Российские ракеты над украинскими АЭС могут привести к ядерной аварии, – МАГАТЭ
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что российские ракеты над атомными электростанциями в Украине могут вызвать ядерную аварию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале на сайте ООН.
"МАГАТЭ изучает доказательства, и, если они подтвердятся, этот инцидент будет иметь чрезвычайно серьезные последствия. Если бы такая ракета сменила траекторию, это могло бы серьезно повлиять на физическую целостность АЭС, что могло бы привести к ядерной аварии"
По словам главы МАГАТЭ, Украина официально проинформировала МАГАТЭ о том, что 16 апреля 2022 года камера видеонаблюдения зафиксировала полет ракеты непосредственно над Южноукраинской АЭС.
Также он отметил, что был опубликован доклад с выводами о ситуации с атомной электроэнергетикой в Украине.
Известно, что из 15 энергоблоков, находящихся в стране, в рабочем режиме остаются семь, в том числе два на контролируемой Россией Запорожской АЭС, два на Ровенской АЭС, один на Хмельницкой АЭС и два на Южноукраинской АЭС.
Из всех инструментов у всех этих апупенных международных организаций работает только один : наблюдение и констатирование уже случившегося(и то не всегда).
російські ракети над українськими АЕС можуть спричинити ядерну аварію ...
небо сине ...
сонце світить ...
вода ллється ...