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Новини Суспільство
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МАГАТЕ (379) радіація (164) ЧАЕС (326) зона відчуження (254)

В зоні відчуження вперше після окупації запрацювали детектори радіації, - МАГАТЕ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

чаес

В зоні відчуження вперше після окупації запрацювали радіаційні детектори.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії, передає Цензор.НЕТ.

"Десятки радіаційних детекторів знову передають дані з району навколо Чорнобильської АЕС після того, як Україні за технічної підтримки МАГАТЕ вдалося відновити життєво важливий інформаційний зв'язок, який був перерваний на самому початку конфлікту більше 100 днів тому", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Откуда вы можете знать что творят окупанты на окупированной территории? Вы верите датчикам которые под контролем окупантов?
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08.06.2022 09:59 Відповісти
В зоні відчуження вперше після окупації запрацювали радіаційні детектори. Джерело: https://censor.net/ua/n3346611
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08.06.2022 10:10 Відповісти
Ну и что же детекторы передают ? (кроме нецензурщины)
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08.06.2022 10:13 Відповісти
 
 