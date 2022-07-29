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Новини
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Путін розуміє, що робить, скільки вбиває, - Зеленський

зеленський,путін

Такий агресор, як Володимир Путін, зміг з’явитися завдяки поблажливому ставленню світової спільноти.

Таку думку президент України Володимир Зеленський висловив в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, що він – наш головний ворог у цій війні. Найстрашніше, що мені здається, він адекватний і розуміє, що робить. Я вважаю, що це найстрашніший висновок, який я можу зробити: він розуміє, що робить, знає, скільки вбиває, знає, скільки і ким були зґвалтовані люди і яка велика кількість убитих та депортованих дітей. Я розумію лише одне. Знаєте... Світ дав цю можливість – виростити таку людину з такою політикою й таким змістом і ставленням до будь-кого", – сказав Зеленський у відповідь на запитання про Путіна.

Зеленський вважає, що світ має зрозуміти: теперішні події – результат поблажливого ставлення до Путіна в минулому.

Також дивіться: Щоденний тероризм з боку Росії потребує юридичної реакції на глобальному рівні, - Зеленський. ВIДЕО

"Це результат і велика помилка насамперед усього світу. Дати можливість. Це не про демократію. Я хочу, щоб не плутали. Я знаю, деякі лідери кажуть: "А що ми мали зробити? Це демократія". Це не про демократію", – додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) путін володимир (23854)


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Топ коментарі
+45
А ти розумієш скільки людей загинуло через тебе?
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29.07.2022 12:33
+26
Заглянув в очко?
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29.07.2022 12:32
+21
Краще було би, якби ти грав своїм пісюном на піаніно
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29.07.2022 12:33
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А ти хоч щось зрозумів?
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29.07.2022 12:31 Відповісти
"ти туди не ходи, ти туди ходи, бо сніг голова попаде - зовсім хворим будеш"...
Щось на кшталт такого в голові цього актора....
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29.07.2022 12:47 Відповісти
Заглянув в очко?
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29.07.2022 12:32 Відповісти
А ти розумієш скільки людей загинуло через тебе?
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29.07.2022 12:33 Відповісти
"Ти туди не ходи, ти туди ходи
Сніг голова попаде - зовсім хворим будеш"

Щось на кшталт про нашого еврейского актора.
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29.07.2022 12:45 Відповісти
та він сором і для своєї нації і для актерів, бо то треба вміти все життя бути актером і не опанувати актерської гри, він тільки кривлятися і може, тьфу! чи має він хоч якісь таланти, крім бути максимально егоїстичною і абсолютно байдужою до чужіх страждань людиною?
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29.07.2022 13:33 Відповісти
Краще було би, якби ти грав своїм пісюном на піаніно
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29.07.2022 12:33 Відповісти
А я в очі його подивлюся і побачу я там ніхера.
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29.07.2022 12:34 Відповісти
Наш "герой" теж сидить десь в теплому захищеному місці, вивіз свіх родичів в безпечне місце, всю владу теж заховав в хороший бункер і спокійно роздає інтерв'ю і отримує нагороди з- за кордону, все класно.
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29.07.2022 12:35 Відповісти
Це так виглядає мир в очах Пуйла, так ЗЄля?
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29.07.2022 12:37 Відповісти
«Такий агресор, як Володимир Пу..н, зміг з'явитися завдяки поблажливому ставленню світової спільноти.» - зовсім ослу пам'ять відшибло.
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29.07.2022 12:39 Відповісти
так він же совкодрочер у них як де треба мені - пам"ятаю, де не треба - не пам"ятаю, русскіє так само роблять.
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29.07.2022 13:34 Відповісти
Рандомный набор слов.Зеленомордый хрипатый Голохвастов.
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29.07.2022 12:37 Відповісти
Спасіба , Кеп!
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29.07.2022 12:39 Відповісти
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29.07.2022 12:39 Відповісти
Ото "йо.б.нуте", як і його "начальник".
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29.07.2022 12:49 Відповісти
Ганьба! Україною керують )|(иди.
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29.07.2022 13:35 Відповісти
Та ти шо, а в глаза заглянуть ****** уже не хочешь что ли?
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29.07.2022 12:41 Відповісти
Клінічний довбо@об! Або цинічний покидьок! Або і те і інше разом! Світ йому в усьому винуватий! А що ти робив три роки, му@@ло? І що робиш зараз?!
Доречі, жодного слова про конкретні випадки. Що, знов " влаадімір влаадіміравіч, забірітє міня атсюда"?!
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29.07.2022 12:42 Відповісти
Деяка нація знущається над нашою... Таке не першу тис років...
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29.07.2022 12:49 Відповісти
Ну скажи вже :"путін-*****".
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29.07.2022 12:47 Відповісти
А ты розумієш що центробанк, якщо заробітчани переводитимуть валюту як раніше, втратять 25 % СВОЇХ ГРОШЕЙ.
Саме через твою махінації з курсом
29.5. Банк і 42 купівля продаж.
Ти ворюга і все твоє оточення такіж.
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29.07.2022 12:47 Відповісти
Какова власть, таковы и последствия. Но каков народ, такова и власть. Это мы такие, что у нас президентом зеленский с ермаком на пару...
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29.07.2022 12:50 Відповісти
Нічого дивного, якщо таких як ви навіть війна з лаптєстаном не заставила вивчити мову.
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29.07.2022 13:06 Відповісти
Как там у Черчилля, про позор и войну. В 2019, народец проголосовал за "позор" - имеем войну, горы трупов, дебилов-предателей во власти, убитую экономику и дальнейший грабёж страны властью. И!!! ****** в РАДЕ, шо во время войны повышают себе денежное содержание. Ну, и кто нас назовёт умными?! Сами создаём проблемы, и сами их успешно решаем - бег на месте. Шо там у "классиков" - "дебилы, мля".
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29.07.2022 13:09 Відповісти
Проблемы создаём, но не решаем!
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29.07.2022 14:10 Відповісти
дуже вірно Вова. Тільки ти забув, як бачив "мир в очах", відводив війська, видавав операцію по вагнерівціям, просрав усе що сожна в галузі оборони і підготовки до війни. Ти сам був серед тих, хто виростив цього монстра.
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29.07.2022 12:51 Відповісти
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29.07.2022 13:05 Відповісти
Зечмо - позор України!
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29.07.2022 13:31 Відповісти
А ты, скотина, хоть понял, что сотворил, засунув рыло в политику?
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29.07.2022 12:51 Відповісти
Так ты же тоже способствовал этому.увидел мир в змеиных глазах,отводил войска,"переставал стрелять",привел во власть воров,диверсантов,барыг. Ты расскажи нам об этом "великий строитель" и" гостеприимный шашлычник"!
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29.07.2022 12:52 Відповісти
-Вова, а почему по русскому у тебя двойка ?!

-Потому , что слово «ослаблять»-- это глагол, а не

сожительница осла , как говорила бабушка.
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29.07.2022 12:58 Відповісти
В армії немає за Пе, Зе, Бе - боти сцикливі не перекидайте вину Хйла в середеину країни. Від того буде гірше і вам в тому числі.
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29.07.2022 13:03 Відповісти
Років через 10, коли ми переможемо рашистів, в Україні буде мир і процвітання, і всі давно забудуть про війну, люди відвідуючи цвинтарі завжди будуть бачити нагадування про роки правління Zeленського на численних примогильних табличках. Більше 200 тис чоловік загинуло із-за тупості і жадібності нинішнього карманича держави: спочатку від "доріг" які будувалися на гроші з ковідного фонду, а тепер від війни до якої ніхто не готувався, бо хтось дуже хотів шашликів. Коли зебіли 4 роки тому нас лякали пропагандонським клеймом "доктор смерть", вони ще не знали, що за рік оберуть реального президента-смерть!
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29.07.2022 13:04 Відповісти
Тому на мій погляд, Zeлох має підти з посади, і чим швидше, тим буде краще для України і її майбутнього. Бо наскільки нещасливого для країни президента ще не було в Новітній історії світу.
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29.07.2022 13:06 Відповісти
Саме Зеля вбиває українців руками пуйла.
Саме Зеля заохотив пуйла вбивати українців, своїми постійними намаганнями заглянути в очі пуйлу, своїми нехтуваннями підготовки до війни та шашликами в травні, своїми діями по розвалу армії, ітд.
Своїми агентами ФСБ Єрмаком, Подоляком, ітд.
Своїми тупорилими паркетними генералами в генштабі, які не здатні звільнити не тільки всю окуповану частину України а навіть якійсь населений пункт.
Своїми постійними бравурними брехливими заявами про знищення сотен складів, командній пунктів окупантів, мостів, ітд... Від цього толку ніякого, тільки ще більше рашисти обстрілюють солдат та мирних мешканців.
Зеля не збирається звільняти Україну, навпаки тільки здає постійно території України пуйлу.
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29.07.2022 13:12 Відповісти
А я нє вінават, патамуша я нікому нічєго нє должен.
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29.07.2022 13:28 Відповісти
Зе-влада це повний парадокс та повна несумість з ЗСУ України !
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29.07.2022 13:42 Відповісти
Зеклоун ********* придумывать версии и новости. Он как дед Панас - генерит сказки. Утром и вечером)
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29.07.2022 13:43 Відповісти
Дошло!!!Когда все нормальные орали со всех утюгов,один очень вумный царь прастова нариду закатывал деньги в асфальт и делил "где то по середине".Наконец то что то начало доходить.
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29.07.2022 15:08 Відповісти
Ха-ха! ти теж поблажливо намагався заглянути в вічі!
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29.07.2022 15:44 Відповісти
 
 