Враг продолжает обстреливать Николаевщину. Горели поля, - ОВА

Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по Николаевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Николаевскую областную государственную администрацию.

"Вечером, 28 июля, около 19:50, враг снова обстрелял Николаев. Попадания были во двор частных жилых домов. В результате чего разрушены три здания. Значительные повреждения получили соседние дома. Также поврежден пункт выдачи гуманитарной помощи. Предварительно, три человека получили ранения", - говорится в сообщении.

В Николаевском районе 28 июля с 11:00 до 13:45 фиксировались обстрелы территории между селами Новониколаевка и Константиновка Первомайской громады. В результате чего произошли многочисленные воспламенения полей и сухостоя. Также утром, 28 июля, после вражеских обстрелов возникло возгорание поля с пшеницей в с. Дмитровка Куцурубской громады. Вечером, 28 июля, произошло возгорание хвойной подстилки на Кинбурнской косе. Утром, 29 июля, в 07:30 зафиксировано попадание на территории между селами Дмитровка и Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.

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"В Баштанском районе 28 июля ориентировочно в 19.00 были обстрелы за пределами с. Широкое Широковской громады. Пострадавших нет. Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, повреждена линия электропередач, в связи с чем отсутствует электроснабжение на территории всей громады", - отметили в ОВА.

Под постоянным вражеским огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения.