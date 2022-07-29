РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11467 посетителей онлайн
Новости
6 313 46

Путин понимает, что делает, сколько убивает - Зеленский

зеленський,путін

Такой агрессор, как Владимир Путин, смог появиться благодаря снисходительному отношению мирового сообщества.

Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает Цензор.НЕТ.

"Понятно, что он наш главный враг в этой войне. Самое страшное, что мне кажется, он адекватен и понимает, что делает. Я считаю, что это самый страшный вывод, который я могу сделать: он понимает, что делает, знает, сколько убивает, знает, сколько и кем были изнасилованы люди и как много убитых и депортированных детей. Я понимаю только одно. Знаете... Мир дал эту возможность – вырастить такого человека с такой политикой и таким содержанием и отношением к кому-либо", – сказал Зеленский в ответ на вопрос о Путине.

Зеленский считает, что мир должен понять: нынешние события – результат снисходительного отношения к Путину в прошлом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ежедневный терроризм со стороны России нуждается в юридической реакции на глобальном уровне, - Зеленский. ВИДЕО

"Это результат и большая ошибка прежде всего мира. Дать возможность. Это не о демократии. Я хочу, чтобы не путали. Я знаю, некоторые лидеры говорят: "А что мы должны сделать? Это демократия". Это не о демократии", – добавил он.

Зеленский Владимир (20452) путин владимир (31306)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+45
А ти розумієш скільки людей загинуло через тебе?
показать весь комментарий
29.07.2022 12:33
+26
Заглянув в очко?
показать весь комментарий
29.07.2022 12:32
+21
Краще було би, якби ти грав своїм пісюном на піаніно
показать весь комментарий
29.07.2022 12:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ти хоч щось зрозумів?
показать весь комментарий
29.07.2022 12:31 Ответить
"ти туди не ходи, ти туди ходи, бо сніг голова попаде - зовсім хворим будеш"...
Щось на кшталт такого в голові цього актора....
показать весь комментарий
29.07.2022 12:47 Ответить
Заглянув в очко?
показать весь комментарий
29.07.2022 12:32 Ответить
А ти розумієш скільки людей загинуло через тебе?
показать весь комментарий
29.07.2022 12:33 Ответить
"Ти туди не ходи, ти туди ходи
Сніг голова попаде - зовсім хворим будеш"

Щось на кшталт про нашого еврейского актора.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:45 Ответить
та він сором і для своєї нації і для актерів, бо то треба вміти все життя бути актером і не опанувати актерської гри, він тільки кривлятися і може, тьфу! чи має він хоч якісь таланти, крім бути максимально егоїстичною і абсолютно байдужою до чужіх страждань людиною?
показать весь комментарий
29.07.2022 13:33 Ответить
Краще було би, якби ти грав своїм пісюном на піаніно
показать весь комментарий
29.07.2022 12:33 Ответить
А я в очі його подивлюся і побачу я там ніхера.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:34 Ответить
Наш "герой" теж сидить десь в теплому захищеному місці, вивіз свіх родичів в безпечне місце, всю владу теж заховав в хороший бункер і спокійно роздає інтерв'ю і отримує нагороди з- за кордону, все класно.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:35 Ответить
Це так виглядає мир в очах Пуйла, так ЗЄля?
показать весь комментарий
29.07.2022 12:37 Ответить
«Такий агресор, як Володимир Пу..н, зміг з'явитися завдяки поблажливому ставленню світової спільноти.» - зовсім ослу пам'ять відшибло.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:39 Ответить
так він же совкодрочер у них як де треба мені - пам"ятаю, де не треба - не пам"ятаю, русскіє так само роблять.
показать весь комментарий
29.07.2022 13:34 Ответить
Рандомный набор слов.Зеленомордый хрипатый Голохвастов.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:37 Ответить
Спасіба , Кеп!
показать весь комментарий
29.07.2022 12:39 Ответить
показать весь комментарий
29.07.2022 12:39 Ответить
Ото "йо.б.нуте", як і його "начальник".
показать весь комментарий
29.07.2022 12:49 Ответить
Ганьба! Україною керують )|(иди.
показать весь комментарий
29.07.2022 13:35 Ответить
Та ти шо, а в глаза заглянуть ****** уже не хочешь что ли?
показать весь комментарий
29.07.2022 12:41 Ответить
Клінічний довбо@об! Або цинічний покидьок! Або і те і інше разом! Світ йому в усьому винуватий! А що ти робив три роки, му@@ло? І що робиш зараз?!
Доречі, жодного слова про конкретні випадки. Що, знов " влаадімір влаадіміравіч, забірітє міня атсюда"?!
показать весь комментарий
29.07.2022 12:42 Ответить
Деяка нація знущається над нашою... Таке не першу тис років...
показать весь комментарий
29.07.2022 12:49 Ответить
Ну скажи вже :"путін-*****".
показать весь комментарий
29.07.2022 12:47 Ответить
А ты розумієш що центробанк, якщо заробітчани переводитимуть валюту як раніше, втратять 25 % СВОЇХ ГРОШЕЙ.
Саме через твою махінації з курсом
29.5. Банк і 42 купівля продаж.
Ти ворюга і все твоє оточення такіж.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:47 Ответить
Какова власть, таковы и последствия. Но каков народ, такова и власть. Это мы такие, что у нас президентом зеленский с ермаком на пару...
показать весь комментарий
29.07.2022 12:50 Ответить
Нічого дивного, якщо таких як ви навіть війна з лаптєстаном не заставила вивчити мову.
показать весь комментарий
29.07.2022 13:06 Ответить
Как там у Черчилля, про позор и войну. В 2019, народец проголосовал за "позор" - имеем войну, горы трупов, дебилов-предателей во власти, убитую экономику и дальнейший грабёж страны властью. И!!! ****** в РАДЕ, шо во время войны повышают себе денежное содержание. Ну, и кто нас назовёт умными?! Сами создаём проблемы, и сами их успешно решаем - бег на месте. Шо там у "классиков" - "дебилы, мля".
показать весь комментарий
29.07.2022 13:09 Ответить
Проблемы создаём, но не решаем!
показать весь комментарий
29.07.2022 14:10 Ответить
дуже вірно Вова. Тільки ти забув, як бачив "мир в очах", відводив війська, видавав операцію по вагнерівціям, просрав усе що сожна в галузі оборони і підготовки до війни. Ти сам був серед тих, хто виростив цього монстра.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:51 Ответить
показать весь комментарий
29.07.2022 13:05 Ответить
Зечмо - позор України!
показать весь комментарий
29.07.2022 13:31 Ответить
А ты, скотина, хоть понял, что сотворил, засунув рыло в политику?
показать весь комментарий
29.07.2022 12:51 Ответить
Так ты же тоже способствовал этому.увидел мир в змеиных глазах,отводил войска,"переставал стрелять",привел во власть воров,диверсантов,барыг. Ты расскажи нам об этом "великий строитель" и" гостеприимный шашлычник"!
показать весь комментарий
29.07.2022 12:52 Ответить
-Вова, а почему по русскому у тебя двойка ?!

-Потому , что слово «ослаблять»-- это глагол, а не

сожительница осла , как говорила бабушка.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:58 Ответить
В армії немає за Пе, Зе, Бе - боти сцикливі не перекидайте вину Хйла в середеину країни. Від того буде гірше і вам в тому числі.
показать весь комментарий
29.07.2022 13:03 Ответить
Років через 10, коли ми переможемо рашистів, в Україні буде мир і процвітання, і всі давно забудуть про війну, люди відвідуючи цвинтарі завжди будуть бачити нагадування про роки правління Zeленського на численних примогильних табличках. Більше 200 тис чоловік загинуло із-за тупості і жадібності нинішнього карманича держави: спочатку від "доріг" які будувалися на гроші з ковідного фонду, а тепер від війни до якої ніхто не готувався, бо хтось дуже хотів шашликів. Коли зебіли 4 роки тому нас лякали пропагандонським клеймом "доктор смерть", вони ще не знали, що за рік оберуть реального президента-смерть!
показать весь комментарий
29.07.2022 13:04 Ответить
Тому на мій погляд, Zeлох має підти з посади, і чим швидше, тим буде краще для України і її майбутнього. Бо наскільки нещасливого для країни президента ще не було в Новітній історії світу.
показать весь комментарий
29.07.2022 13:06 Ответить
Саме Зеля вбиває українців руками пуйла.
Саме Зеля заохотив пуйла вбивати українців, своїми постійними намаганнями заглянути в очі пуйлу, своїми нехтуваннями підготовки до війни та шашликами в травні, своїми діями по розвалу армії, ітд.
Своїми агентами ФСБ Єрмаком, Подоляком, ітд.
Своїми тупорилими паркетними генералами в генштабі, які не здатні звільнити не тільки всю окуповану частину України а навіть якійсь населений пункт.
Своїми постійними бравурними брехливими заявами про знищення сотен складів, командній пунктів окупантів, мостів, ітд... Від цього толку ніякого, тільки ще більше рашисти обстрілюють солдат та мирних мешканців.
Зеля не збирається звільняти Україну, навпаки тільки здає постійно території України пуйлу.
показать весь комментарий
29.07.2022 13:12 Ответить
А я нє вінават, патамуша я нікому нічєго нє должен.
показать весь комментарий
29.07.2022 13:28 Ответить
Зе-влада це повний парадокс та повна несумість з ЗСУ України !
показать весь комментарий
29.07.2022 13:42 Ответить
Зеклоун ********* придумывать версии и новости. Он как дед Панас - генерит сказки. Утром и вечером)
показать весь комментарий
29.07.2022 13:43 Ответить
Дошло!!!Когда все нормальные орали со всех утюгов,один очень вумный царь прастова нариду закатывал деньги в асфальт и делил "где то по середине".Наконец то что то начало доходить.
показать весь комментарий
29.07.2022 15:08 Ответить
Ха-ха! ти теж поблажливо намагався заглянути в вічі!
показать весь комментарий
29.07.2022 15:44 Ответить
 
 