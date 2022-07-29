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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку, - ГУР МО

рф

Стране-агрессору не удалось реализовать свои планы скрытой мобилизации и создания 16 добровольческих батальонов. Стрелковые подразделения должны были быть развернуты почти в каждом регионе РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР со ссылкой на представителя разведки Вадима Скибицкого.

"По подтвержденным данным, к середине июля было сформировано 8 батальонов. Этого недостаточно для РФ. Эти батальоны формировались кое-как. В их состав набирали кого угодно. Поэтому для ведения боевых действий Россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Сейчас он проходит формирование в западном военном округе для того, чтобы его уже как объединение применять против Украины. Они заявили о своих планах – до середины августа этот корпус сформировать", – рассказал представитель военной разведки Украины.

Также Скибицкий заявил о катастрофической неукомплектованности боевых подразделений оккупационных войск РФ офицерскими кадрами. По его словам, высший командный эшелон российской армии не выполнил тех задач, которые перед ним ставили в феврале и марте по оккупации Украины, а затем был смещен. Также ощутимо неукомплектовано среднее командное звено оккупационных подразделений.

"По информации, которую военная разведка Украины получает из разных источников, в том числе и из радиоперехватов, мы видим, что недостаток офицерских кадров просто катастрофический. Они в своих разговорах говорят, что в подразделениях или вообще нет офицеров, а если и есть, то их никто не знает и не видит, и эту проблему мы видим при формировании этого третьего армейского корпуса и других подразделений, которые формирует Россия.

Для того чтобы обеспечить наличие в подразделениях командиров нижнего звена, они вынуждены присваивать звание младший лейтенант сержантскому составу", - отметил он.

Читайте: Россияне отказываются подписывать контракты с Минобороны РФ, - Скибицкий

армия РФ (19318) разведка (4179) россия (95629) Украина (44963) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+14
Кaцaпи від нас не відчеплються поки ми їх повністю не знищимо, але це все накипіло за 300 років. Наше покоління повинно покласти край рашистській недонації.
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29.07.2022 12:28
+4
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29.07.2022 12:44
+3
молодший сержантський піздайоб-ІДИ *****!
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29.07.2022 12:06
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молодший сержантський піздайоб-ІДИ *****!
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29.07.2022 12:06 Ответить
і шо? щоб це сміття лізло і вбивало дітей і дорослих, катувало, знущалось, грабувало, ніяких офіцерів не треба.
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29.07.2022 12:23 Ответить
чушь... офицеры это те кто управляет армией и их наличие или отсутствие определяет насколько далеко может прорваться враг и сколько он сможет принести вреда.
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29.07.2022 12:31 Ответить
а зсу там збоку стоять і дивляться, поки вони катують, чи що? орду без командування швидко нейтралізують
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29.07.2022 12:44 Ответить
Кaцaпи від нас не відчеплються поки ми їх повністю не знищимо, але це все накипіло за 300 років. Наше покоління повинно покласти край рашистській недонації.
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29.07.2022 12:28 Ответить
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29.07.2022 12:44 Ответить
так в орди патєрь нєт
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29.07.2022 15:29 Ответить
Ця інформація нічого не змінює. Чи формують чи ні-це лиш на глядача. Будуть лізти поки не знищать їх.
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29.07.2022 13:06 Ответить
нема і нема...але ж наступи є..атаки є.
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29.07.2022 15:28 Ответить
 
 