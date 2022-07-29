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Новости Агрессия России против Украины Война
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Армия РФ может готовиться к наступлению на Харьковском направлении, - ISW

рф

Российские войска, возможно, готовятся к наступлению на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Дергачевский городской совет сообщил, что украинские и российские войска продолжают боевые действия в Казачьей Лопане, Цуповке, Дементиевке и Больших Проходах к северу от Харькова. Ранее оккупанты нанесли авиаудар в районе российских Тишек, примерно в 25 км к северу от Харькова и продолжали наносить артиллерийские и реактивные удары по Харькову и населенным пунктам на север, северо-восток и юго-восток.

Эксперты ISW подчеркивают, что успешные российские наступательные операции в районе Харькова крайне маловероятны, но войска РФ, вероятнее всего, попытаются закрепиться в области, чтобы провести референдумы на оккупированных территориях.

Смотрите также: Бойцы 93-й ОМБр из ПЗРК Stinger уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10" в Харьковской области. ВИДЕО

армия РФ (19318) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+15
Назва села не "Російські Тишки", а "Руські Тишки". Відчуте різницю, так би мовити.
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29.07.2022 08:05
+5
Visokopolia uze pod Ukrainoj i ecio zaniali bolse no poka negovorit
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29.07.2022 07:49
+3
"Руські Тишки"!
Редакція, уважніше. Це - село в Харківському районі, Харківської області, Україна: "Руські Тишки". Наголос на останній слог: тишкИ, а то телеведучі часто кажуть тИшки.
Пізнавай свою країну!
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29.07.2022 09:44
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він їм не по зубам
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29.07.2022 07:39 Ответить
Херсон мінусуєть, значить десь будуть плюсовати, Харьківщина найзручніша для цього, як на мене, треба перти на Крим тоді з Херсонської обл ще бестріше тікать будуть, і якось командування тактичних дій не робе, під Високіпіллям обисра..лися, стретєги двоєшники
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29.07.2022 07:42 Ответить
Visokopolia uze pod Ukrainoj i ecio zaniali bolse no poka negovorit
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29.07.2022 07:49 Ответить
Назва села не "Російські Тишки", а "Руські Тишки". Відчуте різницю, так би мовити.
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29.07.2022 08:05 Ответить
може готуватись, а може - не готуватися....... ппц інфа!!!! аби шо кизданути, наповнення ефіру.
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29.07.2022 08:57 Ответить
Скрытую мобилизацию в дохлом Сссре Сралин начал 30 августа 1939 года...через неделю после подписания братского договора на 10 лет..между Молотовым и Риббентропом..а по факту между нацистами и коммунистами...
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29.07.2022 09:26 Ответить
Не "російських Тишок", а Руських Тишків, до росії вони жодного відношення не мають.
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29.07.2022 09:36 Ответить
"Руські Тишки"!
Редакція, уважніше. Це - село в Харківському районі, Харківської області, Україна: "Руські Тишки". Наголос на останній слог: тишкИ, а то телеведучі часто кажуть тИшки.
Пізнавай свою країну!
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29.07.2022 09:44 Ответить
Наголос на склад, сам не грамотний але когось виправляєш.
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29.07.2022 10:00 Ответить
може не може ..оці Ванги уже кумарять
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29.07.2022 09:45 Ответить
це і без ISW відомо
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29.07.2022 09:49 Ответить


Херсон мінусуєть, значить десь будуть плюсовати

наступ з півночі Херсона не має стратегічного значеня
більш перспективний напрямок Снігерівка -Нова Каховка
всі зусилля треба вкласти в цей напрямок
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29.07.2022 10:00 Ответить
Там слуги урода пропонують виділити більше грошей на дороги (велике крадівництво), пропоную в напрямку наступу ворога прокласти асфальт, щоб їм легше наступати було.
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29.07.2022 11:06 Ответить


Visokopolia uze pod Ukrainoj i ecio zaniali bolse no poka negovorit

откуда інформація?
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29.07.2022 11:25 Ответить
 
 