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МАГАТЭ (260) радиация (313) ЧАЭС (522) Зона отчуждения (276)

В зоне отчуждения впервые после оккупации заработали детекторы радиации, - МАГАТЭ

Новости Цензор.НЕТ Общество

чаес

В зоне отчуждения впервые после оккупации заработали радиационные сенсоры.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии, передает Цензор.НЕТ.

"Десятки радиационных детекторов снова передают данные из района вокруг Чернобыльской АЭС после того, как Украине при технической поддержке МАГАТЭ удалось восстановить жизненно важную информационную связь, которая была прервана в самом начале конфликта более 100 дней назад", - говорится в сообщении.

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Откуда вы можете знать что творят окупанты на окупированной территории? Вы верите датчикам которые под контролем окупантов?
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08.06.2022 09:59 Ответить
В зоні відчуження вперше після окупації запрацювали радіаційні детектори. Джерело: https://censor.net/ua/n3346611
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08.06.2022 10:10 Ответить
Ну и что же детекторы передают ? (кроме нецензурщины)
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08.06.2022 10:13 Ответить
 
 