Путин понимает, что делает, сколько убивает - Зеленский

Такой агрессор, как Владимир Путин, смог появиться благодаря снисходительному отношению мирового сообщества.

Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает Цензор.НЕТ.

"Понятно, что он наш главный враг в этой войне. Самое страшное, что мне кажется, он адекватен и понимает, что делает. Я считаю, что это самый страшный вывод, который я могу сделать: он понимает, что делает, знает, сколько убивает, знает, сколько и кем были изнасилованы люди и как много убитых и депортированных детей. Я понимаю только одно. Знаете... Мир дал эту возможность – вырастить такого человека с такой политикой и таким содержанием и отношением к кому-либо", – сказал Зеленский в ответ на вопрос о Путине.

Зеленский считает, что мир должен понять: нынешние события – результат снисходительного отношения к Путину в прошлом.

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"Это результат и большая ошибка прежде всего мира. Дать возможность. Это не о демократии. Я хочу, чтобы не путали. Я знаю, некоторые лидеры говорят: "А что мы должны сделать? Это демократия". Это не о демократии", – добавил он.