Российские оккупанты четыре раза обстреляли Бахмут из "Ураганов", трое погибших, - ОВА
В Донецкой области город Бахмут российские захватчики обстреляли четыре раза из РСЗО "Ураган", в результате чего трое погибших и трое раненых.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в телеграме.
"Бахмут снова под российским огнем — сегодня россияне обстреляли город четыре раза из Ураганов. Уже сейчас известно о минимум трех погибших и трех раненых. Повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов", - написал глава области.
По его словам, по предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы.
"На месте работают спасатели. Каждый день россияне совершают новые и новые военные преступления в Донецкой области. За все будут отвечать!" - подчеркнул Кириленко.
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