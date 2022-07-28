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Российские оккупанты четыре раза обстреляли Бахмут из "Ураганов", трое погибших, - ОВА

бахмут

В Донецкой области город Бахмут российские захватчики обстреляли четыре раза из РСЗО "Ураган", в результате чего трое погибших и трое раненых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в телеграме.

"Бахмут снова под российским огнем — сегодня россияне обстреляли город четыре раза из Ураганов. Уже сейчас известно о минимум трех погибших и трех раненых. Повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов", - написал глава области.

По его словам, по предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы.

"На месте работают спасатели. Каждый день россияне совершают новые и новые военные преступления в Донецкой области. За все будут отвечать!" - подчеркнул Кириленко.

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Автор: 

Бахмут (1602) Кириленко Павел (638)


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Питун!
Как бы ты ни старался, мы все равно придем за тобой!
Спи *****, гнида!
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28.07.2022 21:33 Ответить
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28.07.2022 21:46 Ответить
Сумно ! Що не можемо кацапам на голову що то кинуть .
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28.07.2022 21:54 Ответить
Но есть и хорошие новости.
"При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, предварительно, погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах."
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29.07.2022 02:05 Ответить
 
 