Путін розуміє, що робить, скільки вбиває, - Зеленський
Такий агресор, як Володимир Путін, зміг з’явитися завдяки поблажливому ставленню світової спільноти.
Таку думку президент України Володимир Зеленський висловив в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зрозуміло, що він – наш головний ворог у цій війні. Найстрашніше, що мені здається, він адекватний і розуміє, що робить. Я вважаю, що це найстрашніший висновок, який я можу зробити: він розуміє, що робить, знає, скільки вбиває, знає, скільки і ким були зґвалтовані люди і яка велика кількість убитих та депортованих дітей. Я розумію лише одне. Знаєте... Світ дав цю можливість – виростити таку людину з такою політикою й таким змістом і ставленням до будь-кого", – сказав Зеленський у відповідь на запитання про Путіна.
Зеленський вважає, що світ має зрозуміти: теперішні події – результат поблажливого ставлення до Путіна в минулому.
"Це результат і велика помилка насамперед усього світу. Дати можливість. Це не про демократію. Я хочу, щоб не плутали. Я знаю, деякі лідери кажуть: "А що ми мали зробити? Це демократія". Це не про демократію", – додав він.
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Щось на кшталт такого в голові цього актора....
Сніг голова попаде - зовсім хворим будеш"
Щось на кшталт про нашого еврейского актора.
Доречі, жодного слова про конкретні випадки. Що, знов " влаадімір влаадіміравіч, забірітє міня атсюда"?!
Саме через твою махінації з курсом
29.5. Банк і 42 купівля продаж.
Ти ворюга і все твоє оточення такіж.
-Потому , что слово «ослаблять»-- это глагол, а не
сожительница осла , как говорила бабушка.
Саме Зеля заохотив пуйла вбивати українців, своїми постійними намаганнями заглянути в очі пуйлу, своїми нехтуваннями підготовки до війни та шашликами в травні, своїми діями по розвалу армії, ітд.
Своїми агентами ФСБ Єрмаком, Подоляком, ітд.
Своїми тупорилими паркетними генералами в генштабі, які не здатні звільнити не тільки всю окуповану частину України а навіть якійсь населений пункт.
Своїми постійними бравурними брехливими заявами про знищення сотен складів, командній пунктів окупантів, мостів, ітд... Від цього толку ніякого, тільки ще більше рашисти обстрілюють солдат та мирних мешканців.
Зеля не збирається звільняти Україну, навпаки тільки здає постійно території України пуйлу.