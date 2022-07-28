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громадянство (1059) Зеленський (22456) Корбан (189)

Зеленський про позбавлення Корбана громадянства: Ніяких спекуляцій немає

корбан,зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про припинення українського громадянства голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана законне, і не бачить підстав для спекуляцій у цьому питанні.

Про це він заявив на спільному з Президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства", - сказавл президент.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Також читайте: Десятки мерів українських міст просять Зеленського повернути Корбану громадянство, - Філатов

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Топ коментарі
+57
какого законодавства ? Конституция говорит об обратном
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28.07.2022 17:01
+44
Конституція України гарантує, що громадянина України не може бути позбавлено громадянства і права змінити громадянство, а також депортовано за межi України або видано iншiй державi.

Але Президент з власної примхи свідомо це робить, наплював на Конституцію.

Ця примха на користь ворогу.
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28.07.2022 17:12
+32
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
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28.07.2022 17:07
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28.07.2022 17:45 Відповісти
Про яке Законодавство говорить цей буратіно??)).
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28.07.2022 17:47 Відповісти
учитывая такое количество припрятанных вторых гражданств у граждан Украины, которые нельзя проверить, как пишут некоторые, выход один принять закон для украинцев родившихся в Украине о двойном гражданстве. Иначе и сепарня уже вся с двойными гражданствами и не только.
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28.07.2022 17:47 Відповісти
Прокладка кацапская с 95 го квартала,а дерьмака не хочешь гражданства лишить,кацапо-жидовский Иуда.
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28.07.2022 17:48 Відповісти
Його менеджер сказав, що маніпуляцій нема.
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28.07.2022 17:49 Відповісти
Ермак сказав, що все законно
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28.07.2022 17:50 Відповісти
це не спекуляція а узурпація аля діабетик - Саакашвілі
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28.07.2022 17:52 Відповісти
а що з діабетоком Сракашвілі?
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01.08.2022 11:47 Відповісти
Президенти це ті громадяни окремих народів, які дурниць ніколи не озвучують!
В іншому випадку це буває як виключення такої необхідності у складні часи окремого народу або тоді, коли люди не думали кого обирали!
Тепер всім нам соромно, і тим, що не обирали ...
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28.07.2022 17:53 Відповісти
Ну просто волшебник *****.................................Захотел лишил,захотел дал..........Хуйня прям какая то...........................................................
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28.07.2022 17:54 Відповісти
Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного зеленського законодавства", - сказавл президент. Джерело:

Зеленський тепер сам собі закон, а кому щось не подобається, залишиться без громадянства.
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28.07.2022 17:56 Відповісти
Зелёный наконец признался, что на регулярной основе он нарушает Конституцию.
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28.07.2022 17:57 Відповісти
Який же жалюгідний блазень, на троні короля.
Який тупий народ, що це дозволив...

(с)
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28.07.2022 17:58 Відповісти
Він і закони знає! ТИТАН!
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28.07.2022 17:58 Відповісти
Це або спекуляція, або правовий нігілізм. Позбавлення як підстави припинення взагалі немає. А щодо втрати, то чому ж тоді була уся ця піаркампанія з поновленням громадянства Саакашвілі. Забрехалися в оп
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28.07.2022 17:59 Відповісти
Корбан путався у генералів між ногами.Вони настояли,Зе -підписав.
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28.07.2022 18:10 Відповісти
Можна список тих, хто цього хотів, крім ЗЄ? Чи це тупо ОПшний ******* "многіє хатєлі".

Бо список тих, кто проти, є він дуже великий і включає багато мерів, яких обрав народ.

ПиСи: А Безугла не вешталася у генералів під ногами? То чому її не позбавили громадянства?
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28.07.2022 18:21 Відповісти
лол. гарний хід, прикритися авторитетом армії.
але, ні. не проканало, смердить бездоказовим звєздєжом
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28.07.2022 19:08 Відповісти
"позбавлення як підстави припинення", що ти чешеш, ти хоч розібралося в тому, що пишеш? Є два окремі поняття "припинення" і "позбавлення", то для початку розберись, що щмаркля зробив припинив громадянство того мудака, чи позбавив громадянства, як кажуть це дві великі різниці.
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01.08.2022 11:51 Відповісти
Ты же всем Вовка"плел" что мы все в УКРАИНЕ президенты.И как ты президэнт мог лишить гражданства президента?*** зна шо какое то................................................
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28.07.2022 18:01 Відповісти
Зеленський представляє себе Цезарем і кладе на всіх і Конституцію великий...., навіть не представляє чим це може закінчитися в першу чергу для нього
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28.07.2022 18:03 Відповісти
Неот'ємне право Презідента.Ніхто крім нього.
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28.07.2022 18:07 Відповісти
Ми не спекулянти, ми бізнесмени!
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28.07.2022 18:11 Відповісти
ой... и самое главное.... кто составляет список на лишение гражданства??? какие аргументы принимаются к рассмотрению? и как выбирается жертва (жертвы) из сотен или тысяч имеющих приблизительно такой грех (который все же надо доказать!) ?? кто составляет список, утверждает и... отдает приказ к исполнению??? КАКОВА ПРОЦЕДУРА этого нешуточного действа??????? и последнее - кто будет отвечать за это нарушение ??? (или кого и чем наградят за сей беспредел?)
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28.07.2022 18:15 Відповісти
ЦЕ ВІДПОВІДЬ НЕ ПРЕЗЕДЕНТА УКРАЇНИ ,А ПОВНОГО ДЕБІЛА,ЯК ГАРАНТА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ.
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28.07.2022 18:18 Відповісти
Хєрасе немає!!!

Тупо антиконституційне необгрунтоване рішення.
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28.07.2022 18:18 Відповісти
яке?
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01.08.2022 11:52 Відповісти
вот так и тебя, зебаната, однажды лишат гражданства и пинком под зад в россиюшку =)
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28.07.2022 18:19 Відповісти
Це відповідь не презедента України,а повного дебіла !
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28.07.2022 18:22 Відповісти
Инцидент, который произошел с г-ном Корбаном, показал нам, что пришло время решить дело о двойном гражданстве, которое годами лежало под ковром и которое, вопреки тому, что известно, затрагивает гораздо более широкие массы людей. Голоса этих людей не слышны. Но их слишком много. Их голоса не слышны, потому что они по всему миру. Живущие в Украине молчат с мыслью, что я потеряю гражданство.
Честно говоря, я был ошеломлен, когда прочитал ваше описание. Пожалуйста, будь нашим голосом. То, что я напишу ниже, это информация, полученная из общедоступных источников.

Для подолання демографічної катастрофи в Україні необхідно врегулювати подвійне громадянство. Коли було засновано Україну, її населення становило 52 мільйони людей. На жаль, ми живемо в країні, яка втратила своє населення з моменту свого заснування. Вже у 2013 році, коли Крим, Донецька та Луганська області були ще повністю українськими територіями, населення України скоротилося до 45,553 млн осіб. Втрата становила 12,3% порівняно з 1991 роком. у цифрах це 6420 тисяч осіб. Звичайно, є різні причини, через які ці люди відсутні в українській демографії. Смерть, еміграція тощо. Дослідження цього питання предмет окремої статті.

Коли ми розглядаємо законопроекти, передані до Верховної Ради з проблеми подвійного громадянства, ми бачимо, що багато хто з них далекий від спрямованості на пошук спільних для всіх категорій порушених цим питань осіб рішення та від розуміння причин і сутності подій, що відбуваються. Законотворчість - це не так юридичне питання, як соціальне. Якою є зареєстрована чисельність людей, які одружилися за межами України? Скільки дітей народжується від цих шлюбів? Подані законопроекти ніяк не враховують такої статистики та інтересів цих категорій людей. Законопроекти в основному враховують лише інтереси українців - емігрантів, які згодом набули громадянства у державі постійного проживання. З моменту заснування України щороку тут укладається в середньому 15 тисяч шлюбів з іноземцями. Якщо навіть кількість шлюбів, укладених громадянами України з іноземцями за її межами порахувати як 15 тисяч (хоча ця цифра виходить при підрахунку таких шлюбів, укладених лише у 15 основних країнах і реально може бути у 2 рази більша), то цифра становитиме приблизно 30 тисяч шлюбів з іноземцями щорічно. Навіть якщо в половині таких шлюбів народжується дитина (а в деяких сім'ях це число сягає 4-5 дітей), це становить 15 000 дітей на рік. 30 тисяч шлюбів, у яких чоловік - потенційний громадянин України, плюс 15 тисяч новонароджених становить 45 тисяч осіб на рік. 45 000 осіб за 31 рік - це 1 395 000 осіб. За більш ретельного підрахунку цю цифру можна збільшити до 2 - 2,5 мільйонів. Цифра, про яку я пишу вище, це передбачувана кількість людей через шлюби громадян України з іноземцями за 31 рік незалежності України, розрахована із загальнодоступних джерел. Інтереси всіх цих осіб зачіпає ухвалення закону про подвійне громадянство. Якщо додати до цієї кількості осіб, які живуть у прикордонних регіонах нашої країни, то кількість громадян України із цим де-факто подвійним громадянством різко зростає.
Кордон України з Румунією: Чернівецька область, Закарпатська область, Одеська та Івано-Франківська області.
Кордон України з Угорщиною: Закарпатська область
Кордон зі Словаччиною: Закарпатська область
Молдовський кордон: Одеська, Закарпатська та Вінницька області
Польський кордон: Волинська та Львівська області
Кордон з Білоруссю: Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Волинська та Київська області.
Я не беру до уваги Росію - країну агресора.
Але насправді її необхідно увімкнути, щоб ми могли повністю оцінити ту демографічну катастрофу, на порозі якої стоїть Україна. Мета статті - пояснити, що подвійне громадянство є важливим і необхідним, і привернути увагу до демографічної проблеми.
Якщо до жителів регіонів, які я вказав вище, додати громадян України, які є етнічними євреями, вірменами, азербайджанцями та представниками інших національностей, то не буде необґрунтованим сказати, що 25 - 35% населення України будуть порушені законом про подвійне громадянство.
Говорячи про втрати населення України, слід враховувати:
Населення, втрачене Україною після вторгнення до Криму.
Населення втрачене Україною після окупації частин Донецької та Луганської областей.
Населення, втрачене у ново окупованих районах через війну.
Особи, що загинули на війні.
Якщо перетворити на цифри втрати кожної категорії осіб, про яких я написав вище, загальна кількість втраченого населення буде шокуючою.
До цієї цифри потрібно додати щорічне зменшення населення внаслідок смертності та еміграції (в середньому 300000 чоловік на рік).
Іншими словами, у країні повна демографічна катастрофа, на тлі якої видається справжнім саботажем традиційна діяльність співробітників СБУ щодо щорічного складання списку осіб, які вони подають Президенту на позбавлення громадянства.
Це найбільше зло, завдане людям, які вперто ******* цю країну. Ця проблема потребує справедливого та комплексного вирішення.
Кількість людей, які залишили Україну через війну, становить близько 8 мільйонів людей. Усі вони не повернуться. Деякі зїх продовжать своє життя у тій країні, куди поїдуть. Там вони одружуються та заведуть дітей. Що буде із інтересами цих людей?

З повагою
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28.07.2022 18:26 Відповісти
Пошел ты на хер, со своими умозаключениями и двойным гражданством.
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28.07.2022 22:36 Відповісти
Привіт з України в Болгарію. Перш за все, дякую, що прочитали мій пост.
Як це - ігнорувати жертв? Це справжня проблема, і її потрібно вирішувати. Діти, народжені українцями, які перебувають у шлюбі з громадянами певних країн, автоматично стають громадянами цієї країни. Хочете ви цього чи ні. Давайте закриємо очі на цю проблему. Крім того, що я написав вище, є багато різних скарг на права. Настав час поглянути на проблеми об'єктивно та орієнтовано на вирішення. Якщо ви хочете зробити конструктивний внесок у дискусію з Болгарії. Напишіть, будь ласка, аргументовано, чому в Україні не можна допускати подвійне громадянство. Примітка: будь ласка, не використовуйте ненормативну лексику в тому, що ви пишете.
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30.07.2022 09:21 Відповісти
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Тим самим клоун визнав що він порушую основний закон систематично та неодноразово. Геть зелену паскуду - зрадника Закону!
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28.07.2022 18:38 Відповісти
Ніхто його не позбавляв громадянства. Воно припинене. І це різне. Як вам припиняють право іздити на авто, але авто у вас у власності. Корбану просто припинили змогу їздити верхом на громадянстві України та принижувати його.
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28.07.2022 20:53 Відповісти
вова, передай привет портнову
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28.07.2022 18:45 Відповісти
на одного бункерного стало больше
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28.07.2022 18:57 Відповісти
Юрист, шо писдест!
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28.07.2022 19:00 Відповісти
Цікавий збіг. Як тільки Корбан погрожував путіну застосувати найсильніше єврейське прокляття, так відразу ж у Корбана відібрали громадянство.
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28.07.2022 19:03 Відповісти
Какой хороший юрист-квнист! Все законы знает! ****!
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28.07.2022 19:03 Відповісти
Брехать безсовістно та нагло основна риса характеру дурка якого 73% дурков обрали
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28.07.2022 19:08 Відповісти
"Напрацював" на п'ять імпічментів та пожиттєве ув'язнення "гарант" Конституції!
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28.07.2022 19:09 Відповісти
Не заперечуйте найвеличнішому! Він краще знає! У нього юридична освіта
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28.07.2022 19:19 Відповісти
Володя знову і знову порушив Конститукцію, яку мав би згідно її Положень захищати. Я прийшов до висновку, що з 2019 року найвищим Законом в Україні є Хуцпа і 73№ баранів, які це підтримали..
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28.07.2022 19:22 Відповісти
У нас в РАДЕ есть Украинские депутаты, или только ***** СН и ********* ЕС, за матькивщину промолчу - это свора шавок. Харант Конституции АБСОЛЮТНЫЙ ******* и демонстрирует это всему миру. Оно позорит Украину!!! Или проведите этому недоразумению правовой ликбез, или гоните его в зашей. Оно всё одно агент ГРУ РФ. Спасибо 73% быдлу за их выбор.
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28.07.2022 19:22 Відповісти
О пан Олександр Васильович черговий раз разом зі "слугами" плюнув в бік депутатів від"ЄС", що вони нічого не можуть зробити. Одна тільки в цьому правда, що вони дійсер нічого не можуть зробити, що Гарант Конституції насрав на цю Конституцію, бо рішення Верховна Ра приймає більшістю 226 голосів, а депутатів "ЄС" всього 18 і то менше, бо нарід у Верховній Раді перший раз ів історії Україні більшість голосів віддав "СН" і їм не потрібна ніяка ні з ким коаліція. Також від них весь уряд, всі силовики і всі посадовці на місцях. Це як кажуть - ви себе зробили разом, стали тією клавишою на піоніно, по якій Володя стукає весь час немитим.
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28.07.2022 20:13 Відповісти
Не варто звертати уваги да слова цього "дипломованого юриста", треба йти у суд і вирішувати питання там. Врешті, Корбан і його друг Філатов у судах не одну справу виграли.
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28.07.2022 19:24 Відповісти
ага, особливо ту, де корбан визнав себе винним
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01.08.2022 12:06 Відповісти
Боже,яке воно кончене
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28.07.2022 19:32 Відповісти
привик грати пі_сюном по піаніну може хтось кришку закриє
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28.07.2022 19:41 Відповісти
Пісюн для нього не головне, головне - *****.
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28.07.2022 20:02 Відповісти
спекуляцій дійсно нема, є зловживання владою і незаконні дії. "юрист" мав би знати
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28.07.2022 19:44 Відповісти
Конечно смешно читать как возмущаются те кто еще вчера кляли Корбана, когда он противостоял Порошенку. Как те же люди еще вчера поддерживали отъем гражданства у Саакашвили (конечно это другое )
Но, по факту, это ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ неправильно! Нельзя просто взять и забрать гражданство, если захотелось. Это не средневековье!
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28.07.2022 19:46 Відповісти
Не смешно. Отъем гражданства Саакашвили был хотя бы обоснован юридически. А при любом отношении к Корбану осуждаются противоправные действия
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28.07.2022 20:00 Відповісти
Саакашвілі коли отримував громадянство не вказав що проти нього відкрито кримінальну справу в Грузії. Тобто, формально були підстави позбавити громадянства .
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28.07.2022 20:01 Відповісти
не просто забрати, а припинили, по закону.
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02.08.2022 10:02 Відповісти
Саме цікаве, що зе законів не знає. Від слова "зовсім".
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28.07.2022 19:56 Відповісти
ЛЮБОЙ, гражданин Украины ДОБРОВОЛЬНО принявший гражданство иностранного государства не может считаться ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ!
Напишу больше - это фактическая государственная измена (если не было законной процедуры выхода из гражданства Украины, которую нужно все-таки упростить до обычной декларации) и должна быть уголовным преступлением!
И к сожаленинию, плохо, что формально решение можно провести только через указ президента (основания законные, херней не страдайте, конституцию никто не нарушил)!
Нужно изменение в закон о гражданстве, чтоб прописать четко механизм и упрощенную процедуру лишения гражданства ( на основе каких документов и фактов, в каком госоргане), поэтому остается лазейка использовать этот инструмент против политических оппонетов и совершенно игнорировать наличие иностранного гражданства у собственных политических соратников (или подельников - это как посмотреть)!
Не думаю, что Зе было неизвестно об израильском граждансве Бени (или Корбана) ранее, когда они еще были в стане "друзей" (сразу после выборов), однако он не лишил их тогда гражданства (а почему нет? эти пройдохи давно этого заслужили и никакой "жалости" я к ним не испытываю)!
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28.07.2022 20:29 Відповісти
Ніхто його не позбавляв громадянства. Воно припинене. І це досить різне. Як вам припиняють право іздити на авто за пияцтво, але ваше авто залишається у вас у власності. Корбану просто припинили змогу їздити верхом на громадянстві України та принижувати його і мудрий нарід.
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28.07.2022 20:56 Відповісти
Вова.Вова!!!! Що ти твориш,за все прийдеться відповідати,Порох просто ---ВІДПОЧИВАЄ!!!!
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28.07.2022 21:11 Відповісти
"Вийди геть, розбійник....!"

це що, інше ?
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28.07.2022 21:14 Відповісти
Зеленский лишает украинского гражданства членов ОПГ Коломойского, включая самого Беню. Какой же он после этого марионетка Коломойского.

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29.07.2022 03:03 Відповісти
Не понятно как Зеленский закончил юридический если его знания законов Украины равны 0.
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29.07.2022 09:19 Відповісти
Статья 19. Основания для потери гражданства Украины
Основаниями для потери гражданства Украины являются:
1) добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если
на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие.
Кушайте, не обляпайтесь, зрадофилы.
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29.07.2022 09:38 Відповісти
Доки в державі зеленські і єрмаки, доки зрадники і продажні найманці, доки буде не держава, а помийна яма. ЗСУ - слава Вам усім.
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11.08.2022 06:50 Відповісти
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