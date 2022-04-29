РУС
Российские ракеты над украинскими АЭС могут привести к ядерной аварии, – МАГАТЭ

магате

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что российские ракеты над атомными электростанциями в Украине могут вызвать ядерную аварию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале на сайте ООН.

"МАГАТЭ изучает доказательства, и, если они подтвердятся, этот инцидент будет иметь чрезвычайно серьезные последствия. Если бы такая ракета сменила траекторию, это могло бы серьезно повлиять на физическую целостность АЭС, что могло бы привести к ядерной аварии"

По словам главы МАГАТЭ, Украина официально проинформировала МАГАТЭ о том, что 16 апреля 2022 года камера видеонаблюдения зафиксировала полет ракеты непосредственно над Южноукраинской АЭС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 28 апреля сбит 1 самолет, 9 беспилотников и 5 крылатых ракет, - Воздушные Силы

Также он отметил, что был опубликован доклад с выводами о ситуации с атомной электроэнергетикой в Украине.

Известно, что из 15 энергоблоков, находящихся в стране, в рабочем режиме остаются семь, в том числе два на контролируемой Россией Запорожской АЭС, два на Ровенской АЭС, один на Хмельницкой АЭС и два на Южноукраинской АЭС.

МАГАТЭ (436) Южно-Украинская АЭС (48) Рафаэль Гросси (201)
Ну і? Що МАГАТЕ зробить? Всі ці міжнародні структури - повні імпотенти перед ракетами. Можуть тільки говорити.
29.04.2022 09:19 Ответить
+1
Відкрив Америку.
29.04.2022 09:24 Ответить
аби щось перднути...
29.04.2022 09:12 Ответить
Ще одна організація, яка завжди глибоко стурбована. Викидайте рашистів звідусіль, визнавайте їх терористами, робіть так, щоб весь світ розумів: рузький - це небезпека для всіх.
29.04.2022 09:19 Ответить
магате нiхyя нє магьоть
29.04.2022 09:22 Ответить
Значить, треба зробити одну ядерну аварію в бункері *****. Ракетою.
29.04.2022 09:30 Ответить
Боже, яке воно розумне!
29.04.2022 09:43 Ответить
Шо серьезно?
29.04.2022 09:55 Ответить
молодец, гений. Если он вывел такое сложное умозаключение значит на должности не зря. Дальше то что?а, ясно - наблюдаем дальше.
Из всех инструментов у всех этих апупенных международных организаций работает только один : наблюдение и констатирование уже случившегося(и то не всегда).
29.04.2022 10:09 Ответить
хочу працювати речником в МАГАТЕ:

російські ракети над українськими АЕС можуть спричинити ядерну аварію ...
небо сине ...
сонце світить ...
вода ллється ...
29.04.2022 10:14 Ответить
вопрос к ЗЕ - почему он укатывал все в асфальт вместо покупки и восстановления С300?
29.04.2022 10:14 Ответить
рабсеяне это не у нас был Чернобыль, это у всех людей был Чернобыль, носите своего маньяка *********** дальше на руках.
29.04.2022 10:56 Ответить
 
 