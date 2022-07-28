Официальные основания для лишения меня гражданства по-прежнему отсутствуют, - Корбан
Руководитель штаба обороны Днепра Геннадий Корбан заявляет, что до сих пор нет официальных оснований для лишения украинского гражданства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Корбан отметил: "Уважаемые друзья. Сегодня, в День украинской государственности произошло два знаковых события. Первое - на запрещённых СБУ пророссийских тг-каналах начали разгонять якобы мой израильский паспорт. Если на основании вбросов российской подделки меня лишили гражданства, то хотел бы получить по этому поводу официальное разъяснение украинской государственной миграционной службы. Подчеркну: официальное основание для лишения меня гражданства по-прежнему отсутствует".
Он продолжил: "Второе событие - интересное заявление уважаемого секретаря СНБО Алексея Данилова. Секретарь Совбеза призвал всех политиков сделать каминг-аут и признаться о наличии у них второго гражданства. Поскольку я политиком не являюсь, не состою на госслужбе и в Раде не заседаю, уверен, что этот словесный пассаж был направлен не в мою сторону.
Далее, конечно, уважаемый Алексей Мячеславович вообще призвал очистить страну от "предателей". Хорошо, что хоть не использовал термин "национал", как сейчас модно говорить в стране-агрессоре.
В связи я этим, у меня есть несколько публичных вопросов к уважаемому секретарю СНБО.
Уважаемый, Алексей Мячеславович, поясните, пожалуйста, обществу кого вы имели ввиду под "политиками" и "предателями"? Считаете ли Вы предателями миллионы наших сограждан имеющих гражданство Польши/Венгрии/Румынии/Израиля/ Канады? И, быть может, по Вашей логике, их всех нужно освободить от воинской обязанности и принудительно выдворить из страны?
Если это не так, и Вы имели ввиду, представителей нашего политического истеблишмента, то тогда готовы ли Вы сотрудничать со мной публично в этом вопросе?
Обещаю Вам, что я могу приложить максимальные усилия для того, чтобы выявить максимально большое количество людей, имеющих второй паспорт? Причём даже в Вашем окружении.
Пожалуйста, давайте отработаем взаимодействие в этом вопросе, для того, чтобы Вы, как одно из высших должностных лиц страны, смогли подготовить проекты тайных указов о лишении их гражданства Украины?
Далее, поясните обществу, пожалуйста, что мы будем делать не с "политиками", а, например, членами их семей или ближайшим друзьями в том случае, если они также имеют второй паспорт?"
"Уважаемый Алексей Мячеславович, пожалуйста, поймите меня правильно, я ни в коем случае не хочу Вас провоцировать, а просто считаю, что руководитель такого ранга обязан делать не пространные заявления ни о чем, а давать четкие разъяснения. Только в этом случае, мы избежим двойных стандартов и перестанем жить по принципу "друзьям - все, врагам - закон", как это было заведено при Януковиче, от произвола, которого, Вы, как и я, кстати, тоже пострадали", - подытожил Корбан.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
Пожалуйста, подождите...
До речі, Корбану виїзд за кордон без проблем а каломойському 3.14***ц, інтерпол арештує.
Виходить Корбан таки спалився.
"ізраїльський паспорт в нього є, чи нема?"
Абсолютно не має значення, Конституцією передбачені тільки ДВА способи позбуття громадянства - добровільна відмова самого громадянина та не законне отримання громадянства (як було з Саакашвілі).
"Він хоче до чогось з кимось домовитися, на щось натякає"
Не обов'язково "домовитись", а просто натякає що 2 чи більше паспортів є у багатьох, і серед зебілів теж.
"давайте відкрито врегулюємо це питання раз і назавжди"
Згоден, давно треба було. Тим більше у зебілів монАбільшисть.
Взагалі то я бажав сказати тільки про те, що в данному випадку є у Корбана інше громадянство чи ні, не має взагалі ніякого значення.
Гуляла цифра 1,5 млн.
Чем подобного будет больше тем короче память у масс:
где референдум по продаже земли?
Где подешевение газа?
Где посадка 2х друзей
Где посадка Пороха?
Где ЗП докторам и учителям х2?
Что там с Вагнергейтом? Расстрел в военное время предателей? Эрмак?
"Неа, он свой менеджер меня..."
Почему здан Херсон и сейчас допущен подход орков к городам для арты?
Где відосікі по Спарц?
Почему суд списывает долги Коломойскому? Он мало украл у ГОСУДАРСТВА УКРАИНА?
И еще сотни претензий, основная масса - паразитизм и потакание олигархам, в частности Коломойському.
т.е. кто составляет список жертв? по каким признакам попадают в этот список? кто собирает факты и доказательства? кто изучает материалы? кто выносит решения ? кто ответственен за выполнение? какой документ предоставляют "лишенцу" ? кто будет отвечать в случае опротестования решения?
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.refworld.org.ru/pdfid/533e74ba4.pdf
є країни що вимагають відмому від іншого громадянства, для придбання нового, є країни які не вимагають нічого
яскравий приклад - Парашка
вона ніколи не вимагала відмови від українського громадянства, а видавала свої паспорти зверху українського громадянства, всі терористи Лугандона та кремлівски холуї в Криму мають українськи паспорти, за винятком тих, хто сам захотів їх знищити та написав відповідну заяву на ім'я презідента України, але таких дурнів поки що ніхто не бачив
більш того, значна кількість посадових особ в Парашке взагалі не має російского громадянства, пару років тому в мережі розгонялися такі переліки - скільки мерів міст Парашкі не має взагалі російского паспорта, а працює мерами міст (та має доступ до гостайни) без російского паспорту, беспосередньо по українському паспорту - пам'ятаю що найбільше таких посадових особ було на Дальнем Востоке
Це часом не одна з тих падлюк, яка не бачила загрози нападу з боку росіі?
Може громадянства варто позбавити саме їх разом з верховним шашличником?
Зеленський планує позбавити громадянства Корбана та Рабіновича, надати громадянство Фрідману та Вексельбергу, та посилає Агрохімію зняти санкції з Абрамовича
по яку країну йде мова? та про громадянство якої країни?
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Тут немає простіру для інтерпретацій. Не може бути і крапка.
Це базове конституційне право людини.
https://www.refworld.org.ru/pdfid/533e74ba4.pdf
відсутність подвійного громадянства - це є спеціальна норма закону, яка значить що якщо ви знаходитеся в Україні, то не має значення зовсім наявність іншого громадянства - вас будуть судити по законам України
у деяких країнах може бути подвійне громадянство
тобто у вас знайшли наприклад кіло наркотиків, а робите морду чайніком та кажете - а шо такого? я громадянин Годурасу, а нам це можна. В Україні така заява в суді не пройде для громадянина України, тобто громадянство Гондураса враховано не буде.
Корбан прав: у нас полстраны имеет двойное гражданство, в том числе и властные мужи.
Зеленский делает для своего позора больше, чем куча ботов на Цензоре.
то просто диво
ти прочитай вище мій камент - що це означає - немає подвійного громадянства
це НЕ означає, що Україна може заборонити Парашке видавати російскі паспорта громадянину України, це означає що Україна НЕ ПРИЙМАЄ ДО УВАГИ інші паспорти, якщо громадянин України має український паспорт
Напишу больше - это фактическая государственная измена (если не было законной процедуры выхода из гражданства Украины, которую нужно все-таки упростить до обычной декларации) и должна быть уголовным преступлением!
И к сожаленинию, плохо, что формальной решение можно провести только через указ президента (основания законные, херней не страдайте, конституцию никто не нарушил)!
Нужно изменение в закон о гражданстве, чтоб прописать четко механизм и упрощенную процедуру лишения гражданства ( на основе какий документов и фактов), поэтому остается лазейка использовать этот инструмент против политических оппонетов и соверщенно игнорировать наличие иностранного гражданства у собственых политических соратников (или подельников - это как посмотреть)!
- Алло, гараж, что за паника на корабле? Эту власть мы уже видели. Знаем ее со всех сторон, поэтому последующие пять лет очень легко спрогнозировать. А именно. Будут судить невиновных. И не судить виновных, своих друзей. Будет потерянная надежда, и очень хреновое у всех настроение, - считает Корбан.
- Будет ли новый президент ошибаться? Конечно. Или вы думаете, что действующий президент не ошибается? Порою его ошибки были роковыми. И главное. Мы долго говорили о смене элит. И когда подошли к реальному шансу, начали паниковать. Друзья, расслабьтесь. Небеса не упадут на землю. Хуже уже точно не будет, - резюмирует Корбан.