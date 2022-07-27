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гражданство (1269) Зеленский (19064) Корбан (548) Филатов (560)

Десятки мэров украинских городов просят Зеленского вернуть Корбану гражданство, - Филатов

корбан

Известные политики, руководители городов, деятели культуры и искусства обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть украинское гражданство главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану.

Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня десятки мэров Украины, включая мэра столицы Виталия Кличко, лидеры общественного мнения, волонтёры, писатели, правозащитники, бывшие политзаключённые, спортсмены, предприниматели и просто моральные авторитеты, обратились с открытым письмом к Президенту Украины с просьбой исправить ошибку и восстановить справедливость", - подчеркнул глава Днепра.

По словам Филатова, следует объединять людей во время войны, а не бороться с несуществующими внутренними врагами.

Далее мэр обнародовал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте також: Голова штабу оборони Дніпра Корбан перебуває у Польщі та шукає можливості знову потрапити до України: Прориву кордону не чекайте

"Шановний Володимире Олександровичу!

Звертаємося до Вас як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод її громадян у справі недопущення на територію нашої держави та позбавлення громадянства керівника Штабу Територіальної Оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Ці дії не мають нічого спільного з законом, грубо порушують статтю 25 Конституції України, яка прямо говорить: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства... Громадянин України не може бути вигнаний за межі України…"

Це завдає удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни - по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору рашистській агресії.

Адже внесок Геннадія Корбана у справу захисту України зараз, як і в 2014 році - вагомий та беззаперечний.

Разом з тим, ми сподіваємося, що Ви нас почуєте і виправите ситуацію.

Зараз як ніколи потрібна єдність влади і суспільства, єдність всіх українців заради Перемоги України у священній Війні за Незалежність.

І все, що цьому заважає - політичні ігри, зведення особистих порахунків, все дріб‘язкове і неузгоджене з правом і державним інтересом - має бути відкинуте або хоча би відкладене.

Відтак, просимо Вас, Володимире Олександровичу, дати доручення Комісії з питань громадянства при Президенті провести перевірку з даного питання, виправити це помилкове рішення й відновити конституційні права Геннадія Корбана як громадянина України" - говорится в обращении.

Письмо подписали 123 человека - известные политики, деятели культуры и искусства.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

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Топ комментарии
+32
Листа наразі підписали 123 особи

Наступний секретний указ про позбавлення громадянства матиме перелік зі 123 осіб
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27.07.2022 16:30
+29
правильніше було б сказати: Десятки мерів українських міст просять Зеленського-йуриста вчергове не порушувати закони України
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27.07.2022 16:31
+26
этого тщеславного фидора не просить нужно, а физдить......
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27.07.2022 16:30
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Листа наразі підписали 123 особи

Наступний секретний указ про позбавлення громадянства матиме перелік зі 123 осіб
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27.07.2022 16:30 Ответить
не подсказывайте величайшему лидору современности как удобнее слить Украину *****!
сейчас лишит всех патриотов и военнослужащих гражданства - и готово!
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27.07.2022 16:44 Ответить
Десятки мерів українських міст просять Зеленського повернути Корбану громадянство, огласите весь список, пожалуйста.
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27.07.2022 17:06 Ответить
Для десятків мерів українських міст нема важливішої справи аніж повернення Корбану громадянства...Без того все у них в містах стоїть...
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27.07.2022 17:53 Ответить
Стьопа ти може не розумієш, але це дуже ******* прецедент! (чув таке слово )
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27.07.2022 18:09 Ответить
У тому то і справа, що цей прецедент будуть використовувати і до стьоп!
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28.07.2022 08:54 Ответить
І вони сподіваються що найвеличніший виступить проти найвеличнішого? Наівняки.
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27.07.2022 18:16 Ответить
этого тщеславного фидора не просить нужно, а физдить......
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27.07.2022 16:30 Ответить
Не того просите. Клован недієздатний. Відосікі-його максимум. Регент дєрьмак рішає.
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27.07.2022 16:30 Ответить
правильніше було б сказати: Десятки мерів українських міст просять Зеленського-йуриста вчергове не порушувати закони України
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27.07.2022 16:31 Ответить
А у Корбана подтверждённый израильский паспорт - он закон не нарушил ???
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27.07.2022 16:33 Ответить
А у Гундосика росийский паспорт! А еще он раз сто подтерся Конституцией - - он закон не нарушил ???

А еще Гундосик написал закон о множественном гражданстве, который лежит на голосовании в Раде
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27.07.2022 16:35 Ответить
...кстати, наличие второго паспорта по законодательству не является нарушением! Прописано что Украина "не признает двойного гражданства". И никаких законных процедур (кроме волюнтаристских) в связи с этим не предусмотрено.
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27.07.2022 16:38 Ответить
ось не пам'ятаю що за Марченка, Антоненка, Кузьменка, Дугаря, Семенченка та багатьох, багатьох інших українців посаджених за дикими звинуваченнями так заступилися мери міст і наша вошива інтелегенція.

Але варто було тільки єврею Корбану потрапити в халепу ...
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27.07.2022 16:42 Ответить
шо ві панімаєтє? на відміну від бойових генералів і ЗСУ, на Гєнє тримається вся оборона Дніпра!
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27.07.2022 16:46 Ответить
Не тому за нього вступились, що він єврей (наприклад, серед підписантів - українець Кличко). За євреїв Коломойського та Рабиновича не вступились.
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27.07.2022 20:44 Ответить
Корбан- не Гарант Конституции.
и еще - половину закарпатцев тогда надо лишить украинского гражданства за наличие паспортов Венгрии.
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27.07.2022 17:13 Ответить
и всю Львовскую область за наличие польских паспортов!
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27.07.2022 18:08 Ответить
карта поляка - не паспорт! поляки трішки мізків мають , щоб не роздавати свої паспорти всім підряд(
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27.07.2022 19:11 Ответить
не половину, а третину! але думка вірна! і давно пора було це зробити(((
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27.07.2022 19:09 Ответить
и что ? . тогда он должен заехать в Украину , и государство через суд должно его лишить громадянства ...так как сч. это не правильно !Все должно быть по закону (как бы кому и кого не хотелось ))иначе , все останется как и прежде . Хлопці які гинуть на фронті , надіються що повернутся в другу Україну . Європейську !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.07.2022 17:40 Ответить
Не об этом спор. Если Корбан (а также Коломойский и Рабинович) преступник, то пусть отвечает по закону - уголовное дело, суд, приговор. Только нет в УК Украины такого наказания - лишение гражданства.
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27.07.2022 20:42 Ответить
Гражданство не бутерброд, чтобы его просто так туда суда забирать-отдавать!
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27.07.2022 16:34 Ответить
пінг-понг..
дав-занесли-забрав-занесли..
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27.07.2022 16:36 Ответить
Боря, дид Байдин сказал прищемить блатных и авторитетов из совка. Так что не обессудь.
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27.07.2022 16:36 Ответить
Какой же Гена блатной? У него и ходок нет! Он скорее барыга
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27.07.2022 16:39 Ответить
Где я его блатным называл? Товарищ просто имеет контракт с ними.
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27.07.2022 17:10 Ответить
вот здесь: "дид Байдин сказал прищемить блатных и авторитетов из совка" - Гена блатной или авторитет из совка?
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27.07.2022 18:07 Ответить
Краще б запропонували найвеличнішому боневтіку почитати Конституцію країни, хоча б раз у житті...
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27.07.2022 16:37 Ответить
А оно школу не закончило и читать не умеет.
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27.07.2022 18:56 Ответить
А якщо б Зеля сказав його повісити, то 20 мерів міст просило би тільки голову відрубати.
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27.07.2022 16:38 Ответить
123 особи це якось жидкувато в порiвнянні з 73% од всієї Країни.
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27.07.2022 16:39 Ответить
зараз листи пишуть, а в 2019-му раділи "ми винесли порох з хати"
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27.07.2022 16:39 Ответить
бо порох сильно отсырел и стал непригодным )))
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27.07.2022 16:44 Ответить
мізки у вас, зебілів, відсиріли. Не можете розібратися навіть з попередженнями: "не лізь, бойобне"
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27.07.2022 17:05 Ответить
Це ж треба яку диктатуру воно створило в країні… що хоче те і робить.
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27.07.2022 16:40 Ответить
Азохер-вей!!!!!! Чево-то ужастного!! Всі обрізані і співчуваючі,несамовито вимагають знову зробити щирим українцем крутого дніпровського рейдера Корбана...Кнесет в Тель-Авіві призначив спеціальне засідання!
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27.07.2022 16:43 Ответить
что за челобитные царю нарушил все законы все подали в суд но честно коломойский суд решит в пользу царя а потом в европейский и там поставить точку
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27.07.2022 16:44 Ответить
треба не просити а вимагати!
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27.07.2022 16:44 Ответить
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27.07.2022 16:45 Ответить
А там же ще плачуть Бєня і Вадік Рабіновіч,які глибоко тужать за мальовничою Ненькою...
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27.07.2022 16:45 Ответить
Беня и Рабинович все же разного поля ягодьі...
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27.07.2022 22:34 Ответить
А какой национальности эти самые мэры-подписанты? Это многое объяснит.
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27.07.2022 16:46 Ответить
А коли військовозобов"язані намагались виїхати по паспорту іншої країни, по базі пробивали наявність українського і завертали назад. То Гені ще просто підфартило, що його випустили. По паспорту країни, яка не видає своїх громадян, йому весь світ відкритий.
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27.07.2022 16:46 Ответить
Пздць. Вони просят в найвеличнішого. Вимагати треба. І покарати винних.
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27.07.2022 16:48 Ответить
Вимагати шоб він сам себе покарав?
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27.07.2022 16:55 Ответить
Возврат гражданства - прямое признание в незаконных действиях. В каком бреду Зеленский это все начудил? У него сейчас нет выбора кроме того, что он с Корбаном не знаком, и вообще это все не то, а другое, а может быть даже все находится за пределами бесконечного ряда простых чисел. Но не Ермак, это 100%.
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27.07.2022 16:48 Ответить
Тут как раз дело в самом "Корбан Далосе" Чувак совместно с Филатовым, организовал общественную организацию со стрннаным названием - "территориальная оборона Днепра" (Т.е. никакая это не терроборона, а так шайка лейка) и давай пилить бютждетные деньги Днепра!!! Второе, подумайте как это чудо смогло уехать из Днепра будучи начальником ТОД??? Итеперь понятно бориска топит за своего подельника!!! Так что прежде чем кричать КОРБАНЬ, КОРБАНЬ - надо подумать - вам такие делители бюджета нужны??
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27.07.2022 16:48 Ответить
Если так всё ясно, то где уголовное дело по украинским законам? В этом случае лишить его гражданство - это равносильно предоставления ему безнаказанности от Украинского закона
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27.07.2022 16:55 Ответить
Тут как раз дело в самом "Голобородько" - Чувак совместно с Беней, организовал неконституционную организацию со стрннаным названием - "Офис презедента" (Т.е. никакая это не администрация президента, а так шайка лейка) и давай пилить бютждетные деньги Украині!!!

тебе отакие делители бюджета нужны??
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27.07.2022 16:57 Ответить
Гиги. Цікаво, а неоголошення воєнного стану в 2014-му, вічне АТО, обмежене мінськими договорняками - це конституційно?! Що зє-шобла, що папєрєднікі, в т.ч. кучмо і п'ятий - мають сидіти.
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27.07.2022 17:08 Ответить
Неоголошення воєнного стану ким? Турчиновим, після того як загарбали Крим?

Ну і "вічне АТО" не дало впасти економіці (якшо ти взагалі знаєш шо це таке)
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27.07.2022 18:06 Ответить
воно знає абирвалг!
цікаво - ато немає, війна (хоч офіційно неоголошена з жодного боку! ) це чудо вже було в воєнкоматі? чи може дефективний? як гадаєте?
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27.07.2022 19:17 Ответить
Гадаю шо він "Гиги"
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28.07.2022 00:45 Ответить
Он Ермака обидел... Вова такое не прощает, он же не лох какой то.
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27.07.2022 16:49 Ответить
Честно говоря, этот указ и эта мера довольно странные: если его лишают гражданства из-за других паспортов, то в указе должны быть ещё как минимум сотня-другая таких же двуликих граждан из "бомонда", а если он совершил преступление, и это своего рода мера присечения, то почему нет уголовного дела против гражданина Украины по законам именно Украины? Вобщем, странная полузаконная муть от ОПы в очередной раз
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27.07.2022 16:52 Ответить
Надо чтоб публично объяснили причины лишения гражданства. К примеру, как можно было лишить гражданства Рабиновича??? На него должны быть десятки уголовных дел и его нужно ловить, как украинского гражданина!
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27.07.2022 16:53 Ответить
А Беню?!
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27.07.2022 16:58 Ответить
А бабломойского сразу ******** насмерть, а все им награбленное вернуть государству
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27.07.2022 23:36 Ответить
...і після позбавлення громадянства вони стали непідсудними в Україні.
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27.07.2022 17:04 Ответить
це один з варіантів, чому влада мовчить, як води у рота набрала..., треба було відвернути увагу від головної дійової особи...
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27.07.2022 17:15 Ответить
Это не лишение, это приостановка полномочий паспорта Украины.
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27.07.2022 17:24 Ответить
так а заехать в страну своего рождения и проживания с приостановленным паспортом нельзя, не?

при том что есть загранпаспорт, а есть внутренний!
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27.07.2022 18:03 Ответить
Паспорт временно изымается, а пациент куда хоти туда и ехай.
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27.07.2022 18:43 Ответить
...это полная муйня в стиле зелёной шоблы
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28.07.2022 00:46 Ответить
Цікаво, ці "десятки мерів", які просять за Корбана, однієї з ним, специфічної національності?
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27.07.2022 17:04 Ответить
Ой, шо ви говорите－защитник, медаль дали и т.д. Напишите, что он такой же "патриот", как и все и шо только имитировал бурную деятельность (а правда это или нет проверять не будут), и ему простят. И пойдут кофе пить.
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27.07.2022 17:16 Ответить
У меня вопрос к Филатову, сегодня я регистрирую в фейсбучике некую "тероборону сичеславщины", аукаю 100 бесхозных мужиков, а завтра начну обивать пороги мэрии и требовать денег, вы мне дадите? Нет? А почему Корбану можно?И драть за парковки во время войны, когда 40% людей лишились работы!
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27.07.2022 17:21 Ответить
Але ось це чєлобітноє-просят ,дуже дратує. А вимагаємо, фальцет заважає !
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27.07.2022 17:25 Ответить
Спорим Бубочка притворится глухим и немым!!!!!
Какой такой павлин мавлин? Не видишь ..... Мы кюшаем!!!!
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27.07.2022 17:30 Ответить
Надо не просить, а требовать.
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27.07.2022 18:21 Ответить
ЗЕЛЕНЕ ЧМО,ПОВЕРНИ ГРОМАДЯНИНУ УКРАЇНИ ГРОМАДЯНСТВО!
НЕ ТИ ЙОГО ДАЄШ,НЕ ТОБІ ЙОГО Й ЗАБИРАТИ.
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27.07.2022 18:28 Ответить
Наступним таємним указом буде позбавлено громадянства великий відсоток населення закарпаття за угорські паспорти а за паспорти раші не начасі.
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27.07.2022 19:01 Ответить
закарпатців не тронуть - це ж ядерний лохторат бубачкі!
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27.07.2022 19:24 Ответить
Некое чмо, в роли ***********, лишает Украинцев гражданства. Теперь что, каждый новорожденный должен подтверждать своё право быть украинцем у этого ***********? Оно высралось на Конституцию!!! И теперь, в Украине только ДВА украинца - янелох и Ермак. Это уже не Украина, а "Янелохия"! И да, остальным на выход... по нарожают тут... и войну проиграть не дают.
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27.07.2022 19:09 Ответить
Каракай

@KarakaiRevenant

·

https://twitter.com/KarakaiRevenant/status/1552295784007307265 2 ч

Пишуть, громадськість на чолі з Кличком просить президента повернути Корбану громадянство. Як же ви швидко згадали це рабське «просім». Що ж ви, так себе не поважаєте! Що ж ви так ганьбите нас всіх, українців. Вже ні закону, ні суду, ні Конституції, ні справедливості не лишилося в цій країні? Немає більше ані гонору, ані честі? Ну то на коліна, холопи! Хто ж стоячи Царя просить?
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27.07.2022 19:21 Ответить
Конкретніше, будь ласка!
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27.07.2022 20:08 Ответить
Бидлота просить. Люди, які поважають себе та інших, у такому випадку мають вимагати припинити беззаконня.
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27.07.2022 19:44 Ответить
Думаю, що з допомогою органу для гри на Фно не можливо віднайти рішення, яке свідчило б про правову свідомість тих, хто пропонув Перезиденту такі рішення.
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27.07.2022 19:56 Ответить
Довбням нема місця на Землі!!
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27.07.2022 20:06 Ответить
из окопа пишете, надеюсь ?
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27.07.2022 22:35 Ответить
З під спідниці єврейської мами воно пише.
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27.07.2022 22:39 Ответить
До чого тут просити. потрібно ВИМАГАТИ від зеленського ТЕРМІНОВО ПОВЕРНУТИ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНСЬКОМУ ГРОМАДЯНИНУ ГЕННАДІЮ КОРБАНУ !!! І нехай президент не забуде офіційно та персонально ВИБАЧИТИСЬ перед Геннадієм Корбаном за порушення прав людини згідно Конституції України ! Якщо през проігнорує дане звернення. то Корбана підтримає ТрО м.Дніпра та Дніпропетровщини і це вже точно не буде прохання !!!
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27.07.2022 20:31 Ответить
Досить брехати, нiхто з ТРО звернення Філатова не підписав і ніхто за Корбана нічого вимагати не буде... Там якийсь полковник ЗСУ та ветеран оос, бо дурних нема відповідати за це та вилітіти з статусу учасника бойових дій у статус незаконне збройне формування. Краще підіть попкорну придбайте та заспокійтеся.
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27.07.2022 20:57 Ответить
ТРО Днепра это один полковник ?
вы правда в больнице N1 ?
сам то зеленский с портновым, гогилашвили, ярмаком
в вашем понимании есть закон ?
дрянь он, зеленский, как то так ...
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27.07.2022 22:43 Ответить
Клоунада!!!
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27.07.2022 21:58 Ответить
зеленский репрессировал Корбана из за его контактов с представителями США по указанию портнова
зеленский проходимец
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27.07.2022 22:38 Ответить
Ізраїль в іншій стороні!
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27.07.2022 23:03 Ответить
Тобто "просять"? Може мусай вимагати не порушувати закон та Констітуцію?
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27.07.2022 23:10 Ответить
 
 