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гражданство (1269) Данилов (1066) Корбан (548) лишение (23)

Официальные основания для лишения меня гражданства по-прежнему отсутствуют, - Корбан

корбан

Руководитель штаба обороны Днепра Геннадий Корбан заявляет, что до сих пор нет официальных оснований для лишения украинского гражданства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Корбан отметил: "Уважаемые друзья. Сегодня, в День украинской государственности произошло два знаковых события. Первое - на запрещённых СБУ пророссийских тг-каналах начали разгонять якобы мой израильский паспорт. Если на основании вбросов российской подделки меня лишили гражданства, то хотел бы получить по этому поводу официальное разъяснение украинской государственной миграционной службы. Подчеркну: официальное основание для лишения меня гражданства по-прежнему отсутствует".

Он продолжил: "Второе событие - интересное заявление уважаемого секретаря СНБО Алексея Данилова. Секретарь Совбеза призвал всех политиков сделать каминг-аут и признаться о наличии у них второго гражданства. Поскольку я политиком не являюсь, не состою на госслужбе и в Раде не заседаю, уверен, что этот словесный пассаж был направлен не в мою сторону.

Далее, конечно, уважаемый Алексей Мячеславович вообще призвал очистить страну от "предателей". Хорошо, что хоть не использовал термин "национал", как сейчас модно говорить в стране-агрессоре.

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В связи я этим, у меня есть несколько публичных вопросов к уважаемому секретарю СНБО.

Уважаемый, Алексей Мячеславович, поясните, пожалуйста, обществу кого вы имели ввиду под "политиками" и "предателями"? Считаете ли Вы предателями миллионы наших сограждан имеющих гражданство Польши/Венгрии/Румынии/Израиля/ Канады? И, быть может, по Вашей логике, их всех нужно освободить от воинской обязанности и принудительно выдворить из страны?

Если это не так, и Вы имели ввиду, представителей нашего политического истеблишмента, то тогда готовы ли Вы сотрудничать со мной публично в этом вопросе?

Обещаю Вам, что я могу приложить максимальные усилия для того, чтобы выявить максимально большое количество людей, имеющих второй паспорт? Причём даже в Вашем окружении.

Пожалуйста, давайте отработаем взаимодействие в этом вопросе, для того, чтобы Вы, как одно из высших должностных лиц страны, смогли подготовить проекты тайных указов о лишении их гражданства Украины?

Далее, поясните обществу, пожалуйста, что мы будем делать не с "политиками", а, например, членами их семей или ближайшим друзьями в том случае, если они также имеют второй паспорт?"

"Уважаемый Алексей Мячеславович, пожалуйста, поймите меня правильно, я ни в коем случае не хочу Вас провоцировать, а просто считаю, что руководитель такого ранга обязан делать не пространные заявления ни о чем, а давать четкие разъяснения. Только в этом случае, мы избежим двойных стандартов и перестанем жить по принципу "друзьям - все, врагам - закон", как это было заведено при Януковиче, от произвола, которого, Вы, как и я, кстати, тоже пострадали", - подытожил Корбан.

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Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
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Топ комментарии
+33
Да клал Боневтик на законы и Конституцию. Наше маленькое мстительное самовлюбленное *****.
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28.07.2022 18:31
+15
Знакомы с понятием "информационный шум"?

Чем подобного будет больше тем короче память у масс:
где референдум по продаже земли?
Где подешевение газа?
Где посадка 2х друзей
Где посадка Пороха?
Где ЗП докторам и учителям х2?
Что там с Вагнергейтом? Расстрел в военное время предателей? Эрмак?

"Неа, он свой менеджер меня..."

Почему здан Херсон и сейчас допущен подход орков к городам для арты?

Где відосікі по Спарц?

Почему суд списывает долги Коломойскому? Он мало украл у ГОСУДАРСТВА УКРАИНА?

И еще сотни претензий, основная масса - паразитизм и потакание олигархам, в частности Коломойському.
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28.07.2022 18:55
+15
Стаття 25.

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Тут немає простіру для інтерпретацій. Не може бути і крапка.
Це базове конституційне право людини.
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28.07.2022 19:25
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Правила форума Совет форумчан
Важливо не плутати підстави з подставами...
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28.07.2022 18:27 Ответить
Корбан у конфлікті з каломойським.
До речі, Корбану виїзд за кордон без проблем а каломойському 3.14***ц, інтерпол арештує.
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28.07.2022 18:53 Ответить
Корбану виїзд без проблем тільки у випадку, якщо є ще одне громадянство !!
Виходить Корбан таки спалився.
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28.07.2022 20:06 Ответить
что за бред?
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28.07.2022 21:57 Ответить
Может пошел НЕ ПО ПОНЯТИЯМ , где - то НАКОСЯЧИЛ ??
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28.07.2022 22:10 Ответить
Якщо всіх перевірить на наявність закордонного громадянства, то мають бути депортовані вся Банкова і Верховна Рада!

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28.07.2022 22:42 Ответить
То цим він так каже, що ізраїльський паспорт в нього є, чи нема?
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28.07.2022 18:29 Ответить
Иначе как он переоформил свои "царские апартаменты" в Левадии и платил налоги со своих фирм?
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28.07.2022 18:36 Ответить


"ізраїльський паспорт в нього є, чи нема?"

Абсолютно не має значення, Конституцією передбачені тільки ДВА способи позбуття громадянства - добровільна відмова самого громадянина та не законне отримання громадянства (як було з Саакашвілі).
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28.07.2022 18:53 Ответить
Я не кажу про позбавлення громадянства. Він прямо не скаже - "так, в мене є ізраїльський паспорт, це не заборонено законом і не є підставою для позбавлення мене українського громадянства, більш того другі треті паспорти є в багатьох українців, давайте відкрито врегулюємо це питання раз і назавжди". Але він так не каже. Він хоче до чогось з кимось домовитися, на щось натякає, про свої паспорти не каже, але готовий розказувати про паспорти інших. Якісь суцільні інтриги. Я розумію, він не дурень, і певно прорараховує свою стратегію як справа дійде до якогось судового процесу. Але публічно все це виглядає, як ОП мутить зі свого боку, він - зі свого, а виграють у підсумку адвокати коломойського
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28.07.2022 19:50 Ответить


"Він хоче до чогось з кимось домовитися, на щось натякає"
Не обов'язково "домовитись", а просто натякає що 2 чи більше паспортів є у багатьох, і серед зебілів теж.

"давайте відкрито врегулюємо це питання раз і назавжди"
Згоден, давно треба було. Тим більше у зебілів монАбільшисть.

Взагалі то я бажав сказати тільки про те, що в данному випадку є у Корбана інше громадянство чи ні, не має взагалі ніякого значення.
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28.07.2022 20:43 Ответить
Есть конечно, поэтому он и написал про миллионы украинцев имеющих второй паспорт.
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28.07.2022 19:27 Ответить
Більше мільйона точно, але не "мільйони".
Гуляла цифра 1,5 млн.
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28.07.2022 20:08 Ответить
Аналогічно, у вас ЗВИЧАЙНО є російський паспорт
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28.07.2022 20:30 Ответить
Да клал Боневтик на законы и Конституцию. Наше маленькое мстительное самовлюбленное *****.
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28.07.2022 18:31 Ответить
він вже не боневтік , а невтікбозасцяв
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28.07.2022 18:41 Ответить
Агент ФСБ. Погоняло-Невтікач.
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28.07.2022 18:42 Ответить
в Корбана і при Пороху були проблеми, через присвоєння коштів з благодійного фонду..... але, що сталося зараз - взагалі не зрозуміло
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28.07.2022 18:43 Ответить
Знакомы с понятием "информационный шум"?

Чем подобного будет больше тем короче память у масс:
где референдум по продаже земли?
Где подешевение газа?
Где посадка 2х друзей
Где посадка Пороха?
Где ЗП докторам и учителям х2?
Что там с Вагнергейтом? Расстрел в военное время предателей? Эрмак?

"Неа, он свой менеджер меня..."

Почему здан Херсон и сейчас допущен подход орков к городам для арты?

Где відосікі по Спарц?

Почему суд списывает долги Коломойскому? Он мало украл у ГОСУДАРСТВА УКРАИНА?

И еще сотни претензий, основная масса - паразитизм и потакание олигархам, в частности Коломойському.
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28.07.2022 18:55 Ответить
не на часі, все що можуть відповісти кловани!
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28.07.2022 20:15 Ответить
слышишь ты падло зелено-кацапское с какого это хрена садить пороха пока не сидит каломойша ермак и сам зеленский
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28.07.2022 22:01 Ответить
Одно дело проблемы(заслуженные) при Порохе --суд, адвокаты, гласность процесса и другое дело сейчас --хочу даю гражданство тайно (невзоров, фридман и т.д.) . а хочу ---забираю, т.к. он не лижет найвелычнейший зезад!
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28.07.2022 18:59 Ответить
Стаття Закону дозволяє Президенту давати громадянство.
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28.07.2022 20:10 Ответить
Благотворительный фонд... это был ЛИЧНЫЙ фонд Корбана!!! И тратился на добробаты в 2014 году. Как можно украсть то, что и так ваше?!
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28.07.2022 19:35 Ответить
а почему не посадили, тогда, и сейчас? боялись выйти на себя? надо или крестик или трусы все-таки. или таки предупредить, что на время войны - нет.
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29.07.2022 02:35 Ответить
каким документом регламентируется процедура лишения гражданства???
т.е. кто составляет список жертв? по каким признакам попадают в этот список? кто собирает факты и доказательства? кто изучает материалы? кто выносит решения ? кто ответственен за выполнение? какой документ предоставляют "лишенцу" ? кто будет отвечать в случае опротестования решения?
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28.07.2022 18:50 Ответить
я так понимаю, согласно Конституции, принимая гражданство другой страны, ты отказываешься от гражданства Украины.. все просто...
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28.07.2022 19:07 Ответить
Ти не правильно розумієш. Вийти з громадянства можна тільки за власним бажанням, написавши відповідну заяву.
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28.07.2022 19:18 Ответить
Если у тебя один паспорт, а не пять.
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28.07.2022 19:34 Ответить
Та хоть 25 ! Нельзя принудительно лишить гражданства родившегося в Украине ! А тем более "приостановить действие паспорта"!
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28.07.2022 20:30 Ответить
не позорься зеленый урод- твой зебил дал гражданство неврзорову а невзоров от кацапского паспорта не отказался
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28.07.2022 22:04 Ответить
в России есть двойное гражданство
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29.07.2022 09:34 Ответить
если паспорт законный, типа, по праву рождения, то ничего официально, да и с морально-правовой точки зрения, сделать нельзя, если человек сам не откажется. вот Хйло к примеру - насильно раздал тысячи своих бумажек, это автоматически лишает жертв гражданства Украины? - нет. человек должен сам прийти и сказать. если нужно запретить двойное гражданство - нужны договоренности со странами, общая биометрия, потом, по приезду - штрафы, запросы в банки на экономическую детельность\собственность\отмывание доходов\проверки на шпионство и т.п.
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29.07.2022 02:44 Ответить
вот закон там все черным по белому
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.refworld.org.ru/pdfid/533e74ba4.pdf
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29.07.2022 09:32 Ответить
не обов'язково
є країни що вимагають відмому від іншого громадянства, для придбання нового, є країни які не вимагають нічого
яскравий приклад - Парашка
вона ніколи не вимагала відмови від українського громадянства, а видавала свої паспорти зверху українського громадянства, всі терористи Лугандона та кремлівски холуї в Криму мають українськи паспорти, за винятком тих, хто сам захотів їх знищити та написав відповідну заяву на ім'я презідента України, але таких дурнів поки що ніхто не бачив
більш того, значна кількість посадових особ в Парашке взагалі не має російского громадянства, пару років тому в мережі розгонялися такі переліки - скільки мерів міст Парашкі не має взагалі російского паспорта, а працює мерами міст (та має доступ до гостайни) без російского паспорту, беспосередньо по українському паспорту - пам'ятаю що найбільше таких посадових особ було на Дальнем Востоке
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28.07.2022 19:52 Ответить
нет кацап не так
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28.07.2022 22:03 Ответить
Его не лишают гражданства, временно изъяли паспорт.
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28.07.2022 20:21 Ответить
А хто такий данілов?
Це часом не одна з тих падлюк, яка не бачила загрози нападу з боку росіі?
Може громадянства варто позбавити саме їх разом з верховним шашличником?
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28.07.2022 19:07 Ответить
война шла с 2014 года, с ежедневными убитыми. 24-го нападение просто немного усилилось. и - внезапно - все равно пришлось выполнить Конституцию по мобилизации, военному положению, раздать оружие и т.п. правда уже с кучей жертв.
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29.07.2022 02:49 Ответить
Безграмотні, нахабні, брехливі істоти у владі. На жаль.
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28.07.2022 19:09 Ответить
здається непоганий анектод получається

Зеленський планує позбавити громадянства Корбана та Рабіновича, надати громадянство Фрідману та Вексельбергу, та посилає Агрохімію зняти санкції з Абрамовича

по яку країну йде мова? та про громадянство якої країни?
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28.07.2022 19:35 Ответить
+5
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28.07.2022 20:20 Ответить
Стаття 25.

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Тут немає простіру для інтерпретацій. Не може бути і крапка.
Це базове конституційне право людини.
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28.07.2022 19:25 Ответить
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28.07.2022 19:29 Ответить
Да если у тебя один паспорт.
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28.07.2022 19:33 Ответить
Та хоть 10 ! У тебя есть паспорт гражданина Украины! Его никто не имеет права "приостановить"!
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28.07.2022 20:31 Ответить
почему ты такой тупой зебил?
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28.07.2022 22:07 Ответить
читайте ст 19
https://www.refworld.org.ru/pdfid/533e74ba4.pdf
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29.07.2022 09:35 Ответить
Миллионы украинцев имеющих второй паспорт?
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28.07.2022 19:30 Ответить
Ржут, смєются.
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28.07.2022 20:05 Ответить
А что тут непонятного. Корбану предложили - должно быть одно гражданство, либо ты гражданин Украины, либо ты гражданин Израиля, он выбрал остаться гражданином Израля тем самым отказавшись от украинского гражданства.
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28.07.2022 19:32 Ответить
немає такого вибору, Україна ніяк не може керувати іншими громадянствами доки людина сама не подасть власноручну заяву, що їй громадянство непотрібно (тобто людину не цікавлять вибори)

відсутність подвійного громадянства - це є спеціальна норма закону, яка значить що якщо ви знаходитеся в Україні, то не має значення зовсім наявність іншого громадянства - вас будуть судити по законам України

у деяких країнах може бути подвійне громадянство
тобто у вас знайшли наприклад кіло наркотиків, а робите морду чайніком та кажете - а шо такого? я громадянин Годурасу, а нам це можна. В Україні така заява в суді не пройде для громадянина України, тобто громадянство Гондураса враховано не буде.
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28.07.2022 19:42 Ответить
Немає поняття "подвійне громадянство". Юрист так не напише.
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28.07.2022 20:18 Ответить
По відношенню до Корбана що значать дії ОП ?? Пліз ...
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28.07.2022 20:23 Ответить
ты тоже тупой - это месть кремлевского ермака за то что его дали американцам
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28.07.2022 22:09 Ответить
Стаття 25 Украины действует в том случае, когда гражданин Украины располагает единым документом гражданства, а не несколькими экземплярами.
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28.07.2022 19:36 Ответить
Стаття 25 Украины действует в том случае, когда страну возглавляет Президент, а не гундосый колун!
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28.07.2022 20:32 Ответить
Шото мне подсказывает, что все эти телодвижения по лишению гражданства отдельных лиц ограничится одним Корбаном.
Корбан прав: у нас полстраны имеет двойное гражданство, в том числе и властные мужи.
Зеленский делает для своего позора больше, чем куча ботов на Цензоре.
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28.07.2022 19:37 Ответить
Ага, а конституция корбану совсем не указ. Там четко написано что в Украине нет двойного гражданства.
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28.07.2022 19:43 Ответить
як багато у нас дурнів
то просто диво
ти прочитай вище мій камент - що це означає - немає подвійного громадянства
це НЕ означає, що Україна може заборонити Парашке видавати російскі паспорта громадянину України, це означає що Україна НЕ ПРИЙМАЄ ДО УВАГИ інші паспорти, якщо громадянин України має український паспорт
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28.07.2022 19:55 Ответить
хоспаді ... Немає поняття "подвійне громадянство". Юрист так не напише (грамотний).
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28.07.2022 20:17 Ответить
Да хоть сто паспортов. Если корбан полезен Украине ему нужно помогать а не хй страдать. И потом как сказал би зєлєнский будучи Черчиллем єто наш Корбан.
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28.07.2022 20:11 Ответить
А які підстави дерти з людей европейські розцінки за парковки?? 0.5 евро за годину? У нас єврозарплати, чи що? У вас у всіх треба паспорти забрати за здирництво, у Філатова в першу чергу. Тварюки.
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28.07.2022 20:13 Ответить
Оппа !! Корбан вирішив ховатися за спини мільйонів громадян !
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28.07.2022 20:14 Ответить
ЛЮБОЙ, гражданин Украины ДОБРОВОЛЬНО принявший гражданство иностранного государства не может считаться ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ!
Напишу больше - это фактическая государственная измена (если не было законной процедуры выхода из гражданства Украины, которую нужно все-таки упростить до обычной декларации) и должна быть уголовным преступлением!
И к сожаленинию, плохо, что формальной решение можно провести только через указ президента (основания законные, херней не страдайте, конституцию никто не нарушил)!
Нужно изменение в закон о гражданстве, чтоб прописать четко механизм и упрощенную процедуру лишения гражданства ( на основе какий документов и фактов), поэтому остается лазейка использовать этот инструмент против политических оппонетов и соверщенно игнорировать наличие иностранного гражданства у собственых политических соратников (или подельников - это как посмотреть)!
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28.07.2022 20:21 Ответить
"(основания законные, херней не страдайте, конституцию никто не нарушил)!" - это ты про Гундосика, который подтерся Конституцией Украины с 2019 года раз сто?
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28.07.2022 20:34 Ответить
В данном случае он в "рамках закона", что не говорит о других случаях. Гражданин Украины действительно не может быть лишен гражданства Украины (при этом говорится лишь, что оно ЕДИНСТВЕННОЕ, другого БЫТЬ НЕ МОЖЕТ) и у него есть право СМЕНИТЬ это гражданство, но если он его СМЕНИЛ (или принял другое без законного выхода), то у государства есть два варианта в отношении этого субъекта 1) не считать его гражданином Украины, 2) не признавать его иностранного гражданства. Какую позицию займет государство зависмит от его интституций (в данном случае магистрата ПРЕЗИДЕНСТВА, что не есть ХОРОШО), нужно прописать процедуру отдельно в законе "О ГРАЖДАНСТВЕ"!
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28.07.2022 20:58 Ответить
не позорься клоун кацапский
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28.07.2022 22:13 Ответить
не писти кацап зеленомордый
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28.07.2022 22:11 Ответить
в данному випадку, через складність, але і необхідність вирішення цього питання, владні представники почали з себе, тобто з верхівки, а не якраз з громадян, які поїхали з України. Поки будемо очищати верхівку від таких от псевдогромадян, інші зможуть вирішити це питання у законний спосіб та повідомити державні органи, що вони змінили громадянство чи в них було громадянство іншої держави і вони вирішили від нього відмовитись на користь громадянства України.
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28.07.2022 20:27 Ответить
Koрбан в 2019-м накануне второго тура:

- Алло, гараж, что за паника на корабле? Эту власть мы уже видели. Знаем ее со всех сторон, поэтому последующие пять лет очень легко спрогнозировать. А именно. Будут судить невиновных. И не судить виновных, своих друзей. Будет потерянная надежда, и очень хреновое у всех настроение, - считает Корбан.

- Будет ли новый президент ошибаться? Конечно. Или вы думаете, что действующий президент не ошибается? Порою его ошибки были роковыми. И главное. Мы долго говорили о смене элит. И когда подошли к реальному шансу, начали паниковать. Друзья, расслабьтесь. Небеса не упадут на землю. Хуже уже точно не будет, - резюмирует Корбан.

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28.07.2022 20:42 Ответить
І це *** заява "презедента ","харанта конституції" який повитирав ноги об Конституцію України тоді за його висловами в Україні має наступити "анархія",кого ж ви обрали 73 % дебілів, собі подібного: зе-дебіла .
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28.07.2022 21:03 Ответить
В західній Україні десятки тисяч етнічних українців мають ще й мадярське і румунське громадянство, чиновники і місцеві депутати в першу чергу їх отримували, бо ціна питання приблизно 1500 євро. Тоді їх теж треба позбавити українського громадянства і депортувати. Якщо всіх, то всіх. Чого одним Корбаном обмежуватися.
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28.07.2022 21:21 Ответить
Гірко, соромно усвідомлювати, що "очільником" держави є особа, що ладна подібно двічі несудимому, топтатися по Конституції. І ця мстива істота винеслася на вершину слави, її багато хто вважає мало не лідером демократичного світу!
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28.07.2022 22:04 Ответить
Зеленский такой тупой юрист что не понмиает что сидеть ему придется очень долго в комфортной камере ..
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28.07.2022 22:16 Ответить
Симпатия одна,-2014 и 2022 доказуют его патриотизм,когда балодя играл пальцем по роялю....
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29.07.2022 07:13 Ответить
Сейчас любому могут отрезать левое яйцо за прогулку по правой стороне улицы вместо Лёвой - в строгом соответствии с законодательством.Зе законодательство- это отсутствие любого законодательства , в крайнем случае оно очень избирательное, ну приватизированое ,,СН,
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29.07.2022 09:51 Ответить
 
 