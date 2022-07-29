УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12748 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
23 473 11

Росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання, - ГУР МО

рф

Країні-агресору не вдалося реалізувати свої плани прихованої мобілізації та створення 16 добровольчих батальйонів. Стрілецькі підрозділи мали бути розгорнуті майже в кожному регіоні РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР із посиланням на представника розвідки Вадима Скібіцького.

"За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів. Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їхнього  складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій, Росія ухвалила рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України. Вони заявили про свої плани – до середини серпня цей корпус сформувати", – розповів представник воєнної розвідки України.

Також Скібіцький заявив про катастрофічну неукомплектованість бойових підрозділів окупаційних військ РФ офіцерськими кадрами. За його словами, вищий командний ешелон російської армії не виконав тих завдань, які перед ним ставили в лютому та березні щодо окупації України, та був зміщений. Також відчутно неукомплектована середня командна ланка окупаційних підрозділів.

"За інформацією, яку воєнна розвідка України отримує з різних джерел, зокрема і з радіоперехоплень, ми бачимо, що нестача офіцерських кадрів просто катастрофічна. Вони у своїх розмовах говорять, що в підрозділах або взагалі немає офіцерів, а якщо й є, то їх ніхто не знає й не бачить. І цю проблему ми бачимо при формуванні цього ж третього армійського корпусу та інших підрозділів, які формує Росія.

Для того, щоб забезпечити наявність у підрозділах командирів нижньої ланки, вони вимушені присвоювати звання молодший лейтенант сержантському складу", – зазначив він.

Також дивіться: У РФ випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів, - ГУР МО. ФОТО

Автор: 

армія рф (17468) розвідка (3866) росія (65301) Україна (5912) Скібіцький Вадим (293)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Кaцaпи від нас не відчеплються поки ми їх повністю не знищимо, але це все накипіло за 300 років. Наше покоління повинно покласти край рашистській недонації.
показати весь коментар
29.07.2022 12:28
+4
показати весь коментар
29.07.2022 12:44
+3
молодший сержантський піздайоб-ІДИ *****!
показати весь коментар
29.07.2022 12:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
молодший сержантський піздайоб-ІДИ *****!
показати весь коментар
29.07.2022 12:06 Відповісти
і шо? щоб це сміття лізло і вбивало дітей і дорослих, катувало, знущалось, грабувало, ніяких офіцерів не треба.
показати весь коментар
29.07.2022 12:23 Відповісти
чушь... офицеры это те кто управляет армией и их наличие или отсутствие определяет насколько далеко может прорваться враг и сколько он сможет принести вреда.
показати весь коментар
29.07.2022 12:31 Відповісти
а зсу там збоку стоять і дивляться, поки вони катують, чи що? орду без командування швидко нейтралізують
показати весь коментар
29.07.2022 12:44 Відповісти
Кaцaпи від нас не відчеплються поки ми їх повністю не знищимо, але це все накипіло за 300 років. Наше покоління повинно покласти край рашистській недонації.
показати весь коментар
29.07.2022 12:28 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2022 12:44 Відповісти
так в орди патєрь нєт
показати весь коментар
29.07.2022 15:29 Відповісти
Ця інформація нічого не змінює. Чи формують чи ні-це лиш на глядача. Будуть лізти поки не знищать їх.
показати весь коментар
29.07.2022 13:06 Відповісти
нема і нема...але ж наступи є..атаки є.
показати весь коментар
29.07.2022 15:28 Відповісти
 
 