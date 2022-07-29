Армія РФ може готуватися до наступу на Харківському напрямку, - ISW

Російські війська, можливо, готуються до наступу на Харківському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дергачівська міська рада повідомила, що українські та російські війська продовжують бойові дії в Козачій Лопані, Цупівці, Дементіївці та Великих Проходах на північ від Харкова. Раніше окупанти завдали авіаудару в районі російських Тишок, приблизно за 25 км на північ від Харкова і продовжували завдавати артилерійських і реактивних ударів по Харкову і населеним пунктам на північ, північний схід і південний схід.

Експерти ISW підкреслюють, що успішні російські наступальні операції в районі Харкова вкрай малоймовірні, але війська РФ, найімовірніше, спробують закріпитися в області, щоб провести референдуми на окупованих територіях.

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