Людина, яка займається політикою має повідомляти про наявність іншого громадянства, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив , що всі, хто займається політикою в Україні мають повідомляти про наявність іншого громадянства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Данілова.
У повідомленні зазначається: "Людина, яка займаєтся політикою, має публічно повідомити про наявність у неї іншого громадянства, окрім українського.
Ми будемо й надалі наполегливо вичищати країну від агентів впливу рф, зрадників і колаборантів".
Топ коментарі
+48 Maxim Ak-Murza
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+46 Oleksandr Onys
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+33 Dmitry Perepechin
показати весь коментар28.07.2022 20:24
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Будь ласка, зачекайте...
Надо трусить эту новую коалицию: уродские слуги+ опзж+ замайбах+ недовира!
декларация об отсутствии иностранного гражданства - документ, в котором лицо
сообщает об отсутствии у нее иностранного гражданства (подданства) или гражданств
(подданств) с обоснованием причин такого отсутствия;
наверноенанимали не совсем работать.
А результат дуже дивний, бо колаборанти та зрадники, якось не дуже переживають: або продовжують працювати, або спокійно і неквапливо виїздять з країни, без жодних перешкод з боку влади.
В т.ч. прийміть закон про подвійне громадянство, і які права (урізані!) та обов'язки має особа з подвійним громадянством.
Взагалі: хочете подвійне громадянство - проводьте через Закон; можливо, закон - через референдум.
Робіть щось, а не видумуйте власні правила, які тільки вам вигідні!
З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
Ціною власного життя!", - М.Тищенко(Котлета).
10:55 28 липня 2022
у каклеты вечная проблема с поздравлениями ))))
хочет казаться умнее...но увы...
- Яку?
- Коля-каклєта в лікарню потрапив!
- Чого? Об»ївся салом за 50 грн? Чи гречкою по 12?
- Ні! Йому «котлету» в зад запхнули і сраку порвали!
- Так що там може буть від «мітбола» - кульки з м»ясного фаршу?
- У тому-то й справа, що ті , хто забивав, французську вчили не на Бесарабському ринку, а у школі на уроці! От і забили йому в зад справжню «котлету» - поребрину з кісткою!
паспортів.
https://www.youtube.com/watch?v=GTo592cukhY
Бо участвуют в выборах!
Людына с подвийным громадянством должна быть урезана в правах.
Не иметь права избирать и быть избранной, работать в госструктурах и т п.
А за нарушение этих правил греметь сразу в тюрягу как за антигосударственную деятельность.
Геніально!
Політолог, політтехнолог, громадський діяч чи особа, що знаходиться на державній службі, яка пов'язана з впливом на внутрішню чи зовнішню політику???
Хто визначатиме перелік осіб (посад, професій), що належать до сфери "займається політикою"?
Спонсорування політичних партій, громадських об'єднань, волонтерські внески будуть мати відношення до "займається політикою"?
Зйомка та публікація відео з передвиборчою агітацією, публікація постів чи відео з обговоренням тих чи інших посадовців буде дорівняна до "займання політикою"???
Данілов, коли тебе д'Єрьмак не тримає за яйця, то ти, зрідка, кажеш розумні речі. Але в цьому випадку краще б ти жував.
думаю проверяется, но для своих или таких как сами это не делается... поэтому такой сброд и пролез как в парламент, так и в министерства и далее...
подвійне громадянство -
це по перше ,
а по друге , громадянин Корбан не займався політикою , а захищав
Украіну від окупантів!!
Тепер найвищою мірою покарання буде позбавлення громадянства без кримінального переслідування, але з громадським засудженням)
Відповім сам собі - ні не мають , так як Ізраїль не надає таких даних ,
це домисли Єрмака і Зе !😠
Якщо це передбачено законодавством, то для чого це треба озвучувати саме данілову, якщо ж ні - то він знову ж таки повинен був мовчати, щоб не показувати своє невігластво!
Чи він думає, що цим він відбилить невігластво преЗе!дента, який свавільнм чином може надавати громадянство чи когось позбавляти громадянства?
- ну що, ти свою квартиру в Києві продав?
- ні, передумав
- так збирався ж ще у березні
- передумав
- так війна ж, можуть знищити
- Марік, ти як був ідіотом, так і залишився. У мене квартира прямо поруч з Банковой. Туди не прилітало і не прилетить поки там теперішні - партнерів не можна турбувати. Тому що влупити по владі - це не тільки гарно, но ще й дієво у будь якій війні. А тут за півроку навіть спроб не було. От я тебе ще раз питаю: ти ідіот? Не можеш факти порівняти?От ми коли операції в Газі проводимо, ми куди стріляємо? Правильно, по їх керівництву в першу чергу. А тут вони мішками на Банковій обклалися та чекають прильот ракет.Банкова зараз саме беспечне місце в Україні. Єврей не може бути ідіотом, починай думати, бо станеш гоєм.
После отказа от ГРАЖДАНСТВА его нельзя потом получить, иначе как прием в гражданство иностранного гражданина на общих основаниях (вне зависимости от рождения, национальности или происхождения ближайщих родствеников), толко через натурализацию после 12 лет проживания на ПМЖ в Украине и сдачи определеных нормативов и тестов!
Допускати до виборчих перегонів кандидатів тільки з профільною освітою державне управління, скрізь комісію громадського контролю, поліграф.
А то понавибирали писюн-пианистів, горців котлет, та очікують щось друге ніж мавпече шоу зелених неуків.
Навіть Єрмак, Татаров, Трухін? Навіть ЗЄ?
Но почему-то только у нас такое возможно