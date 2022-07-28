Зеленський про позбавлення Корбана громадянства: Ніяких спекуляцій немає

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про припинення українського громадянства голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана законне, і не бачить підстав для спекуляцій у цьому питанні.

Про це він заявив на спільному з Президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства", - сказавл президент.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

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