Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку, - ГУР МО

Стране-агрессору не удалось реализовать свои планы скрытой мобилизации и создания 16 добровольческих батальонов. Стрелковые подразделения должны были быть развернуты почти в каждом регионе РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР со ссылкой на представителя разведки Вадима Скибицкого.

"По подтвержденным данным, к середине июля было сформировано 8 батальонов. Этого недостаточно для РФ. Эти батальоны формировались кое-как. В их состав набирали кого угодно. Поэтому для ведения боевых действий Россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Сейчас он проходит формирование в западном военном округе для того, чтобы его уже как объединение применять против Украины. Они заявили о своих планах – до середины августа этот корпус сформировать", – рассказал представитель военной разведки Украины.

Также Скибицкий заявил о катастрофической неукомплектованности боевых подразделений оккупационных войск РФ офицерскими кадрами. По его словам, высший командный эшелон российской армии не выполнил тех задач, которые перед ним ставили в феврале и марте по оккупации Украины, а затем был смещен. Также ощутимо неукомплектовано среднее командное звено оккупационных подразделений.

"По информации, которую военная разведка Украины получает из разных источников, в том числе и из радиоперехватов, мы видим, что недостаток офицерских кадров просто катастрофический. Они в своих разговорах говорят, что в подразделениях или вообще нет офицеров, а если и есть, то их никто не знает и не видит, и эту проблему мы видим при формировании этого третьего армейского корпуса и других подразделений, которые формирует Россия.

Для того чтобы обеспечить наличие в подразделениях командиров нижнего звена, они вынуждены присваивать звание младший лейтенант сержантскому составу", - отметил он.

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