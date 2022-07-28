Официальные основания для лишения меня гражданства по-прежнему отсутствуют, - Корбан

Руководитель штаба обороны Днепра Геннадий Корбан заявляет, что до сих пор нет официальных оснований для лишения украинского гражданства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Корбан отметил: "Уважаемые друзья. Сегодня, в День украинской государственности произошло два знаковых события. Первое - на запрещённых СБУ пророссийских тг-каналах начали разгонять якобы мой израильский паспорт. Если на основании вбросов российской подделки меня лишили гражданства, то хотел бы получить по этому поводу официальное разъяснение украинской государственной миграционной службы. Подчеркну: официальное основание для лишения меня гражданства по-прежнему отсутствует".

Он продолжил: "Второе событие - интересное заявление уважаемого секретаря СНБО Алексея Данилова. Секретарь Совбеза призвал всех политиков сделать каминг-аут и признаться о наличии у них второго гражданства. Поскольку я политиком не являюсь, не состою на госслужбе и в Раде не заседаю, уверен, что этот словесный пассаж был направлен не в мою сторону.

Далее, конечно, уважаемый Алексей Мячеславович вообще призвал очистить страну от "предателей". Хорошо, что хоть не использовал термин "национал", как сейчас модно говорить в стране-агрессоре.

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В связи я этим, у меня есть несколько публичных вопросов к уважаемому секретарю СНБО.

Уважаемый, Алексей Мячеславович, поясните, пожалуйста, обществу кого вы имели ввиду под "политиками" и "предателями"? Считаете ли Вы предателями миллионы наших сограждан имеющих гражданство Польши/Венгрии/Румынии/Израиля/ Канады? И, быть может, по Вашей логике, их всех нужно освободить от воинской обязанности и принудительно выдворить из страны?

Если это не так, и Вы имели ввиду, представителей нашего политического истеблишмента, то тогда готовы ли Вы сотрудничать со мной публично в этом вопросе?

Обещаю Вам, что я могу приложить максимальные усилия для того, чтобы выявить максимально большое количество людей, имеющих второй паспорт? Причём даже в Вашем окружении.

Пожалуйста, давайте отработаем взаимодействие в этом вопросе, для того, чтобы Вы, как одно из высших должностных лиц страны, смогли подготовить проекты тайных указов о лишении их гражданства Украины?

Далее, поясните обществу, пожалуйста, что мы будем делать не с "политиками", а, например, членами их семей или ближайшим друзьями в том случае, если они также имеют второй паспорт?"

"Уважаемый Алексей Мячеславович, пожалуйста, поймите меня правильно, я ни в коем случае не хочу Вас провоцировать, а просто считаю, что руководитель такого ранга обязан делать не пространные заявления ни о чем, а давать четкие разъяснения. Только в этом случае, мы избежим двойных стандартов и перестанем жить по принципу "друзьям - все, врагам - закон", как это было заведено при Януковиче, от произвола, которого, Вы, как и я, кстати, тоже пострадали", - подытожил Корбан.

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Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.