1 441 3
В зоні відчуження вперше після окупації запрацювали детектори радіації, - МАГАТЕ
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В зоні відчуження вперше після окупації запрацювали радіаційні детектори.
Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії, передає Цензор.НЕТ.
"Десятки радіаційних детекторів знову передають дані з району навколо Чорнобильської АЕС після того, як Україні за технічної підтримки МАГАТЕ вдалося відновити життєво важливий інформаційний зв'язок, який був перерваний на самому початку конфлікту більше 100 днів тому", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Valter Valter
показати весь коментар08.06.2022 09:59 Відповісти Мені подобається 0
Jancis
показати весь коментар08.06.2022 10:10 Відповісти Мені подобається 0
Colt
показати весь коментар08.06.2022 10:13 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...