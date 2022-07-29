Армия РФ может готовиться к наступлению на Харьковском направлении, - ISW

Российские войска, возможно, готовятся к наступлению на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Дергачевский городской совет сообщил, что украинские и российские войска продолжают боевые действия в Казачьей Лопане, Цуповке, Дементиевке и Больших Проходах к северу от Харькова. Ранее оккупанты нанесли авиаудар в районе российских Тишек, примерно в 25 км к северу от Харькова и продолжали наносить артиллерийские и реактивные удары по Харькову и населенным пунктам на север, северо-восток и юго-восток.

Эксперты ISW подчеркивают, что успешные российские наступательные операции в районе Харькова крайне маловероятны, но войска РФ, вероятнее всего, попытаются закрепиться в области, чтобы провести референдумы на оккупированных территориях.

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