В зоне отчуждения впервые после оккупации заработали детекторы радиации, - МАГАТЭ
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В зоне отчуждения впервые после оккупации заработали радиационные сенсоры.
Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии, передает Цензор.НЕТ.
"Десятки радиационных детекторов снова передают данные из района вокруг Чернобыльской АЭС после того, как Украине при технической поддержке МАГАТЭ удалось восстановить жизненно важную информационную связь, которая была прервана в самом начале конфликта более 100 дней назад", - говорится в сообщении.
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