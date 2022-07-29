Путин понимает, что делает, сколько убивает - Зеленский
Такой агрессор, как Владимир Путин, смог появиться благодаря снисходительному отношению мирового сообщества.
Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает Цензор.НЕТ.
"Понятно, что он наш главный враг в этой войне. Самое страшное, что мне кажется, он адекватен и понимает, что делает. Я считаю, что это самый страшный вывод, который я могу сделать: он понимает, что делает, знает, сколько убивает, знает, сколько и кем были изнасилованы люди и как много убитых и депортированных детей. Я понимаю только одно. Знаете... Мир дал эту возможность – вырастить такого человека с такой политикой и таким содержанием и отношением к кому-либо", – сказал Зеленский в ответ на вопрос о Путине.
Зеленский считает, что мир должен понять: нынешние события – результат снисходительного отношения к Путину в прошлом.
"Это результат и большая ошибка прежде всего мира. Дать возможность. Это не о демократии. Я хочу, чтобы не путали. Я знаю, некоторые лидеры говорят: "А что мы должны сделать? Это демократия". Это не о демократии", – добавил он.
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Щось на кшталт такого в голові цього актора....
Сніг голова попаде - зовсім хворим будеш"
Щось на кшталт про нашого еврейского актора.
Доречі, жодного слова про конкретні випадки. Що, знов " влаадімір влаадіміравіч, забірітє міня атсюда"?!
Саме через твою махінації з курсом
29.5. Банк і 42 купівля продаж.
Ти ворюга і все твоє оточення такіж.
-Потому , что слово «ослаблять»-- это глагол, а не
сожительница осла , как говорила бабушка.
Саме Зеля заохотив пуйла вбивати українців, своїми постійними намаганнями заглянути в очі пуйлу, своїми нехтуваннями підготовки до війни та шашликами в травні, своїми діями по розвалу армії, ітд.
Своїми агентами ФСБ Єрмаком, Подоляком, ітд.
Своїми тупорилими паркетними генералами в генштабі, які не здатні звільнити не тільки всю окуповану частину України а навіть якійсь населений пункт.
Своїми постійними бравурними брехливими заявами про знищення сотен складів, командній пунктів окупантів, мостів, ітд... Від цього толку ніякого, тільки ще більше рашисти обстрілюють солдат та мирних мешканців.
Зеля не збирається звільняти Україну, навпаки тільки здає постійно території України пуйлу.