Російські ракети над українськими АЕС можуть спричинити ядерну аварію, – МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що російські ракети над атомними електростанціями в Україні можуть спричинити ядерну аварію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі на сайті ООН.

"МАГАТЕ вивчає докази, і якщо вони підтвердяться, то цей інцидент матиме надзвичайно серйозні наслідки, – сказав він. – Якби така ракета змінила траєкторію, це могло б серйозно вплинути на фізичну цілісність АЕС і призвести до ядерної аварії".

За словами очільника МАГАТЕ, Україна офіційно поінформувала МАГАТЕ про те, що 16 квітня 2022 року камера відеоспостереження зафіксувала політ ракети безпосередньо над Південноукраїнською АЕС.

Також він зазначив, що було опубліковано доповідь із висновками стосовно ситуації з атомною електроенергетикою в Україні.

Відомо, що з 15 енергоблоків, що є в країні, в робочому режимі залишаються сім, у тому числі два на контрольованій Росією Запорізькій АЕС, два на Рівненській АЕС, один – на Хмельницькій АЕС і два – на Південноукраїнській АЕС.