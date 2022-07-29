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Новини Війна
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Окупанти депортували до Росії понад 5,6 тис. українських дітей, - МВС

війна,діти

Росія депортувала з України понад 5,6 тис. дітей. Їх примусово вивезли на територію РФ.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, інформує Цензор.НЕТ

"На сьогодні сотні тисяч українців насильницько депортовані до країни-агресора. Відповідно до даних Нац. бюро, вже ідентифіковано понад 5 600 дітей, які були примусово вивезені до росії. Реальна кількість більша. І сьогодні напрацьовується механізм повернення цих дітей", - зазначила вона.

Водночас, з початку повномасштабного вторгнення поліцією виявлено 12 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 149 КК України Торгівля людьми, з них 3 - торгівля дітьми.

Також читайте: Депортовані в Росію маріупольці повертаються до України через Білорусь

Автор: 

депортація (723) діти (5087) МВС (3503)


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с родителями или без? Это детские дома?
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29.07.2022 14:33 Відповісти
А де ж цей кишеньковий омбудсмен? Чого мовчить? Лайна зеленого до рота набрав?
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29.07.2022 14:36 Відповісти
З них будуть робити яничар.
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29.07.2022 14:39 Відповісти
Як колись турки...
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29.07.2022 14:40 Відповісти
а як ти іх вернеш -- раша не схоче тои не віддасть
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29.07.2022 14:40 Відповісти
всього 5,6 тис??? раніше писали про 250 тис.
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29.07.2022 15:16 Відповісти
 
 