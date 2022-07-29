"МГБ" арестовало украинцев, осудивших присутствие войск РФ в Приднестровье, - Гончаренко
Так называемое "МГБ" непризнанного Приднестровья арестовало украинцев.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"27 июля промосковский марионеточный режим сепаратистского анклава в Приднестровье арестовал в Тирасполе несколько украинцев.
Среди них два протестантских проповедника - Евгений Одинцов и Ростислав Чичкевич. Они были грубо захвачены агентами МГБ (филиал ФСБ) прямо во время евангелстской встречи", - говорится в сообщении.
По словам нардепа, они также подозреваются в том, что они не одобряли присутствие в Приднестровье московских оккупантов. Есть сведения, что они подвергаются пыткам в стенах МГБ.
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Странно что в списке нет... Сенатора и Димы Чекалкина...
Бараны мавзолейные...я в Чехии...через час в Украине...
Дебилы...
молдова мабуть не буде проти
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У Туреччині руськіє почали "любіть родіну на растоянії" і підтримувати окупацію та вбивство українців.
Полякам це не сподобалося і вони натовкли скрєпні пики. Поки приїхала поліція поляків вже не було. Тому заарештували послідовників фашизму. Тепер представники нації-виродків пускають соплі у соцмережах
Прекрасна русофобія!!!
83Георгій Цагареішвілі and 82 others
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