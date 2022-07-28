Зеленський про позбавлення Корбана громадянства: Ніяких спекуляцій немає
Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про припинення українського громадянства голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана законне, і не бачить підстав для спекуляцій у цьому питанні.
Про це він заявив на спільному з Президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства", - сказавл президент.
Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.
22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
В іншому випадку це буває як виключення такої необхідності у складні часи окремого народу або тоді, коли люди не думали кого обирали!
Тепер всім нам соромно, і тим, що не обирали ...
Зеленський тепер сам собі закон, а кому щось не подобається, залишиться без громадянства.
Який тупий народ, що це дозволив...
(с)
Бо список тих, кто проти, є він дуже великий і включає багато мерів, яких обрав народ.
ПиСи: А Безугла не вешталася у генералів під ногами? То чому її не позбавили громадянства?
але, ні. не проканало, смердить бездоказовим звєздєжом
Тупо антиконституційне необгрунтоване рішення.
Честно говоря, я был ошеломлен, когда прочитал ваше описание. Пожалуйста, будь нашим голосом. То, что я напишу ниже, это информация, полученная из общедоступных источников.
Для подолання демографічної катастрофи в Україні необхідно врегулювати подвійне громадянство. Коли було засновано Україну, її населення становило 52 мільйони людей. На жаль, ми живемо в країні, яка втратила своє населення з моменту свого заснування. Вже у 2013 році, коли Крим, Донецька та Луганська області були ще повністю українськими територіями, населення України скоротилося до 45,553 млн осіб. Втрата становила 12,3% порівняно з 1991 роком. у цифрах це 6420 тисяч осіб. Звичайно, є різні причини, через які ці люди відсутні в українській демографії. Смерть, еміграція тощо. Дослідження цього питання предмет окремої статті.
Коли ми розглядаємо законопроекти, передані до Верховної Ради з проблеми подвійного громадянства, ми бачимо, що багато хто з них далекий від спрямованості на пошук спільних для всіх категорій порушених цим питань осіб рішення та від розуміння причин і сутності подій, що відбуваються. Законотворчість - це не так юридичне питання, як соціальне. Якою є зареєстрована чисельність людей, які одружилися за межами України? Скільки дітей народжується від цих шлюбів? Подані законопроекти ніяк не враховують такої статистики та інтересів цих категорій людей. Законопроекти в основному враховують лише інтереси українців - емігрантів, які згодом набули громадянства у державі постійного проживання. З моменту заснування України щороку тут укладається в середньому 15 тисяч шлюбів з іноземцями. Якщо навіть кількість шлюбів, укладених громадянами України з іноземцями за її межами порахувати як 15 тисяч (хоча ця цифра виходить при підрахунку таких шлюбів, укладених лише у 15 основних країнах і реально може бути у 2 рази більша), то цифра становитиме приблизно 30 тисяч шлюбів з іноземцями щорічно. Навіть якщо в половині таких шлюбів народжується дитина (а в деяких сім'ях це число сягає 4-5 дітей), це становить 15 000 дітей на рік. 30 тисяч шлюбів, у яких чоловік - потенційний громадянин України, плюс 15 тисяч новонароджених становить 45 тисяч осіб на рік. 45 000 осіб за 31 рік - це 1 395 000 осіб. За більш ретельного підрахунку цю цифру можна збільшити до 2 - 2,5 мільйонів. Цифра, про яку я пишу вище, це передбачувана кількість людей через шлюби громадян України з іноземцями за 31 рік незалежності України, розрахована із загальнодоступних джерел. Інтереси всіх цих осіб зачіпає ухвалення закону про подвійне громадянство. Якщо додати до цієї кількості осіб, які живуть у прикордонних регіонах нашої країни, то кількість громадян України із цим де-факто подвійним громадянством різко зростає.
Кордон України з Румунією: Чернівецька область, Закарпатська область, Одеська та Івано-Франківська області.
Кордон України з Угорщиною: Закарпатська область
Кордон зі Словаччиною: Закарпатська область
Молдовський кордон: Одеська, Закарпатська та Вінницька області
Польський кордон: Волинська та Львівська області
Кордон з Білоруссю: Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Волинська та Київська області.
Я не беру до уваги Росію - країну агресора.
Але насправді її необхідно увімкнути, щоб ми могли повністю оцінити ту демографічну катастрофу, на порозі якої стоїть Україна. Мета статті - пояснити, що подвійне громадянство є важливим і необхідним, і привернути увагу до демографічної проблеми.
Якщо до жителів регіонів, які я вказав вище, додати громадян України, які є етнічними євреями, вірменами, азербайджанцями та представниками інших національностей, то не буде необґрунтованим сказати, що 25 - 35% населення України будуть порушені законом про подвійне громадянство.
Говорячи про втрати населення України, слід враховувати:
Населення, втрачене Україною після вторгнення до Криму.
Населення втрачене Україною після окупації частин Донецької та Луганської областей.
Населення, втрачене у ново окупованих районах через війну.
Особи, що загинули на війні.
Якщо перетворити на цифри втрати кожної категорії осіб, про яких я написав вище, загальна кількість втраченого населення буде шокуючою.
До цієї цифри потрібно додати щорічне зменшення населення внаслідок смертності та еміграції (в середньому 300000 чоловік на рік).
Іншими словами, у країні повна демографічна катастрофа, на тлі якої видається справжнім саботажем традиційна діяльність співробітників СБУ щодо щорічного складання списку осіб, які вони подають Президенту на позбавлення громадянства.
Це найбільше зло, завдане людям, які вперто ******* цю країну. Ця проблема потребує справедливого та комплексного вирішення.
Кількість людей, які залишили Україну через війну, становить близько 8 мільйонів людей. Усі вони не повернуться. Деякі зїх продовжать своє життя у тій країні, куди поїдуть. Там вони одружуються та заведуть дітей. Що буде із інтересами цих людей?
З повагою
Як це - ігнорувати жертв? Це справжня проблема, і її потрібно вирішувати. Діти, народжені українцями, які перебувають у шлюбі з громадянами певних країн, автоматично стають громадянами цієї країни. Хочете ви цього чи ні. Давайте закриємо очі на цю проблему. Крім того, що я написав вище, є багато різних скарг на права. Настав час поглянути на проблеми об'єктивно та орієнтовано на вирішення. Якщо ви хочете зробити конструктивний внесок у дискусію з Болгарії. Напишіть, будь ласка, аргументовано, чому в Україні не можна допускати подвійне громадянство. Примітка: будь ласка, не використовуйте ненормативну лексику в тому, що ви пишете.
Но, по факту, это ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ неправильно! Нельзя просто взять и забрать гражданство, если захотелось. Это не средневековье!
Напишу больше - это фактическая государственная измена (если не было законной процедуры выхода из гражданства Украины, которую нужно все-таки упростить до обычной декларации) и должна быть уголовным преступлением!
И к сожаленинию, плохо, что формально решение можно провести только через указ президента (основания законные, херней не страдайте, конституцию никто не нарушил)!
Нужно изменение в закон о гражданстве, чтоб прописать четко механизм и упрощенную процедуру лишения гражданства ( на основе каких документов и фактов, в каком госоргане), поэтому остается лазейка использовать этот инструмент против политических оппонетов и совершенно игнорировать наличие иностранного гражданства у собственных политических соратников (или подельников - это как посмотреть)!
Не думаю, что Зе было неизвестно об израильском граждансве Бени (или Корбана) ранее, когда они еще были в стане "друзей" (сразу после выборов), однако он не лишил их тогда гражданства (а почему нет? эти пройдохи давно этого заслужили и никакой "жалости" я к ним не испытываю)!
це що, інше ?
Основаниями для потери гражданства Украины являются:
1) добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если
на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие.
Кушайте, не обляпайтесь, зрадофилы.