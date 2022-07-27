Десятки мерів українських міст просять Зеленського повернути Корбану громадянство, - Філатов

Відомі політики, очільники міст, діячі культури та мистецтва звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням повернути українське громадянство голові штабу оборони Дніпра Геннадію Корбану.

Про це у Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні десятки мерів України, зокрема мер столиці Віталій Кличко, лідери громадської думки, волонтери, письменники, правозахисники, колишні політв'язні, спортсмени, підприємці та просто моральні авторитети звернулися з відкритим листом до Президента України з проханням виправити помилку та відновити справедливість", - наголосив очільник Дніпра.

За словами Філатова, варто об'єднувати людей під час війни, а не боротися з неіснуючими внутрішніми ворогами.

Далі мер оприлюднив відкритого листа до президента Володимира Зеленського.

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"Шановний Володимире Олександровичу!

Звертаємося до Вас як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод її громадян у справі недопущення на територію нашої держави та позбавлення громадянства керівника Штабу Територіальної Оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Ці дії не мають нічого спільного з законом, грубо порушують статтю 25 Конституції України, яка прямо говорить: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства... Громадянин України не може бути вигнаний за межі України…"

Це завдає удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни - по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору рашистській агресії.

Адже внесок Геннадія Корбана у справу захисту України зараз, як і в 2014 році - вагомий та беззаперечний.

Разом з тим, ми сподіваємося, що Ви нас почуєте і виправите ситуацію.

Зараз як ніколи потрібна єдність влади і суспільства, єдність всіх українців заради Перемоги України у священній Війні за Незалежність.

І все, що цьому заважає - політичні ігри, зведення особистих порахунків, все дріб‘язкове і неузгоджене з правом і державним інтересом - має бути відкинуте або хоча би відкладене.

Відтак, просимо Вас, Володимире Олександровичу, дати доручення Комісії з питань громадянства при Президенті провести перевірку з даного питання, виправити це помилкове рішення й відновити конституційні права Геннадія Корбана як громадянина України" - йдеться у зверненні.

Листа наразі підписали 123 особи - відомі політики, діячі культури та мистецтва.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

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