РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11471 посетитель онлайн
Новости Война
1 404 7

Оккупанты депортировали в Россию более 5,6 тыс. украинских детей, - МВД

війна,діти

Россия депортировала из Украины более 5,6 тысяч детей. Их насильно вывезли на территорию РФ.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день сотни тысяч украинцев насильственно депортированы в страну-агрессор. Согласно данным Нац. бюро, уже идентифицировано более 5 600 детей, которые были принудительно вывезены в Россию. Реальное количество больше. И сегодня нарабатывается механизм возвращения этих детей", - отметила она. 

В то же время, с начала полномасштабного вторжения полицией выявлено 12 уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 149 УК Украины Торговля людьми, из них 3 – торговля детьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12-летний мальчик и его отец получили ранения вследствие обстрела на Харьковщине, - ОВА

депортация (681) дети (6510) МВД (9320)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
с родителями или без? Это детские дома?
показать весь комментарий
29.07.2022 14:33 Ответить
А де ж цей кишеньковий омбудсмен? Чого мовчить? Лайна зеленого до рота набрав?
показать весь комментарий
29.07.2022 14:36 Ответить
З них будуть робити яничар.
показать весь комментарий
29.07.2022 14:39 Ответить
Як колись турки...
показать весь комментарий
29.07.2022 14:40 Ответить
а як ти іх вернеш -- раша не схоче тои не віддасть
показать весь комментарий
29.07.2022 14:40 Ответить
всього 5,6 тис??? раніше писали про 250 тис.
показать весь комментарий
29.07.2022 15:16 Ответить
 
 