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Новини Війна
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Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину. Горіли поля, - ОВА

поле,пожежа

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Миколаївську обласну державну адміністрацію.

"Ввечері, 28 липня, близько 19:50, ворог знову обстріляв Миколаїв. Влучання були у подвір’я приватних житлових будинків. Внаслідок чого зруйновано три будівлі. Значні пошкодження отримали сусідні будинки. Також пошкоджено пункт видачі гуманітарної допомоги. Попередньо, троє осіб зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

У Миколаївському районі 28 липня з 11:00 до 13:45 фіксувались обстріли території між селами Новомиколаївка та Костянтинівка Первомайської громади. Внаслідок чого відбулися численні займання полів та сухостою.Також вранці, 28 липня, після ворожих обстрілів виникло загоряння поля з пшеницею в с. Дмитрівка Куцурубської громади. Ввечері, 28 липня, відбулося займання хвойної підстилки на Кінбурнській косі. Вранці, 29 липня, о 07:30 зафіксовано влучання на території між селами Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під ворожий обстріл у Миколаєві потрапив приватний сектор, пошкоджено житлові будинки, - мер

" У Баштанському районі 28 липня орієнтовно о 19:00 були обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Постраждалих немає.Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, пошкоджено лінію електропередач, у зв'язку з чим відсутнє електропостачання на території всієї громади", - зазначили у ОВА.

Під постійним ворожим вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування.

армія рф (17468) Миколаїв (1807) Миколаївська область (2278) обстріл (28596)


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Це українці самі палять свої поля. Бульбофюрер підтвердить.
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29.07.2022 09:19 Відповісти
там нормальніе такие хлопки в брянске в военской части)
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29.07.2022 09:26 Відповісти
«Запорізький месник» отримав звання Героя України.
19-річний строковик Нацгвардії і його бойова «подруга» ПЗРК «Ігла» вже знищили 6 ворожих літаків «СУ-25» та 1 крилату ракету окупантів.
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29.07.2022 09:36 Відповісти
Хлопки наблюдают многие города РАБzzeи...но это не Гексоген...типа на Мацковии и падающие дома... ФСБ не взрывали Мавзолейных Шариковых...
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29.07.2022 09:38 Відповісти
 
 