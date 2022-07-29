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Армія РФ може готуватися до наступу на Харківському напрямку, - ISW

рф

Російські війська, можливо, готуються до наступу на Харківському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дергачівська міська рада повідомила, що українські та російські війська продовжують бойові дії в Козачій Лопані, Цупівці, Дементіївці та Великих Проходах на північ від Харкова. Раніше окупанти завдали авіаудару в районі російських Тишок, приблизно за 25 км на північ від Харкова і продовжували завдавати артилерійських і реактивних ударів по Харкову і населеним пунктам на північ, північний схід і південний схід.

Експерти ISW підкреслюють, що успішні російські наступальні операції в районі Харкова вкрай малоймовірні, але війська РФ, найімовірніше, спробують закріпитися в області, щоб провести референдуми на окупованих територіях.

Також читайте: Із травня на Харківщині звільнено 23 населені пункти, - Синєгубов

Автор: 

армія рф (17468) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+15
Назва села не "Російські Тишки", а "Руські Тишки". Відчуте різницю, так би мовити.
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29.07.2022 08:05
+5
Visokopolia uze pod Ukrainoj i ecio zaniali bolse no poka negovorit
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29.07.2022 07:49
+3
"Руські Тишки"!
Редакція, уважніше. Це - село в Харківському районі, Харківської області, Україна: "Руські Тишки". Наголос на останній слог: тишкИ, а то телеведучі часто кажуть тИшки.
Пізнавай свою країну!
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29.07.2022 09:44
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він їм не по зубам
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29.07.2022 07:39 Відповісти
Херсон мінусуєть, значить десь будуть плюсовати, Харьківщина найзручніша для цього, як на мене, треба перти на Крим тоді з Херсонської обл ще бестріше тікать будуть, і якось командування тактичних дій не робе, під Високіпіллям обисра..лися, стретєги двоєшники
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29.07.2022 07:42 Відповісти
Visokopolia uze pod Ukrainoj i ecio zaniali bolse no poka negovorit
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29.07.2022 07:49 Відповісти
Назва села не "Російські Тишки", а "Руські Тишки". Відчуте різницю, так би мовити.
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29.07.2022 08:05 Відповісти
може готуватись, а може - не готуватися....... ппц інфа!!!! аби шо кизданути, наповнення ефіру.
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29.07.2022 08:57 Відповісти
Скрытую мобилизацию в дохлом Сссре Сралин начал 30 августа 1939 года...через неделю после подписания братского договора на 10 лет..между Молотовым и Риббентропом..а по факту между нацистами и коммунистами...
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29.07.2022 09:26 Відповісти
Не "російських Тишок", а Руських Тишків, до росії вони жодного відношення не мають.
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29.07.2022 09:36 Відповісти
"Руські Тишки"!
Редакція, уважніше. Це - село в Харківському районі, Харківської області, Україна: "Руські Тишки". Наголос на останній слог: тишкИ, а то телеведучі часто кажуть тИшки.
Пізнавай свою країну!
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29.07.2022 09:44 Відповісти
Наголос на склад, сам не грамотний але когось виправляєш.
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29.07.2022 10:00 Відповісти
може не може ..оці Ванги уже кумарять
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29.07.2022 09:45 Відповісти
це і без ISW відомо
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29.07.2022 09:49 Відповісти


Херсон мінусуєть, значить десь будуть плюсовати

наступ з півночі Херсона не має стратегічного значеня
більш перспективний напрямок Снігерівка -Нова Каховка
всі зусилля треба вкласти в цей напрямок
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29.07.2022 10:00 Відповісти
Там слуги урода пропонують виділити більше грошей на дороги (велике крадівництво), пропоную в напрямку наступу ворога прокласти асфальт, щоб їм легше наступати було.
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29.07.2022 11:06 Відповісти


Visokopolia uze pod Ukrainoj i ecio zaniali bolse no poka negovorit

откуда інформація?
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29.07.2022 11:25 Відповісти
 
 