше, як так, що стратегічні об'єкти були беззахисні і воно знало про напад 24.02.
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29.07.2022 00:57 Ответить
З дивану воно, звісно, видніше, хто там і як воював.
Вас там не було, так що нічого розповідати.
Чи роті нациків зі стрілкою зброєю треба було лягти кістьми в бою з бтг орків на бронетехніці, щоб диванні експерти класу "я нє пайду, янєваєнний, хай ваєнниє ваюют" були задоволені, написали "слава героям" і пішли далі пиво пити?
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29.07.2022 08:33 Ответить
""У ДБР повідомили, що наразі розслідують дії нацгвардійців. Сама Нацгвардія захищає своїх бійців, підкреслюючи, що Женевська конвенція забороняє бойові дії на території ядерних обʼєктів."

Врешті в російський полон були захоплені 169 нацгвардійців."

Релігія також забороняє?
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28.07.2022 21:40 Ответить
словоблуддя про боєві дії....тоді нахер вони там взагалі були потрібні? від вовків обороняти станцію? сцикопіхота даже в ліс не змогла відійти й пробиратись до своїх.... зато всею отарою в полон.
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28.07.2022 23:32 Ответить
Що могли нацгвардійці зі стрілковою зброєю протиставити рашистам.
Проти них були регулярна армія з важкою технікою, опір чинили.

Війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Нацгвардійці, що охороняють сховище не безпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір. Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС", - йдеться у його повідомленні.
https://www.unian.ua/war/rosiyski-viyska-uviyshli-do-zoni-chornobilskoji-aes-z-teritoriji-bilorusi-zhurnalist-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11716429.html
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29.07.2022 00:52 Ответить
не могли облаштувати захисні споруди на відстані від чаес і замінувати шляхи під'їзду,
була ж інфо про понтони до зони чаес
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29.07.2022 00:15 Ответить
Выбрали пустозвона 73% чуваков...Оборону Украины держат те..27%...кого по факту сформировал Новую армию с лета 2014 года Петр Порошенко и Александр Турчинов...
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16.08.2022 16:55 Ответить
 
 