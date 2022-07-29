Путін розуміє, що робить, скільки вбиває, - Зеленський

Такий агресор, як Володимир Путін, зміг з’явитися завдяки поблажливому ставленню світової спільноти.

Таку думку президент України Володимир Зеленський висловив в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, що він – наш головний ворог у цій війні. Найстрашніше, що мені здається, він адекватний і розуміє, що робить. Я вважаю, що це найстрашніший висновок, який я можу зробити: він розуміє, що робить, знає, скільки вбиває, знає, скільки і ким були зґвалтовані люди і яка велика кількість убитих та депортованих дітей. Я розумію лише одне. Знаєте... Світ дав цю можливість – виростити таку людину з такою політикою й таким змістом і ставленням до будь-кого", – сказав Зеленський у відповідь на запитання про Путіна.

Зеленський вважає, що світ має зрозуміти: теперішні події – результат поблажливого ставлення до Путіна в минулому.

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"Це результат і велика помилка насамперед усього світу. Дати можливість. Це не про демократію. Я хочу, щоб не плутали. Я знаю, деякі лідери кажуть: "А що ми мали зробити? Це демократія". Це не про демократію", – додав він.