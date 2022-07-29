Окупанти депортували до Росії понад 5,6 тис. українських дітей, - МВС
Росія депортувала з України понад 5,6 тис. дітей. Їх примусово вивезли на територію РФ.
Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні сотні тисяч українців насильницько депортовані до країни-агресора. Відповідно до даних Нац. бюро, вже ідентифіковано понад 5 600 дітей, які були примусово вивезені до росії. Реальна кількість більша. І сьогодні напрацьовується механізм повернення цих дітей", - зазначила вона.
Водночас, з початку повномасштабного вторгнення поліцією виявлено 12 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 149 КК України Торгівля людьми, з них 3 - торгівля дітьми.
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Aleks_15
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