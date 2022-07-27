Десятки мэров украинских городов просят Зеленского вернуть Корбану гражданство, - Филатов

Известные политики, руководители городов, деятели культуры и искусства обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть украинское гражданство главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану.

Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня десятки мэров Украины, включая мэра столицы Виталия Кличко, лидеры общественного мнения, волонтёры, писатели, правозащитники, бывшие политзаключённые, спортсмены, предприниматели и просто моральные авторитеты, обратились с открытым письмом к Президенту Украины с просьбой исправить ошибку и восстановить справедливость", - подчеркнул глава Днепра.

По словам Филатова, следует объединять людей во время войны, а не бороться с несуществующими внутренними врагами.

Далее мэр обнародовал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому.

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"Шановний Володимире Олександровичу!

Звертаємося до Вас як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод її громадян у справі недопущення на територію нашої держави та позбавлення громадянства керівника Штабу Територіальної Оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Ці дії не мають нічого спільного з законом, грубо порушують статтю 25 Конституції України, яка прямо говорить: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства... Громадянин України не може бути вигнаний за межі України…"

Це завдає удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни - по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору рашистській агресії.

Адже внесок Геннадія Корбана у справу захисту України зараз, як і в 2014 році - вагомий та беззаперечний.

Разом з тим, ми сподіваємося, що Ви нас почуєте і виправите ситуацію.

Зараз як ніколи потрібна єдність влади і суспільства, єдність всіх українців заради Перемоги України у священній Війні за Незалежність.

І все, що цьому заважає - політичні ігри, зведення особистих порахунків, все дріб‘язкове і неузгоджене з правом і державним інтересом - має бути відкинуте або хоча би відкладене.

Відтак, просимо Вас, Володимире Олександровичу, дати доручення Комісії з питань громадянства при Президенті провести перевірку з даного питання, виправити це помилкове рішення й відновити конституційні права Геннадія Корбана як громадянина України" - говорится в обращении.

Письмо подписали 123 человека - известные политики, деятели культуры и искусства.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.