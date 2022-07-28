Зеленский о лишении Корбана гражданства: Никаких спекуляций нет

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о прекращении украинского гражданства председателя штаба обороны Днепра Геннадия Корбана законно и он не видит оснований для спекуляций в этом вопросе.

Об этом он заявил на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во-первых, никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства", - сказал глава государства.

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Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.