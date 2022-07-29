Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину. Горіли поля, - ОВА

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Миколаївську обласну державну адміністрацію.

"Ввечері, 28 липня, близько 19:50, ворог знову обстріляв Миколаїв. Влучання були у подвір’я приватних житлових будинків. Внаслідок чого зруйновано три будівлі. Значні пошкодження отримали сусідні будинки. Також пошкоджено пункт видачі гуманітарної допомоги. Попередньо, троє осіб зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

У Миколаївському районі 28 липня з 11:00 до 13:45 фіксувались обстріли території між селами Новомиколаївка та Костянтинівка Первомайської громади. Внаслідок чого відбулися численні займання полів та сухостою.Також вранці, 28 липня, після ворожих обстрілів виникло загоряння поля з пшеницею в с. Дмитрівка Куцурубської громади. Ввечері, 28 липня, відбулося займання хвойної підстилки на Кінбурнській косі. Вранці, 29 липня, о 07:30 зафіксовано влучання на території між селами Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

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" У Баштанському районі 28 липня орієнтовно о 19:00 були обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Постраждалих немає.Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, пошкоджено лінію електропередач, у зв'язку з чим відсутнє електропостачання на території всієї громади", - зазначили у ОВА.

Під постійним ворожим вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування.