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вторгнення (379) ЧАЕС (494) зона відчуження (324)

Росія заздалегідь готувала мережу з агентів для швидкого захоплення ЧАЕС, - Reuters

чаес

Російським окупантам вдалося блискавично захопити територію Чорнобильської АЕС завдяки мережі агентів, які були інспіровані до України задовго до російського вторгнення. Захоплення станції відкривало найкоротший шлях наступу на Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Бабель, про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Агентство отримало доступ до матеріалів кримінального провадження, зокрема проти начальника охорони ЧАЕС Валентина Вітра, якого підозрюють у держзраді, оскільки у день вторгнення його не було на місці. У показах Вітер зазначив, що в день вторгнення спілкувався телефоном з командиром частини Нацгвардії. Вітер порадив командиру не чинити опір росіянам. Врешті в російський полон були захоплені 169 нацгвардійців.

Одне джерело, яке безпосередньо знайоме з планами вторгнення кремля, повідомило Reuters, що російські агенти були направлені в Чорнобиль минулого року, щоб підкупити чиновників і підготувати ґрунт для захоплення. Reuters не змогло незалежно перевірити деталі цього твердження. Проте Державне бюро розслідувань повідомило, що веде розслідування проти ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова за підозрою у передачі іноземній державі даних, які стосуються безпеки ЧАЕС. До призначення в СБУ Наумов працював в Агентстві з управління Зоною відчуження.

Також читайте: Захоплення росіянами ЧАЕС було актом ядерного тероризму, - СБУ

Reuters також розповідає про те, що співробітників ЧАЕС після аварії 1986 року вербували в агенти КДБ. Ці офіцери офіційно стали частиною СБУ, але вони продовжували виконувати накази з Москви, сказала особа, яка безпосередньо знала про план вторгнення. "По суті, це були співробітники ФСБ", — сказав він.

У листопаді 2021 року росія почала надсилати в Україну агентів під прикриттям, які мали налагодити контакти з посадовими особами, відповідальними за безпеку ЧАЕС. Джерело розповіло агентству, що Чорнобиль також служив пунктом видачі документів зі штаб-квартири СБУ. За оплату українські чиновники передавали російським шпигунам інформацію про військову готовність України.

СБУ відмовилася відповісти на питання агентства. У ДБР повідомили, що наразі розслідують дії нацгвардійців. Сама Нацгвардія захищає своїх бійців, підкреслюючи, що Женевська конвенція забороняє бойові дії на території ядерних обʼєктів.

Також читайте: Ексначальник внутрішньої безпеки СБУ Наумов міг передавати спецслужбам РФ секретні дані щодо Чорнобильської АЕС, - ДБР

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Топ коментарі
+24
А хіба зараз у когось ще є сумніви,що зебоневтік під керівництвом ОПи готував здачу України і шашлики на "9мая"?!
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28.07.2022 19:09
+23
хіба тільки на АЄС ???
в нас тих агентів ..і в найвисокіших кабінетах.... як гуталіну у кота Матроскіна!!!
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28.07.2022 18:57
+22
Великолепный Зе, и его подельники.
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28.07.2022 19:03
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Всім по шашлику!
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28.07.2022 18:56 Відповісти
Нажаль в Україні таких агентів ще чимало...
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28.07.2022 18:56 Відповісти
хіба тільки на АЄС ???
в нас тих агентів ..і в найвисокіших кабінетах.... як гуталіну у кота Матроскіна!!!
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28.07.2022 18:57 Відповісти
По объектам атомных станций мог быть отдельный проект, никак не связанный с попыткой захвата всей Украины от 24.02.2022.
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28.07.2022 19:01 Відповісти
одним з планів було, захоплення одночасне всіх АЕС, і шантаж світу - типу, або ви віддаєте Україну, або бада-бум
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28.07.2022 19:03 Відповісти
Как вариант, в рашке у руля люди начитавшиеся литературы для больных людей.
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28.07.2022 19:05 Відповісти
СОСЕДА - ЛЕЙТЕНАНТА убрали , ОСТАЛЬНЫЕ ОСТАЛИСЬ .............
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29.07.2022 16:58 Відповісти
Великолепный Зе, и его подельники.
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28.07.2022 19:03 Відповісти
зацените, как ведут себя дикие московские попы в Ураине!
https://twitter.com/i/status/1552648090191925250
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28.07.2022 19:08 Відповісти
А хіба зараз у когось ще є сумніви,що зебоневтік під керівництвом ОПи готував здачу України і шашлики на "9мая"?!
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28.07.2022 19:09 Відповісти
Взагалі то дофіга упоротих які марять зелькою. Чимало й серед біженців. А є й такі що взагалі не помічають війни. І серед біженців їх повно Вони за найвеличнішого лідера ********** у Польщі живуть
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28.07.2022 19:15 Відповісти
Там весь Славутич ватний на всю голову. Подивіться результати всіх виборів
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28.07.2022 19:09 Відповісти
может ты из Славутича? Похоже все знаешь?
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28.07.2022 19:20 Відповісти
странно, столько времени прошло... И тут стало ВСЕ известно... Смешновато, это как же дерьма&ко расстарались. Не верите???
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28.07.2022 19:18 Відповісти
Контрразведка СБУ, как и всегда, всё ********. До российских агентов-ли, когда нужно баблишко колотить, убирать конкурентов по бизнесу, контролировать контрабас, потоки...
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28.07.2022 19:19 Відповісти
Якщо пiсля Перемоги, пiсля ПОВНОI люстрацii залишити в сструктурi навiть 10 вiдсоткiв нинiшнього особового складу , то,через деякий час ,отримаЭмо повторення цих трагiчних подiй..
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28.07.2022 22:43 Відповісти
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28.07.2022 19:41 Відповісти
До призначення в СБУ Наумов працював в Агентстві з управління Зоною відчуження.

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28.07.2022 23:38 Відповісти
"Сама Нацгвардія захищає своїх бійців, підкреслюючи, що Женевська конвенція забороняє бойові дії на території ядерних обʼєктів..."
А на хрена там тогда Нацгвардия стояла? Бабочек ловить 8-крылых?
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28.07.2022 19:52 Відповісти
А зарплатню регулярно отримувати ?
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28.07.2022 22:44 Відповісти
При тому що на фронті відділення українців відбиває атаки роти орків...
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28.07.2022 23:08 Відповісти
Нацгвардія охороняла АЕС, а не готувалась вести бойові дії

це абсолютно різні речі
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28.07.2022 23:40 Відповісти
Кстати о птичках: пусть официально объявят уровень радиации в Киеве.
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28.07.2022 20:18 Відповісти
після шостої за день тревоги про повітряну загрозу ?

тебе попустить ?
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28.07.2022 23:42 Відповісти
Навчись писати хоча б слово "тривога" без помилок.
Повітряні тривоги не відміняють радіаційну безпеку.
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29.07.2022 01:29 Відповісти
Писал явно больной человек , или по заданию , для отмазки. Нельзя захватить ЧАЭС с территории Белоруссии. Мы же пока ещё в своём уме. Как можно , если по переправе движется техника , а армия и пограничники тихо за этим наблюдают, может они им ещё и цветы дарили? Получается, что раша двигалась к Киеву по договорняку. ,,Заметили,, войска раши аж в Гостомеле - за три года подготовки к вероятному нападению. Самое настораживающее, что зарубежные уважаемые СМИ пишут о массе договорняков, пишут об окружении Зе агентами Путина и отбросами недобитков партии регионов - реакция Зе нулевая , ну любит он пацанов , агентов раши.
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28.07.2022 20:20 Відповісти
ну що ж, хоча б частина відповідей на питання, які я ставив 3 місяці тому, з'явилася. А то Буткевич розказував, які героїчні хлопці охороняли чаес, а те, що вони раптом усі опинились у полоні, не коментував
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28.07.2022 20:33 Відповісти
Богданчик - патріотичний хлопець. Але рівень аналітики - стінгазета Баришівської ОТГ...
Після усіх цих "злившихся" нацгвардійців села на підступах до Києва із заходу і північного заходу вийшли захищати селяні - колишні силовики, "афганці" та молоді хлопці, багато з яких навіть не служили строкову. Із зброї - мисливські рушниці і старі ментовські АКСУ, які в перші дні роздавали в Києві.
Така херня, малята.
Але ця історія не для теперішніх часів. Колись, після війни, буде що згадати...
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28.07.2022 22:59 Відповісти
Цікаво хто з "агентів" додумався підказати прокласти в зоні відчуження дорогу по якій рашисти швидко добралися до ЧАЕС і вже захопили 24.02.

"У зоні відчуження стартувала президентська програма "Велике будівництво". Упродовж наступних трьох років ми плануємо відновити тут усі основні траси, забезпечивши доступ до зони відчуження природоохоронцям, науковцям, енергетикам та підприємцям. Життя триває. Усе це - результат героїчних зусиль ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи", - сказав Тимошенко. 22 квітня 2021,
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/transport/bolshaya-stroyka-doshla-do-chernobylya-chinyat-dorogi-v-zone-otchuzhdeniya-1520853.html
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28.07.2022 20:36 Відповісти
забезпечивши доступ до зони відчуження природоохоронцям, науковцям, енергетикам та підприємцям
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28.07.2022 23:44 Відповісти
Дорога і так була, питання доцільності відновлення такої "завантаженої" траси в зоні відчуження сумнівне. В умовах війни під кордонами рашки і Бульбостану робити дороги, які можуть бути використані для нападу - це ідіотизм або сплановані дії.
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29.07.2022 00:37 Відповісти
мдааа. ну що ж, зелена шобла, ***********-не ***********, а світить тобі лава підсудних, ой, світить.
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28.07.2022 20:53 Відповісти
Росіяни! Ви хоч на щось здатні, нездари?
Чому у вас ніщо не виходить?
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28.07.2022 21:07 Відповісти
офицеры КГБ, которые офицеры СБУ, начальник охраны агент Москвы Ветер, нацгвардейцы, которым Женева запрещает стрелять.... аж 169 штук на зарплате и с оружием...(зачем?) удивительно. что Украину хоть кто-то защищает
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28.07.2022 21:07 Відповісти
Тепер потрiбно обмiнювати цих "гвардiйцiй" на кацапськихгвалтiвникiв?? Раз вони всерiвно нездатнi стрiляти,то хай там посидiють...
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28.07.2022 22:49 Відповісти
заасвальтована дорога до Чернобильскої АЕС найкращий доказ державної зради України "зе слугами рашиста" у владі України.
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28.07.2022 21:09 Відповісти
Так в результате Крадівництва была реставрирована и расширена(!) дорога от КПП Дитятки до Чернобыля под лозунгом увеличения туризма в Зону. В итоге, именно по этой дороге касабы дошли до Киева за день из Беларуси.
Вообще, если наложить план восстановленных дорог и мостов при ЗЕ на карту вторжения в феврале-марте, можно увидеть полное совпадение.
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28.07.2022 21:15 Відповісти
169 баранів не могли виконати статутні обов,язки(відкрити вогонь по загаобнику), піддались неправомірній пораді(даже не наказу) не чинити опору загарбнику.... як це??? це не поміщається в здоровій і патріотичній голові. а тепер хочуть їх обміну??? нах!! ніякого обміну. після нашої перемоги їх і так звільнять і під статтю...
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28.07.2022 21:36 Відповісти
Спробував би хтось порадити цiм "патрiйотам" не наближатися в день зарплатнi до вiконця "Касса"...
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28.07.2022 22:54 Відповісти
Нацгвардійці воювали, але вистояти проти армії не могли в любому випадку.
Аналогічно втратили запорізьку атомну станцію, там тільки нацгвардія опиралась рашистам на танках з артилерією.
Питання до верховного гівнокомандувача швидше, як так, що стратегічні об'єкти були беззахисні і воно знало про напад 24.02.
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29.07.2022 00:57 Відповісти
З дивану воно, звісно, видніше, хто там і як воював.
Вас там не було, так що нічого розповідати.
Чи роті нациків зі стрілкою зброєю треба було лягти кістьми в бою з бтг орків на бронетехніці, щоб диванні експерти класу "я нє пайду, янєваєнний, хай ваєнниє ваюют" були задоволені, написали "слава героям" і пішли далі пиво пити?
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29.07.2022 08:33 Відповісти
""У ДБР повідомили, що наразі розслідують дії нацгвардійців. Сама Нацгвардія захищає своїх бійців, підкреслюючи, що Женевська конвенція забороняє бойові дії на території ядерних обʼєктів."

Врешті в російський полон були захоплені 169 нацгвардійців."

Релігія також забороняє?
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28.07.2022 21:40 Відповісти
словоблуддя про боєві дії....тоді нахер вони там взагалі були потрібні? від вовків обороняти станцію? сцикопіхота даже в ліс не змогла відійти й пробиратись до своїх.... зато всею отарою в полон.
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28.07.2022 23:32 Відповісти
Що могли нацгвардійці зі стрілковою зброєю протиставити рашистам.
Проти них були регулярна армія з важкою технікою, опір чинили.

Війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Нацгвардійці, що охороняють сховище не безпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір. Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС", - йдеться у його повідомленні.
https://www.unian.ua/war/rosiyski-viyska-uviyshli-do-zoni-chornobilskoji-aes-z-teritoriji-bilorusi-zhurnalist-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11716429.html
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29.07.2022 00:52 Відповісти
не могли облаштувати захисні споруди на відстані від чаес і замінувати шляхи під'їзду,
була ж інфо про понтони до зони чаес
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29.07.2022 00:15 Відповісти
Выбрали пустозвона 73% чуваков...Оборону Украины держат те..27%...кого по факту сформировал Новую армию с лета 2014 года Петр Порошенко и Александр Турчинов...
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16.08.2022 16:55 Відповісти
 
 