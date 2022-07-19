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СБУ (12507) тероризм (2857) ЧАЕС (494)

Захоплення росіянами ЧАЕС було актом ядерного тероризму, - СБУ

чаес

Служба безпеки України зібрала докази того, що підрозділи з РФ, які здійснили силове захоплення об'єктів державного спеціалізованого підприємства (ДСП) "Чорнобильська АЕС" та контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму.

Про це повідомили у спецслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на те, що реактори не працюють, підприємство залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків із радіоактивними відходами. Перетворивши цей об'єкт на свою тимчасову воєнну базу, Росія грубо порушила Женевську конвенцію, що безпосередньо забороняє напади на ядерні об'єкти в умовах збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Під час окупації загарбники пошкодили приміщення, мінували територію та спровокували низку пожеж; унеможливили регулярний моніторинг радіації та безперервне постачання запчастин, пального та витратних матеріалів; утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи ймовірність професійних помилок.

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У розпорядженні СБУ є документальне підтвердження, що під час окупації на території зони відчуження постійно перебувала велика кількість важкої військової техніки, озброєння та більше тисячі військових із РФ. Безпосередньо на території радіаційно небезпечних об'єктів та сховища СВЯП-2 перебували 300 та 30 військових відповідно.

На території сховища, де проводяться роботи із відпрацьованими матеріалами реакторів із плутонієм-239, окупанти обладнали п’ять вогневих точок. Територія зони відчуження була замінована: виявлено понад 100 випадків мінування та три підриви.

На початку березня окупанти пошкодили вежі зв'язку, що спричинило вихід із ладу системи моніторингу радіаційної обстановки. 9 березня підприємство було знеструмлено, що практично паралізувало роботу всіх систем контролю та безпеки, було відключено систему охолодження відпрацьованого ядерного палива.

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За даними систем NASA та Європейського космічного агентства, на території зони відчуження в період перебування в ній окупаційних військ зафіксовано значні пожежі на площі майже 14 тис. га. Ситуація ускладнилася неможливістю доступу пожежників до їх гасіння.

Як повідомили в СБУ, окупанти пограбували підприємства зони відчуження, зокрема автопарк спеціалізованої техніки та пальне, що поставило під загрозу пожежну та радіаційну безпеку в зоні відчуження. Розграбовано та фактично знищено лабораторію "Екоцентр", виведено з ладу систему фізичного захисту в ДСП "ЧАЕС" та викрадено мобільну лабораторію радіаційної розвідки. Викрадено 21 джерело іонізуючого випромінювання, що може унеможливити перебування людей у радіусі 2 тис. кв. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За попередніми даними росіяни за час окупації ЧАЕС вкрали та знищили обладнання на 135 млн доларів, - The Washington Post

Окупанти також проводили земляні роботи на території пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів "Рудий ліс".

"Територію зони відчуження досі не розміновано. Це порушує цілісність системи радіаційної безпеки об'єкта, яку Україна десятиліттями вибудовувала разом з міжнародними партнерами.

СБУ вже повідомила про підозру ексзаступнику командувача Сибірського округу Росгвардії Олегу Якушеву, який наказав штурмувати ДСП "ЧАЕС", а також заступнику командира зведеного загону особливого призначення Росгвардії у Брянській області Андрію Фроленкову, який безпосередньо керував діями своїх підлеглих під час нападу на цей об’єкт.

"Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до ядерного тероризму", - наголосили в СБУ.

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свєтісь всєгда--- свєтісь вєздє...
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19.07.2022 15:07 Відповісти
Як же ефективно запрацювала «оновлена» СБУ!
Таку секретну інформацію зуміли отримати!
Такими темпами скоро розкриють і «замах» на Шефіра!
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19.07.2022 15:20 Відповісти
І шо 🤔
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19.07.2022 15:22 Відповісти
Никто и никогда не будет наказан. Как? Нужно действовать, нужно доставать, сами они на суд не приедут! Один из заочно осуждённых за сбитый MH17 уже умер своей смертью. мильчакова нужно было умертвить уже давно! Они себе будут жить до старости, и выхвалятся своими преступлениями. Нету больше агентов, как поступал Моссад. Это разьве что в паралельной вселенной, где есть Бетмен, возьмут и накажут русню, которая убежала домой. https://m.youtube.com/watch?v=xu-ZwaRdEos
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19.07.2022 15:31 Відповісти
Служба безпеки України не зібрала докази того, що підрозділи з РФ, які здійснили силове захоплення об'єктів державного спеціалізованого підприємства (ДСП) "Чорнобильська АЕС" ,та Запоріжської АЕС ,як і розмінування Чрнгару, що привело до швидкої окупації Півдня України , домовленності про так званий обмін полоненими ("Азов" ) здійснили силове захоплення і окупацію окупованих нині територій України , через державну зраду вищих посадових осіб держави ,на котрих в служби безпеки доказів немає
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19.07.2022 16:38 Відповісти
Невже когось ще досі дивує, що терористи поводяться як терористи?
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19.07.2022 16:47 Відповісти
якщо знали про напад мордора то чому не було посиленої охорони критичної інфраструктури,
найбільша ядерна станція європи і без охорони
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19.07.2022 17:18 Відповісти
Вау, чаес , яка нафіг нікому не впала і колись була в окупації і Заес, яка зараз в окупації і має великі потужності! Яка корисна робота виконується СБУ...ефективність зашкалює!
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19.07.2022 18:31 Відповісти
 
 