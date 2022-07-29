Оккупанты депортировали в Россию более 5,6 тыс. украинских детей, - МВД

Россия депортировала из Украины более 5,6 тысяч детей. Их насильно вывезли на территорию РФ.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день сотни тысяч украинцев насильственно депортированы в страну-агрессор. Согласно данным Нац. бюро, уже идентифицировано более 5 600 детей, которые были принудительно вывезены в Россию. Реальное количество больше. И сегодня нарабатывается механизм возвращения этих детей", - отметила она.

В то же время, с начала полномасштабного вторжения полицией выявлено 12 уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 149 УК Украины Торговля людьми, из них 3 – торговля детьми.

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