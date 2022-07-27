Десятки мэров украинских городов просят Зеленского вернуть Корбану гражданство, - Филатов
Известные политики, руководители городов, деятели культуры и искусства обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть украинское гражданство главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану.
Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня десятки мэров Украины, включая мэра столицы Виталия Кличко, лидеры общественного мнения, волонтёры, писатели, правозащитники, бывшие политзаключённые, спортсмены, предприниматели и просто моральные авторитеты, обратились с открытым письмом к Президенту Украины с просьбой исправить ошибку и восстановить справедливость", - подчеркнул глава Днепра.
По словам Филатова, следует объединять людей во время войны, а не бороться с несуществующими внутренними врагами.
Далее мэр обнародовал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому.
"Шановний Володимире Олександровичу!
Звертаємося до Вас як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод її громадян у справі недопущення на територію нашої держави та позбавлення громадянства керівника Штабу Територіальної Оборони Дніпра Геннадія Корбана.
Ці дії не мають нічого спільного з законом, грубо порушують статтю 25 Конституції України, яка прямо говорить: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства... Громадянин України не може бути вигнаний за межі України…"
Це завдає удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни - по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору рашистській агресії.
Адже внесок Геннадія Корбана у справу захисту України зараз, як і в 2014 році - вагомий та беззаперечний.
Разом з тим, ми сподіваємося, що Ви нас почуєте і виправите ситуацію.
Зараз як ніколи потрібна єдність влади і суспільства, єдність всіх українців заради Перемоги України у священній Війні за Незалежність.
І все, що цьому заважає - політичні ігри, зведення особистих порахунків, все дріб‘язкове і неузгоджене з правом і державним інтересом - має бути відкинуте або хоча би відкладене.
Відтак, просимо Вас, Володимире Олександровичу, дати доручення Комісії з питань громадянства при Президенті провести перевірку з даного питання, виправити це помилкове рішення й відновити конституційні права Геннадія Корбана як громадянина України" - говорится в обращении.
Письмо подписали 123 человека - известные политики, деятели культуры и искусства.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Наступний секретний указ про позбавлення громадянства матиме перелік зі 123 осіб
сейчас лишит всех патриотов и военнослужащих гражданства - и готово!
А еще Гундосик написал закон о множественном гражданстве, который лежит на голосовании в Раде
Але варто було тільки єврею Корбану потрапити в халепу ...
и еще - половину закарпатцев тогда надо лишить украинского гражданства за наличие паспортов Венгрии.
дав-занесли-забрав-занесли..
тебе отакие делители бюджета нужны??
Ну і "вічне АТО" не дало впасти економіці (якшо ти взагалі знаєш шо це таке)
цікаво - ато немає, війна (хоч офіційно неоголошена з жодного боку! ) це чудо вже було в воєнкоматі? чи може дефективний? як гадаєте?
при том что есть загранпаспорт, а есть внутренний!
Какой такой павлин мавлин? Не видишь ..... Мы кюшаем!!!!
НЕ ТИ ЙОГО ДАЄШ,НЕ ТОБІ ЙОГО Й ЗАБИРАТИ.
@KarakaiRevenant
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https://twitter.com/KarakaiRevenant/status/1552295784007307265 2 ч
Пишуть, громадськість на чолі з Кличком просить президента повернути Корбану громадянство. Як же ви швидко згадали це рабське «просім». Що ж ви, так себе не поважаєте! Що ж ви так ганьбите нас всіх, українців. Вже ні закону, ні суду, ні Конституції, ні справедливості не лишилося в цій країні? Немає більше ані гонору, ані честі? Ну то на коліна, холопи! Хто ж стоячи Царя просить?
вы правда в больнице N1 ?
сам то зеленский с портновым, гогилашвили, ярмаком
в вашем понимании есть закон ?
дрянь он, зеленский, как то так ...
зеленский проходимец