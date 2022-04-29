УКР
Російські ракети над українськими АЕС можуть спричинити ядерну аварію, – МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що російські ракети над атомними електростанціями в Україні можуть спричинити ядерну аварію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі на сайті ООН.

"МАГАТЕ вивчає докази, і якщо вони підтвердяться, то цей інцидент матиме надзвичайно серйозні наслідки, – сказав він. – Якби така ракета змінила траєкторію, це могло б серйозно вплинути на фізичну цілісність АЕС і призвести до ядерної аварії".

За словами очільника МАГАТЕ, Україна офіційно поінформувала МАГАТЕ про те, що 16 квітня 2022 року камера відеоспостереження зафіксувала політ ракети безпосередньо над Південноукраїнською АЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії": Енергоатом опублікував докази польоту російської крилатої ракети над Південноукраїнською АЕС. ВIДЕО

Також він зазначив, що було опубліковано доповідь із висновками стосовно ситуації з атомною електроенергетикою в Україні.

Відомо, що  з 15 енергоблоків, що є в країні, в робочому режимі залишаються сім, у тому числі два на контрольованій Росією Запорізькій АЕС, два на Рівненській АЕС, один – на Хмельницькій АЕС і два – на Південноукраїнській АЕС.

Ну і? Що МАГАТЕ зробить? Всі ці міжнародні структури - повні імпотенти перед ракетами. Можуть тільки говорити.
29.04.2022 09:19
Відкрив Америку.
29.04.2022 09:24
аби щось перднути...
29.04.2022 09:12
Ще одна організація, яка завжди глибоко стурбована. Викидайте рашистів звідусіль, визнавайте їх терористами, робіть так, щоб весь світ розумів: рузький - це небезпека для всіх.
29.04.2022 09:19
Ну і? Що МАГАТЕ зробить? Всі ці міжнародні структури - повні імпотенти перед ракетами. Можуть тільки говорити.
29.04.2022 09:19
магате нiхyя нє магьоть
29.04.2022 09:22
Відкрив Америку.
29.04.2022 09:24
Значить, треба зробити одну ядерну аварію в бункері *****. Ракетою.
29.04.2022 09:30
Боже, яке воно розумне!
29.04.2022 09:43
Шо серьезно?
29.04.2022 09:55
молодец, гений. Если он вывел такое сложное умозаключение значит на должности не зря. Дальше то что?а, ясно - наблюдаем дальше.
Из всех инструментов у всех этих апупенных международных организаций работает только один : наблюдение и констатирование уже случившегося(и то не всегда).
29.04.2022 10:09
хочу працювати речником в МАГАТЕ:

російські ракети над українськими АЕС можуть спричинити ядерну аварію ...
небо сине ...
сонце світить ...
вода ллється ...
29.04.2022 10:14
вопрос к ЗЕ - почему он укатывал все в асфальт вместо покупки и восстановления С300?
29.04.2022 10:14
рабсеяне это не у нас был Чернобыль, это у всех людей был Чернобыль, носите своего маньяка *********** дальше на руках.
29.04.2022 10:56
 
 