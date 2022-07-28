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гражданство (1269) Данилов (1066)

Человек, занимающийся политикой, должен сообщать о наличии другого гражданства, - Данилов

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что все, кто занимается политикой в Украине, должны сообщать о наличии другого гражданства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Данилова.

В сообщении отмечается: "Человек, занимающийся политикой, должен публично сообщить о наличии у него другого гражданства, кроме украинского.

Мы будем и дальше упорно очищать страну от агентов влияния России, предателей и коллаборантов".

Читайте также: Официальные основания для лишения меня гражданства по-прежнему отсутствуют, - Корбан
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Топ комментарии
+48
Угу, Куницкий бежит с сообщать о своем Израэльском паспорте, аж ломая копыта в ***********. Издалека, видимо, бежит - аж с 2019 никак добежать не может.
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28.07.2022 20:24
+46
Мене навіть перед прийомом на роботу на телеканал служба безпеки перевіряла. У вас, шановні керіники держави, так не прийнято?
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28.07.2022 20:21
+33
Огласите весь список гражданства найвеличнейшего лидора...
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28.07.2022 20:24
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Правила форума Совет форумчан
Мене навіть перед прийомом на роботу на телеканал служба безпеки перевіряла. У вас, шановні керіники держави, так не прийнято?
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28.07.2022 20:21 Ответить
Вони не занімаються політикою.
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28.07.2022 20:27 Ответить
Вони не займаються політикою, вони займаються дерибаном
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28.07.2022 20:35 Ответить
І про те, що папа шпіон теж треба повідомляти.
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28.07.2022 20:47 Ответить
В свинагоге такое не принято, все на доверии
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28.07.2022 20:54 Ответить
Може у Порошенка спитаємо, у якого половина міністрів була бог знає звідки. Які претензії до влади теперішньої?
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28.07.2022 21:15 Ответить
головне не з раші
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28.07.2022 21:25 Ответить
Лаптеногое , "бог знає звідки"- це з Америки и Литвы????Это кто-то скрывал, как сейчас??? Идиот!

Надо трусить эту новую коалицию: уродские слуги+ опзж+ замайбах+ недовира!
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28.07.2022 21:28 Ответить
"" ДОЛЖЕН "" - согласно КАКОГО Закона ??? ИЛИ потому , ЧТО ТЫ СКАЗАЛ ??? ( охренели совсем !!! ) ВСЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ПО Законам !!! . Начни с себя !!!
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28.07.2022 21:43 Ответить
Каждый день Данилов в СМИ !!! ЧТО , БОЛЬШЕ НЕХРЕН ДЕЛАТЬ ??? Тогда иди па передовую , в пехоту , рядовым ( ТЫ же в армии НЕ служил ).
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28.07.2022 21:54 Ответить
Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

декларация об отсутствии иностранного гражданства - документ, в котором лицо
сообщает об отсутствии у нее иностранного гражданства (подданства) или гражданств
(подданств) с обоснованием причин такого отсутствия;
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29.07.2022 09:25 Ответить
найвеличайший 🤢пусть начнёт с себя Баканова и дерьмака , подаст пример
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28.07.2022 21:19 Ответить
Данилов и твои кукловоды ОП с нижестоящими холуями"СЛУГАМИ" сами разработали закон о множинном гражданстве‼️ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ⁉️ВАШЕЙ КОДЛЕ МОЖНО ИМЕТЬ 2-3 , а остальным беззаконие
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28.07.2022 21:43 Ответить
И как они узнают есть ли у вас иностранное гражданство? Нет такого способа,.. пока сам паспорт не покажешь.
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28.07.2022 21:48 Ответить
а если бы ты был друг-сын-брат-сват - то тоже бы проверяли? наверное, нет, потому что нанимали работать на работу (и получать с твоей работы прибыль и тебе немного давать с того что наработал). а тут наверное нанимали не совсем работать.
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29.07.2022 02:10 Ответить
де це сказано?
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28.07.2022 20:23 Ответить
в них своя конституція
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28.07.2022 20:37 Ответить
А зеленим це не треба. Вони в уявному світі живуть. Юрист же. Біомать
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28.07.2022 20:50 Ответить
Огласите весь список гражданства найвеличнейшего лидора...
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28.07.2022 20:24 Ответить
Угу, Куницкий бежит с сообщать о своем Израэльском паспорте, аж ломая копыта в ***********. Издалека, видимо, бежит - аж с 2019 никак добежать не может.
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28.07.2022 20:24 Ответить
Так він же щирий укгаїнець і оселедця має між ніг, щоправда, трохи обрізаного.
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28.07.2022 22:39 Ответить
Ми будемо й надалі наполегливо вичищати країну від агентів впливу рф, зрадників і колаборантів". Джерело: Важка мабуть праця!
А результат дуже дивний, бо колаборанти та зрадники, якось не дуже переживають: або продовжують працювати, або спокійно і неквапливо виїздять з країни, без жодних перешкод з боку влади.
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28.07.2022 20:24 Ответить
прийміть закон на цю тему!.
В т.ч. прийміть закон про подвійне громадянство, і які права (урізані!) та обов'язки має особа з подвійним громадянством.

Взагалі: хочете подвійне громадянство - проводьте через Закон; можливо, закон - через референдум.
Робіть щось, а не видумуйте власні правила, які тільки вам вигідні!
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28.07.2022 20:25 Ответить
Який,бл, закон??? Є Конституція України. Там одне громадянство: українське.
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28.07.2022 21:20 Ответить
Так Конституція - це також Закон. Причому - Основний Закон. Але цю частину Конституції дозволено міняти.
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29.07.2022 00:10 Ответить
Так ,они Вас и послушали Клоунарий даже Блинкену и Байдену не стесняются цинично брехать и нагло узурпировать власть‼️
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28.07.2022 21:23 Ответить
Можна подумати ніхто до цього моменту не знав про громадянство Корбана. Але ж ні, саме зараз цирк було потрібно влаштувати. Від Єрмака якось увагу потрібно відволікати. В нас закон взагалі є. Чи всі решіння приймаются виключно по бажанню Боневтіка.
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28.07.2022 20:25 Ответить
Исключительно по желанию левого копыта Дерьмака.
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28.07.2022 20:27 Ответить
Знати недостатньо. Я от знаю, шо ви ідіот, але доказати цього не можу. Так само й з паспортами.
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28.07.2022 21:17 Ответить
а ти тупа ***** і це видно неозброєнним оком далі що? пердоляцька підстилка
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30.07.2022 04:31 Ответить
Это да, но есть другие решения проблемы без нарушения Конституции. И второе. Учитывая факт лишения гражданства Корбана, нужно сделать то же с 2/3 так называемых слуг. А то и больше.
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28.07.2022 20:26 Ответить
ПЫСЫ:
З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
Ціною власного життя!", - М.Тищенко(Котлета).
10:55 28 липня 2022
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28.07.2022 20:31 Ответить

у каклеты вечная проблема с поздравлениями ))))
хочет казаться умнее...но увы...
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28.07.2022 20:38 Ответить
- Куме! Новину чули?

- Яку?

- Коля-каклєта в лікарню потрапив!

- Чого? Об»ївся салом за 50 грн? Чи гречкою по 12?

- Ні! Йому «котлету» в зад запхнули і сраку порвали!

- Так що там може буть від «мітбола» - кульки з м»ясного фаршу?

- У тому-то й справа, що ті , хто забивав, французську вчили не на Бесарабському ринку, а у школі на уроці! От і забили йому в зад справжню «котлету» - поребрину з кісткою!
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28.07.2022 20:48 Ответить
Скільки пива заплатив котлєта за цей вірш?
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28.07.2022 20:41 Ответить
А здирництво з містян це не порушення Конституціі? Вони почали шалені розцінки на оренду землі скидувати, бо запахло смаженим! У місті неможливо займатися підприємництвом, бо все обкладено здирництвом, треба платити 3000 уе, щоб просто отримати дозвол оренди! Ціх тварюк треба вчити правилам доброго тону з народом! Паркомати з евророзцінками еквівалент 0.5 евро за годину це шо?
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28.07.2022 20:35 Ответить
Людина яка займається політикою в Україні повинна мати одне громадянство України.І це повинно перевірятись до виборів на державну або політичну діяльність.
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28.07.2022 20:26 Ответить
спрут калозеленых делает все по лекалам путлера и мафии ‼️
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28.07.2022 21:30 Ответить
Секретар Ради національної безпеки і оборони України має заступників, які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України. Тобто руслана демченко запропонував данілов.
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28.07.2022 20:27 Ответить
у перекладі з земови "всі, хто займається політикою" буде "всі, хто критикує зе та зевладу"
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28.07.2022 20:29 Ответить
Незабаром платнi парковки з'являться і на кладовищах та приміських селах, бо вже все місто окуповано Корбанами та Філатовими, ніде авто поставити, ціни в паркоматах європейські, а пенсіі з Сомалі, йдіть геть, здирники, хоч хтось вам пику натре, іуди.
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28.07.2022 20:29 Ответить
Ну зараз це і діти знають....
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28.07.2022 20:30 Ответить
73% в нас політикою взагалі не цікавляться.
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28.07.2022 20:33 Ответить
Точніше людина, яка має крім українського інше громадянство, не може займати ЖОДНОЇ посади в органах державної влади України, бо не відомо на користь якої держави вона працюватиме! Максимум - радник на громадських засадах
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28.07.2022 20:34 Ответить
с двойным гражданством живи, но в систему власти наверное нельзя
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28.07.2022 20:39 Ответить
А скільки депутатів Верховної Ради мають по два, або більше
паспортів.
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28.07.2022 20:36 Ответить
Сам придумал. Сам пиз данул! Сам поверил
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28.07.2022 20:37 Ответить
вітірінар, у дєрьмака папа працював у розвідкі расіі, тобто він не може очолювати навіть громадський туалет, а працює керівником ОП. давай, вичищай.
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28.07.2022 20:37 Ответить
Огласите весь список политиков!
https://www.youtube.com/watch?v=GTo592cukhY
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28.07.2022 20:38 Ответить
Ну, перша лєдя переоформила свої апартаменти у Лівадії та сплачує комуналку, а це означає лише одне, що у Лєнкі-ополчєнкі є паспорт раські фєдєраські. П
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28.07.2022 20:38 Ответить
Так у нас все по определению занимаются политикой.
Бо участвуют в выборах!
Людына с подвийным громадянством должна быть урезана в правах.
Не иметь права избирать и быть избранной, работать в госструктурах и т п.
А за нарушение этих правил греметь сразу в тюрягу как за антигосударственную деятельность.
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28.07.2022 20:41 Ответить
Тобто для того щоб виявити "агента впливу рф" він повинен сам про це "повідомляти"?

Геніально!
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28.07.2022 20:41 Ответить
Що мається на увазі під висером "займається політикою"?

Політолог, політтехнолог, громадський діяч чи особа, що знаходиться на державній службі, яка пов'язана з впливом на внутрішню чи зовнішню політику???
Хто визначатиме перелік осіб (посад, професій), що належать до сфери "займається політикою"?

Спонсорування політичних партій, громадських об'єднань, волонтерські внески будуть мати відношення до "займається політикою"?

Зйомка та публікація відео з передвиборчою агітацією, публікація постів чи відео з обговоренням тих чи інших посадовців буде дорівняна до "займання політикою"???

Данілов, коли тебе д'Єрьмак не тримає за яйця, то ти, зрідка, кажеш розумні речі. Але в цьому випадку краще б ти жував.
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28.07.2022 20:44 Ответить
У українців, згідно до Конституції, повинно бути одне громадянство - України. А вносити зміни до Конституції під час воєнного стану заборонено.
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28.07.2022 20:45 Ответить
вот просто интересно...при подаче документов хоч на выборы, хоч на работу... разве достоверность ДИПЛОМОВ, ПАСПОРТА, БИОГРАФИИ не проверяется ??? добавить бы еще наличие мед.справки))
думаю проверяется, но для своих или таких как сами это не делается... поэтому такой сброд и пролез как в парламент, так и в министерства и далее...
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28.07.2022 20:46 Ответить
а гогишвили не зброд
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28.07.2022 20:53 Ответить
Пане , Данілов , спочатку приберіть людей з Банкової і ВР , які мають
подвійне громадянство -
це по перше ,
а по друге , громадянин Корбан не займався політикою , а захищав
Украіну від окупантів!!
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28.07.2022 20:46 Ответить
Всі документи надані претендентами на Держслужбу мають ретельно перевірятися державними спецслужбами. Навіщо спецслужби взагалі якщо вони на слово вірять всіляким пройдисвітам?
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28.07.2022 20:48 Ответить
Якщо слухати цю всю хірню від зелених підерасів і ще підсісти на бенямарафон, то можна прийти до висновку, що стараннями РНБО вже знайшли нарешті "агентів впливу рф, зрадників і колаборантів", ними виявилися Корбан і можливо ще кілька людей. На них тепер можна повісити всі про*оби.
Тепер найвищою мірою покарання буде позбавлення громадянства без кримінального переслідування, але з громадським засудженням)
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28.07.2022 20:50 Ответить
Ти ще за за ворогів України забув нагадати, які знаходяться виключно в партії Європейська Солідарність і одноіменій фракції. А, нє, там ще за фракцію Голос.. та й Удар... ну і що, що вона тільки в Київраді?
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28.07.2022 21:01 Ответить
Мені цікаво , є докази того , що Корбан має громадянство Ізраілю ?

Відповім сам собі - ні не мають , так як Ізраїль не надає таких даних ,
це домисли Єрмака і Зе !😠
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28.07.2022 20:51 Ответить
Та ни одна страна не дает ни каких сведений о своих гражданах третьей стороне. Узнать есть ли второй или третий паспорт у человека - нет ни какой возможности пока он этот паспорт сам не покажет. Все остальное ни о чем
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28.07.2022 21:51 Ответить
От цікаво, цей данілов - просто дурень чи так достовірно грає роль дурня?
Якщо це передбачено законодавством, то для чого це треба озвучувати саме данілову, якщо ж ні - то він знову ж таки повинен був мовчати, щоб не показувати своє невігластво!
Чи він думає, що цим він відбилить невігластво преЗе!дента, який свавільнм чином може надавати громадянство чи когось позбавляти громадянства?
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28.07.2022 20:51 Ответить
Ок,почнемо з шефіра
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28.07.2022 20:57 Ответить
Ну так у детей папы Бени(слуг народа) у очень многих 2 и более гражданств (росийское,израильское и т.д.) честно об этом они не признаются (не знают ,что такое честность),что вы скажете по этому факту пан Данилов?
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28.07.2022 20:58 Ответить
Без питань...Але всіх, а не тільки роботяг...І кандидатів перед виборами, і конкурсантів на державні вакансії...І Зеленський не має права забирати громадянство, бо так йому схотілося....Вдосконалюйте законодавство, шановні...
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28.07.2022 20:59 Ответить
"Людина, яка займаєтся політикою, має публічно повідомити про наявність у неї іншого громадянства, окрім українського. - це вже дно від РНБО . "Людина, яка хоче займатися політикою в Україні , має бути в обов'язковому порядку перевірина українськими спец, службами (СБУ,зовнішньої розваідки ,РНБО і т.д )на наявність у неї іншого громадянства, окрім українського.
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28.07.2022 21:03 Ответить
Це стосується всіх крім зевладних?
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28.07.2022 21:05 Ответить
і ОПЗЖ не займають, хоча там у всіх є російські папорти. Але ж вони зараз прогнулися під Ермаком, тому їх не займають.
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28.07.2022 21:36 Ответить
Зе кодла открыла второй фронт в тылу против Украины.
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28.07.2022 21:08 Ответить
З єрмака, татарова почніть , чистильники!
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28.07.2022 21:14 Ответить
почати як? напевно в тебе козирі в руках? чи солов,їний спів з язика льється?
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28.07.2022 21:23 Ответить
Стесняюсь спросить, а в каком законе Украины это прописано?
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28.07.2022 21:20 Ответить
У тім то й річ. А має бути прописано у законах про вибори і статус депутатів, а також президента.
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29.07.2022 09:05 Ответить
Обовязково, і в першу чергу перевірити діючих чиновників, і знання історії України, хочаб на рівні пятикласника.
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28.07.2022 21:21 Ответить
А про те, що був членом ОПГ, треба повiдомляти, Мячик?
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28.07.2022 21:29 Ответить
Досить вважати людей дібілами! У кількох десятків депутатів Ради є ішні громадянства, окрім українського, в тому числі у партії Зеленського "Слуга народу" - як мінімум, у Дубінського і Арахамії!
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28.07.2022 21:35 Ответить
Вчора ввечері розмова двох старих євреїв на лавочці біля мого дому.
- ну що, ти свою квартиру в Києві продав?
- ні, передумав
- так збирався ж ще у березні
- передумав
- так війна ж, можуть знищити
- Марік, ти як був ідіотом, так і залишився. У мене квартира прямо поруч з Банковой. Туди не прилітало і не прилетить поки там теперішні - партнерів не можна турбувати. Тому що влупити по владі - це не тільки гарно, но ще й дієво у будь якій війні. А тут за півроку навіть спроб не було. От я тебе ще раз питаю: ти ідіот? Не можеш факти порівняти?От ми коли операції в Газі проводимо, ми куди стріляємо? Правильно, по їх керівництву в першу чергу. А тут вони мішками на Банковій обклалися та чекають прильот ракет.Банкова зараз саме беспечне місце в Україні. Єврей не може бути ідіотом, починай думати, бо станеш гоєм.
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28.07.2022 22:01 Ответить
почитайте Филатова в телеграм...... очень интересная история, получается.
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28.07.2022 22:03 Ответить
Those, who wants any involvement in politics, MUST NOT have a dual citizenship. Period.
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28.07.2022 22:09 Ответить
о! ура! "Ми будемо й надалі наполегливо вичищати країну від агентів впливу рф, зрадників і колаборантів". то може й дєрмака з татарвою і шараповим перевірите нарешті на предмет агентів впливу???
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28.07.2022 22:14 Ответить
А як з Саакашвілі?
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28.07.2022 22:25 Ответить
Любой ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ, который скрыл факт ДОБРОВОЛЬНОГО получения иностранного гражданства (без выхода из гражданства Украины, правда, эту бюракратическую процедуру нужно УПРОСТИТЬ до простой ЛИЧНОЙ подачи ДЕКЛАРАЦИИ об отказе от гражданства в любое дипредставительтво Украины за рубежом или миграционный орган в Украине) должен быть привлечен к уголовной ответсвенности (за госизмену)!
После отказа от ГРАЖДАНСТВА его нельзя потом получить, иначе как прием в гражданство иностранного гражданина на общих основаниях (вне зависимости от рождения, национальности или происхождения ближайщих родствеников), толко через натурализацию после 12 лет проживания на ПМЖ в Украине и сдачи определеных нормативов и тестов!
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28.07.2022 22:33 Ответить
про труханова не забудьте, будьте добры!
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28.07.2022 22:33 Ответить
Треба перед виборами здавати екзамен, державний устрій, політика, популісти, зрадники.

Допускати до виборчих перегонів кандидатів тільки з профільною освітою державне управління, скрізь комісію громадського контролю, поліграф.

А то понавибирали писюн-пианистів, горців котлет, та очікують щось друге ніж мавпече шоу зелених неуків.
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28.07.2022 22:35 Ответить
а что прям есть (у нас) примеры того, что кто-то закончив какие-то курсы по госуправлению нарулил так, что прям пошел рост и изменения к лучшему? технарей надо брать, остальное это популистская муть (что конечно дает хорошую жизнь конкретным физиономиям на потоках и успешные выборы за гречку, но, как видим, приводит к войне и полной жопе, причем и для вот этих вот "самых умных и удачливых" а также их друзей-подруг)
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29.07.2022 02:24 Ответить
Тавишо?

Навіть Єрмак, Татаров, Трухін? Навіть ЗЄ?
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28.07.2022 22:59 Ответить
кстати в США еще за изнасилования и педофильство нужно рассказывать, причем всем (соседям) в округе. реестр вроде даже как есть, открытый. тут тоже может сразу ввести чтобы два раза не бегать? и за выезды на кацапстан, наличие там родственников, бизнеса, акций (с 91 года) и т.п. - тоже очень надо бы, имхо.
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29.07.2022 02:16 Ответить
Мені подобається пікіровка щодо термінів "позбавлення та припинення громадянства" Слід віддати належне первісним авторам, які вважали, що ці терміни не тотожні. Припиняти можна те, що надано (право оренди,користування майном,громадянство і т.д.) а позбавити можна природнього права особи. (батьківства, материнства,волі і т.д.) ніхто ж не скаже припинити батьківство особи. Просто нова плеяда дохтурів наук хоче записати на скрижалі юриспруденції нову зелену правотворчість. Цього і слід чекати у державі, де юристи бездипломники навіть стають профессорами конституційного права і вони створили "нову юридичну школу". Якщо судити по обивательські. ну забрали в трьох євреїв громадянство, а дали трьом іншим, ну який тут антисемітизм. Тому і тримають в с екреті, бо скасують враз. А ларчик відкривається просто, поступила Єрмаку шифровка Ромчика зробити переговорником і громадянином України ось і раді старатись.
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29.07.2022 03:11 Ответить
Ти шо, дурний? А ******** з громодянством підарашки не займаються тим самам шпигунствром? Їм мож?
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29.07.2022 06:40 Ответить
Корбан не є державним чиновником, а політикою в Україні займаються усі.
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29.07.2022 06:50 Ответить
"А ви з якою метою цікавитеся?"
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29.07.2022 07:55 Ответить
Более того, человек имеющий другое гражданство, или имеющий родственников с другим гражданством, а тем более, имеющий родственников, имевших отношение к спецслужбам другой страны, не может заниматься политикой ни в одной стране мира.

Но почему-то только у нас такое возможно
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29.07.2022 08:56 Ответить
Ще один доказ того, що не мізки електорату, який обирає кращих підарасів з гірших, з вадами, а саме виборче законодавство, яке не містить жорстких умов щодо перевірок особи, яка йде на вибори. Має вона інше громадянство, бізнес і майно на кацапії, закінчувала специфічні кацапські вузи (аомійсько-шебняві), вживає кокс і метамфетамін, йде у народне господарство, а не у виборне крісло. І не треба писдіти, що це усе важко встановити-перевірити ще до виборів ..
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29.07.2022 09:03 Ответить
А какая санкция за не уведомление? 340 грн или партийное порицание?
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29.07.2022 13:27 Ответить
 
 