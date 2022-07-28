Росія заздалегідь готувала мережу з агентів для швидкого захоплення ЧАЕС, - Reuters
Російським окупантам вдалося блискавично захопити територію Чорнобильської АЕС завдяки мережі агентів, які були інспіровані до України задовго до російського вторгнення. Захоплення станції відкривало найкоротший шлях наступу на Київ.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Бабель, про це йдеться у розслідуванні Reuters.
Агентство отримало доступ до матеріалів кримінального провадження, зокрема проти начальника охорони ЧАЕС Валентина Вітра, якого підозрюють у держзраді, оскільки у день вторгнення його не було на місці. У показах Вітер зазначив, що в день вторгнення спілкувався телефоном з командиром частини Нацгвардії. Вітер порадив командиру не чинити опір росіянам. Врешті в російський полон були захоплені 169 нацгвардійців.
Одне джерело, яке безпосередньо знайоме з планами вторгнення кремля, повідомило Reuters, що російські агенти були направлені в Чорнобиль минулого року, щоб підкупити чиновників і підготувати ґрунт для захоплення. Reuters не змогло незалежно перевірити деталі цього твердження. Проте Державне бюро розслідувань повідомило, що веде розслідування проти ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова за підозрою у передачі іноземній державі даних, які стосуються безпеки ЧАЕС. До призначення в СБУ Наумов працював в Агентстві з управління Зоною відчуження.
Reuters також розповідає про те, що співробітників ЧАЕС після аварії 1986 року вербували в агенти КДБ. Ці офіцери офіційно стали частиною СБУ, але вони продовжували виконувати накази з Москви, сказала особа, яка безпосередньо знала про план вторгнення. "По суті, це були співробітники ФСБ", — сказав він.
У листопаді 2021 року росія почала надсилати в Україну агентів під прикриттям, які мали налагодити контакти з посадовими особами, відповідальними за безпеку ЧАЕС. Джерело розповіло агентству, що Чорнобиль також служив пунктом видачі документів зі штаб-квартири СБУ. За оплату українські чиновники передавали російським шпигунам інформацію про військову готовність України.
СБУ відмовилася відповісти на питання агентства. У ДБР повідомили, що наразі розслідують дії нацгвардійців. Сама Нацгвардія захищає своїх бійців, підкреслюючи, що Женевська конвенція забороняє бойові дії на території ядерних обʼєктів.
Будь ласка, зачекайте...
в нас тих агентів ..і в найвисокіших кабінетах.... як гуталіну у кота Матроскіна!!!
https://twitter.com/i/status/1552648090191925250
А на хрена там тогда Нацгвардия стояла? Бабочек ловить 8-крылых?
це абсолютно різні речі
тебе попустить ?
Повітряні тривоги не відміняють радіаційну безпеку.
Після усіх цих "злившихся" нацгвардійців села на підступах до Києва із заходу і північного заходу вийшли захищати селяні - колишні силовики, "афганці" та молоді хлопці, багато з яких навіть не служили строкову. Із зброї - мисливські рушниці і старі ментовські АКСУ, які в перші дні роздавали в Києві.
Така херня, малята.
Але ця історія не для теперішніх часів. Колись, після війни, буде що згадати...
"У зоні відчуження стартувала президентська програма "Велике будівництво". Упродовж наступних трьох років ми плануємо відновити тут усі основні траси, забезпечивши доступ до зони відчуження природоохоронцям, науковцям, енергетикам та підприємцям. Життя триває. Усе це - результат героїчних зусиль ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи", - сказав Тимошенко. 22 квітня 2021,
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/transport/bolshaya-stroyka-doshla-do-chernobylya-chinyat-dorogi-v-zone-otchuzhdeniya-1520853.html
Чому у вас ніщо не виходить?
Вообще, если наложить план восстановленных дорог и мостов при ЗЕ на карту вторжения в феврале-марте, можно увидеть полное совпадение.
Аналогічно втратили запорізьку атомну станцію, там тільки нацгвардія опиралась рашистам на танках з артилерією.
Питання до верховного гівнокомандувача швидше, як так, що стратегічні об'єкти були беззахисні і воно знало про напад 24.02.
Вас там не було, так що нічого розповідати.
Чи роті нациків зі стрілкою зброєю треба було лягти кістьми в бою з бтг орків на бронетехніці, щоб диванні експерти класу "я нє пайду, янєваєнний, хай ваєнниє ваюют" були задоволені, написали "слава героям" і пішли далі пиво пити?
Врешті в російський полон були захоплені 169 нацгвардійців."
Релігія також забороняє?
Проти них були регулярна армія з важкою технікою, опір чинили.
Війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Нацгвардійці, що охороняють сховище не безпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір. Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС", - йдеться у його повідомленні.
https://www.unian.ua/war/rosiyski-viyska-uviyshli-do-zoni-chornobilskoji-aes-z-teritoriji-bilorusi-zhurnalist-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11716429.html
була ж інфо про понтони до зони чаес