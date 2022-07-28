Росія заздалегідь готувала мережу з агентів для швидкого захоплення ЧАЕС, - Reuters

Російським окупантам вдалося блискавично захопити територію Чорнобильської АЕС завдяки мережі агентів, які були інспіровані до України задовго до російського вторгнення. Захоплення станції відкривало найкоротший шлях наступу на Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Бабель, про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Агентство отримало доступ до матеріалів кримінального провадження, зокрема проти начальника охорони ЧАЕС Валентина Вітра, якого підозрюють у держзраді, оскільки у день вторгнення його не було на місці. У показах Вітер зазначив, що в день вторгнення спілкувався телефоном з командиром частини Нацгвардії. Вітер порадив командиру не чинити опір росіянам. Врешті в російський полон були захоплені 169 нацгвардійців.

Одне джерело, яке безпосередньо знайоме з планами вторгнення кремля, повідомило Reuters, що російські агенти були направлені в Чорнобиль минулого року, щоб підкупити чиновників і підготувати ґрунт для захоплення. Reuters не змогло незалежно перевірити деталі цього твердження. Проте Державне бюро розслідувань повідомило, що веде розслідування проти ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова за підозрою у передачі іноземній державі даних, які стосуються безпеки ЧАЕС. До призначення в СБУ Наумов працював в Агентстві з управління Зоною відчуження.

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Reuters також розповідає про те, що співробітників ЧАЕС після аварії 1986 року вербували в агенти КДБ. Ці офіцери офіційно стали частиною СБУ, але вони продовжували виконувати накази з Москви, сказала особа, яка безпосередньо знала про план вторгнення. "По суті, це були співробітники ФСБ", — сказав він.

У листопаді 2021 року росія почала надсилати в Україну агентів під прикриттям, які мали налагодити контакти з посадовими особами, відповідальними за безпеку ЧАЕС. Джерело розповіло агентству, що Чорнобиль також служив пунктом видачі документів зі штаб-квартири СБУ. За оплату українські чиновники передавали російським шпигунам інформацію про військову готовність України.

СБУ відмовилася відповісти на питання агентства. У ДБР повідомили, що наразі розслідують дії нацгвардійців. Сама Нацгвардія захищає своїх бійців, підкреслюючи, що Женевська конвенція забороняє бойові дії на території ядерних обʼєктів.

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