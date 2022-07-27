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громадянство (1058) Зеленський (22429) Корбан (189) Філатов (462)

Десятки мерів українських міст просять Зеленського повернути Корбану громадянство, - Філатов

корбан

Відомі політики, очільники міст, діячі культури та мистецтва звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням повернути українське громадянство голові штабу оборони Дніпра Геннадію Корбану.

Про це у Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні десятки мерів України, зокрема мер столиці Віталій Кличко, лідери громадської думки, волонтери, письменники, правозахисники, колишні політв'язні, спортсмени, підприємці та просто моральні авторитети звернулися з відкритим листом до Президента України з проханням виправити помилку та відновити справедливість", - наголосив очільник Дніпра.

За словами Філатова, варто об'єднувати людей під час війни, а не боротися з неіснуючими внутрішніми ворогами.

Далі мер оприлюднив відкритого листа до президента Володимира Зеленського.

Читайте також: Голова штабу оборони Дніпра Корбан перебуває у Польщі та шукає можливості знову потрапити до України: Прориву кордону не чекайте

"Шановний Володимире Олександровичу!

Звертаємося до Вас як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод її громадян у справі недопущення на територію нашої держави та позбавлення громадянства керівника Штабу Територіальної Оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Ці дії не мають нічого спільного з законом, грубо порушують статтю 25 Конституції України, яка прямо говорить: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства... Громадянин України не може бути вигнаний за межі України…"

Це завдає удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни - по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору рашистській агресії.

Адже внесок Геннадія Корбана у справу захисту України зараз, як і в 2014 році - вагомий та беззаперечний.

Разом з тим, ми сподіваємося, що Ви нас почуєте і виправите ситуацію.

Зараз як ніколи потрібна єдність влади і суспільства, єдність всіх українців заради Перемоги України у священній Війні за Незалежність.

І все, що цьому заважає - політичні ігри, зведення особистих порахунків, все дріб‘язкове і неузгоджене з правом і державним інтересом - має бути відкинуте або хоча би відкладене.

Відтак, просимо Вас, Володимире Олександровичу, дати доручення Комісії з питань громадянства при Президенті провести перевірку з даного питання, виправити це помилкове рішення й відновити конституційні права Геннадія Корбана як громадянина України" - йдеться у зверненні.

Листа наразі підписали 123 особи - відомі політики, діячі культури та мистецтва.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Також читайте: ОП відмовився надати копії указів Зеленського про позбавлення громадянства Коломойського, Рабіновича та Корбана. ДОКУМЕНТ

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Топ коментарі
+32
Листа наразі підписали 123 особи

Наступний секретний указ про позбавлення громадянства матиме перелік зі 123 осіб
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27.07.2022 16:30
+29
правильніше було б сказати: Десятки мерів українських міст просять Зеленського-йуриста вчергове не порушувати закони України
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27.07.2022 16:31
+26
этого тщеславного фидора не просить нужно, а физдить......
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27.07.2022 16:30
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Листа наразі підписали 123 особи

Наступний секретний указ про позбавлення громадянства матиме перелік зі 123 осіб
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27.07.2022 16:30 Відповісти
не подсказывайте величайшему лидору современности как удобнее слить Украину *****!
сейчас лишит всех патриотов и военнослужащих гражданства - и готово!
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27.07.2022 16:44 Відповісти
Десятки мерів українських міст просять Зеленського повернути Корбану громадянство, огласите весь список, пожалуйста.
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27.07.2022 17:06 Відповісти
Для десятків мерів українських міст нема важливішої справи аніж повернення Корбану громадянства...Без того все у них в містах стоїть...
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27.07.2022 17:53 Відповісти
Стьопа ти може не розумієш, але це дуже ******* прецедент! (чув таке слово )
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27.07.2022 18:09 Відповісти
У тому то і справа, що цей прецедент будуть використовувати і до стьоп!
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28.07.2022 08:54 Відповісти
І вони сподіваються що найвеличніший виступить проти найвеличнішого? Наівняки.
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27.07.2022 18:16 Відповісти
этого тщеславного фидора не просить нужно, а физдить......
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27.07.2022 16:30 Відповісти
Не того просите. Клован недієздатний. Відосікі-його максимум. Регент дєрьмак рішає.
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27.07.2022 16:30 Відповісти
правильніше було б сказати: Десятки мерів українських міст просять Зеленського-йуриста вчергове не порушувати закони України
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27.07.2022 16:31 Відповісти
А у Корбана подтверждённый израильский паспорт - он закон не нарушил ???
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27.07.2022 16:33 Відповісти
А у Гундосика росийский паспорт! А еще он раз сто подтерся Конституцией - - он закон не нарушил ???

А еще Гундосик написал закон о множественном гражданстве, который лежит на голосовании в Раде
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27.07.2022 16:35 Відповісти
...кстати, наличие второго паспорта по законодательству не является нарушением! Прописано что Украина "не признает двойного гражданства". И никаких законных процедур (кроме волюнтаристских) в связи с этим не предусмотрено.
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27.07.2022 16:38 Відповісти
ось не пам'ятаю що за Марченка, Антоненка, Кузьменка, Дугаря, Семенченка та багатьох, багатьох інших українців посаджених за дикими звинуваченнями так заступилися мери міст і наша вошива інтелегенція.

Але варто було тільки єврею Корбану потрапити в халепу ...
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27.07.2022 16:42 Відповісти
шо ві панімаєтє? на відміну від бойових генералів і ЗСУ, на Гєнє тримається вся оборона Дніпра!
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27.07.2022 16:46 Відповісти
Не тому за нього вступились, що він єврей (наприклад, серед підписантів - українець Кличко). За євреїв Коломойського та Рабиновича не вступились.
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27.07.2022 20:44 Відповісти
Корбан- не Гарант Конституции.
и еще - половину закарпатцев тогда надо лишить украинского гражданства за наличие паспортов Венгрии.
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27.07.2022 17:13 Відповісти
и всю Львовскую область за наличие польских паспортов!
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27.07.2022 18:08 Відповісти
карта поляка - не паспорт! поляки трішки мізків мають , щоб не роздавати свої паспорти всім підряд(
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27.07.2022 19:11 Відповісти
не половину, а третину! але думка вірна! і давно пора було це зробити(((
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27.07.2022 19:09 Відповісти
и что ? . тогда он должен заехать в Украину , и государство через суд должно его лишить громадянства ...так как сч. это не правильно !Все должно быть по закону (как бы кому и кого не хотелось ))иначе , все останется как и прежде . Хлопці які гинуть на фронті , надіються що повернутся в другу Україну . Європейську !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.07.2022 17:40 Відповісти
Не об этом спор. Если Корбан (а также Коломойский и Рабинович) преступник, то пусть отвечает по закону - уголовное дело, суд, приговор. Только нет в УК Украины такого наказания - лишение гражданства.
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27.07.2022 20:42 Відповісти
Гражданство не бутерброд, чтобы его просто так туда суда забирать-отдавать!
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27.07.2022 16:34 Відповісти
пінг-понг..
дав-занесли-забрав-занесли..
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27.07.2022 16:36 Відповісти
Боря, дид Байдин сказал прищемить блатных и авторитетов из совка. Так что не обессудь.
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27.07.2022 16:36 Відповісти
Какой же Гена блатной? У него и ходок нет! Он скорее барыга
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27.07.2022 16:39 Відповісти
Где я его блатным называл? Товарищ просто имеет контракт с ними.
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27.07.2022 17:10 Відповісти
вот здесь: "дид Байдин сказал прищемить блатных и авторитетов из совка" - Гена блатной или авторитет из совка?
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27.07.2022 18:07 Відповісти
Краще б запропонували найвеличнішому боневтіку почитати Конституцію країни, хоча б раз у житті...
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27.07.2022 16:37 Відповісти
А оно школу не закончило и читать не умеет.
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27.07.2022 18:56 Відповісти
А якщо б Зеля сказав його повісити, то 20 мерів міст просило би тільки голову відрубати.
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27.07.2022 16:38 Відповісти
123 особи це якось жидкувато в порiвнянні з 73% од всієї Країни.
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27.07.2022 16:39 Відповісти
зараз листи пишуть, а в 2019-му раділи "ми винесли порох з хати"
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27.07.2022 16:39 Відповісти
бо порох сильно отсырел и стал непригодным )))
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27.07.2022 16:44 Відповісти
мізки у вас, зебілів, відсиріли. Не можете розібратися навіть з попередженнями: "не лізь, бойобне"
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27.07.2022 17:05 Відповісти
Це ж треба яку диктатуру воно створило в країні… що хоче те і робить.
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27.07.2022 16:40 Відповісти
Азохер-вей!!!!!! Чево-то ужастного!! Всі обрізані і співчуваючі,несамовито вимагають знову зробити щирим українцем крутого дніпровського рейдера Корбана...Кнесет в Тель-Авіві призначив спеціальне засідання!
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27.07.2022 16:43 Відповісти
что за челобитные царю нарушил все законы все подали в суд но честно коломойский суд решит в пользу царя а потом в европейский и там поставить точку
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27.07.2022 16:44 Відповісти
треба не просити а вимагати!
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27.07.2022 16:44 Відповісти
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27.07.2022 16:45 Відповісти
А там же ще плачуть Бєня і Вадік Рабіновіч,які глибоко тужать за мальовничою Ненькою...
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27.07.2022 16:45 Відповісти
Беня и Рабинович все же разного поля ягодьі...
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27.07.2022 22:34 Відповісти
А какой национальности эти самые мэры-подписанты? Это многое объяснит.
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27.07.2022 16:46 Відповісти
А коли військовозобов"язані намагались виїхати по паспорту іншої країни, по базі пробивали наявність українського і завертали назад. То Гені ще просто підфартило, що його випустили. По паспорту країни, яка не видає своїх громадян, йому весь світ відкритий.
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27.07.2022 16:46 Відповісти
Пздць. Вони просят в найвеличнішого. Вимагати треба. І покарати винних.
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27.07.2022 16:48 Відповісти
Вимагати шоб він сам себе покарав?
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27.07.2022 16:55 Відповісти
Возврат гражданства - прямое признание в незаконных действиях. В каком бреду Зеленский это все начудил? У него сейчас нет выбора кроме того, что он с Корбаном не знаком, и вообще это все не то, а другое, а может быть даже все находится за пределами бесконечного ряда простых чисел. Но не Ермак, это 100%.
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27.07.2022 16:48 Відповісти
Тут как раз дело в самом "Корбан Далосе" Чувак совместно с Филатовым, организовал общественную организацию со стрннаным названием - "территориальная оборона Днепра" (Т.е. никакая это не терроборона, а так шайка лейка) и давай пилить бютждетные деньги Днепра!!! Второе, подумайте как это чудо смогло уехать из Днепра будучи начальником ТОД??? Итеперь понятно бориска топит за своего подельника!!! Так что прежде чем кричать КОРБАНЬ, КОРБАНЬ - надо подумать - вам такие делители бюджета нужны??
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27.07.2022 16:48 Відповісти
Если так всё ясно, то где уголовное дело по украинским законам? В этом случае лишить его гражданство - это равносильно предоставления ему безнаказанности от Украинского закона
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27.07.2022 16:55 Відповісти
Тут как раз дело в самом "Голобородько" - Чувак совместно с Беней, организовал неконституционную организацию со стрннаным названием - "Офис презедента" (Т.е. никакая это не администрация президента, а так шайка лейка) и давай пилить бютждетные деньги Украині!!!

тебе отакие делители бюджета нужны??
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27.07.2022 16:57 Відповісти
Гиги. Цікаво, а неоголошення воєнного стану в 2014-му, вічне АТО, обмежене мінськими договорняками - це конституційно?! Що зє-шобла, що папєрєднікі, в т.ч. кучмо і п'ятий - мають сидіти.
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27.07.2022 17:08 Відповісти
Неоголошення воєнного стану ким? Турчиновим, після того як загарбали Крим?

Ну і "вічне АТО" не дало впасти економіці (якшо ти взагалі знаєш шо це таке)
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27.07.2022 18:06 Відповісти
воно знає абирвалг!
цікаво - ато немає, війна (хоч офіційно неоголошена з жодного боку! ) це чудо вже було в воєнкоматі? чи може дефективний? як гадаєте?
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27.07.2022 19:17 Відповісти
Гадаю шо він "Гиги"
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28.07.2022 00:45 Відповісти
Он Ермака обидел... Вова такое не прощает, он же не лох какой то.
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27.07.2022 16:49 Відповісти
Честно говоря, этот указ и эта мера довольно странные: если его лишают гражданства из-за других паспортов, то в указе должны быть ещё как минимум сотня-другая таких же двуликих граждан из "бомонда", а если он совершил преступление, и это своего рода мера присечения, то почему нет уголовного дела против гражданина Украины по законам именно Украины? Вобщем, странная полузаконная муть от ОПы в очередной раз
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27.07.2022 16:52 Відповісти
Надо чтоб публично объяснили причины лишения гражданства. К примеру, как можно было лишить гражданства Рабиновича??? На него должны быть десятки уголовных дел и его нужно ловить, как украинского гражданина!
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27.07.2022 16:53 Відповісти
А Беню?!
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27.07.2022 16:58 Відповісти
А бабломойского сразу ******** насмерть, а все им награбленное вернуть государству
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27.07.2022 23:36 Відповісти
...і після позбавлення громадянства вони стали непідсудними в Україні.
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27.07.2022 17:04 Відповісти
це один з варіантів, чому влада мовчить, як води у рота набрала..., треба було відвернути увагу від головної дійової особи...
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27.07.2022 17:15 Відповісти
Это не лишение, это приостановка полномочий паспорта Украины.
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27.07.2022 17:24 Відповісти
так а заехать в страну своего рождения и проживания с приостановленным паспортом нельзя, не?

при том что есть загранпаспорт, а есть внутренний!
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27.07.2022 18:03 Відповісти
Паспорт временно изымается, а пациент куда хоти туда и ехай.
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27.07.2022 18:43 Відповісти
...это полная муйня в стиле зелёной шоблы
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28.07.2022 00:46 Відповісти
Цікаво, ці "десятки мерів", які просять за Корбана, однієї з ним, специфічної національності?
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27.07.2022 17:04 Відповісти
Ой, шо ви говорите－защитник, медаль дали и т.д. Напишите, что он такой же "патриот", как и все и шо только имитировал бурную деятельность (а правда это или нет проверять не будут), и ему простят. И пойдут кофе пить.
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27.07.2022 17:16 Відповісти
У меня вопрос к Филатову, сегодня я регистрирую в фейсбучике некую "тероборону сичеславщины", аукаю 100 бесхозных мужиков, а завтра начну обивать пороги мэрии и требовать денег, вы мне дадите? Нет? А почему Корбану можно?И драть за парковки во время войны, когда 40% людей лишились работы!
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27.07.2022 17:21 Відповісти
Але ось це чєлобітноє-просят ,дуже дратує. А вимагаємо, фальцет заважає !
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27.07.2022 17:25 Відповісти
Спорим Бубочка притворится глухим и немым!!!!!
Какой такой павлин мавлин? Не видишь ..... Мы кюшаем!!!!
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27.07.2022 17:30 Відповісти
Надо не просить, а требовать.
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27.07.2022 18:21 Відповісти
ЗЕЛЕНЕ ЧМО,ПОВЕРНИ ГРОМАДЯНИНУ УКРАЇНИ ГРОМАДЯНСТВО!
НЕ ТИ ЙОГО ДАЄШ,НЕ ТОБІ ЙОГО Й ЗАБИРАТИ.
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27.07.2022 18:28 Відповісти
Наступним таємним указом буде позбавлено громадянства великий відсоток населення закарпаття за угорські паспорти а за паспорти раші не начасі.
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27.07.2022 19:01 Відповісти
закарпатців не тронуть - це ж ядерний лохторат бубачкі!
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27.07.2022 19:24 Відповісти
Некое чмо, в роли ***********, лишает Украинцев гражданства. Теперь что, каждый новорожденный должен подтверждать своё право быть украинцем у этого ***********? Оно высралось на Конституцию!!! И теперь, в Украине только ДВА украинца - янелох и Ермак. Это уже не Украина, а "Янелохия"! И да, остальным на выход... по нарожают тут... и войну проиграть не дают.
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27.07.2022 19:09 Відповісти
Каракай

@KarakaiRevenant

·

https://twitter.com/KarakaiRevenant/status/1552295784007307265 2 ч

Пишуть, громадськість на чолі з Кличком просить президента повернути Корбану громадянство. Як же ви швидко згадали це рабське «просім». Що ж ви, так себе не поважаєте! Що ж ви так ганьбите нас всіх, українців. Вже ні закону, ні суду, ні Конституції, ні справедливості не лишилося в цій країні? Немає більше ані гонору, ані честі? Ну то на коліна, холопи! Хто ж стоячи Царя просить?
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27.07.2022 19:21 Відповісти
Конкретніше, будь ласка!
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27.07.2022 20:08 Відповісти
Бидлота просить. Люди, які поважають себе та інших, у такому випадку мають вимагати припинити беззаконня.
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27.07.2022 19:44 Відповісти
Думаю, що з допомогою органу для гри на Фно не можливо віднайти рішення, яке свідчило б про правову свідомість тих, хто пропонув Перезиденту такі рішення.
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27.07.2022 19:56 Відповісти
Довбням нема місця на Землі!!
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27.07.2022 20:06 Відповісти
из окопа пишете, надеюсь ?
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27.07.2022 22:35 Відповісти
З під спідниці єврейської мами воно пише.
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27.07.2022 22:39 Відповісти
До чого тут просити. потрібно ВИМАГАТИ від зеленського ТЕРМІНОВО ПОВЕРНУТИ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНСЬКОМУ ГРОМАДЯНИНУ ГЕННАДІЮ КОРБАНУ !!! І нехай президент не забуде офіційно та персонально ВИБАЧИТИСЬ перед Геннадієм Корбаном за порушення прав людини згідно Конституції України ! Якщо през проігнорує дане звернення. то Корбана підтримає ТрО м.Дніпра та Дніпропетровщини і це вже точно не буде прохання !!!
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27.07.2022 20:31 Відповісти
Досить брехати, нiхто з ТРО звернення Філатова не підписав і ніхто за Корбана нічого вимагати не буде... Там якийсь полковник ЗСУ та ветеран оос, бо дурних нема відповідати за це та вилітіти з статусу учасника бойових дій у статус незаконне збройне формування. Краще підіть попкорну придбайте та заспокійтеся.
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27.07.2022 20:57 Відповісти
ТРО Днепра это один полковник ?
вы правда в больнице N1 ?
сам то зеленский с портновым, гогилашвили, ярмаком
в вашем понимании есть закон ?
дрянь он, зеленский, как то так ...
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27.07.2022 22:43 Відповісти
Клоунада!!!
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27.07.2022 21:58 Відповісти
зеленский репрессировал Корбана из за его контактов с представителями США по указанию портнова
зеленский проходимец
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27.07.2022 22:38 Відповісти
Ізраїль в іншій стороні!
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27.07.2022 23:03 Відповісти
Тобто "просять"? Може мусай вимагати не порушувати закон та Констітуцію?
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27.07.2022 23:10 Відповісти
 
 