"МГБ" арестовало украинцев, осудивших присутствие войск РФ в Приднестровье, - Гончаренко

Так называемое "МГБ" непризнанного Приднестровья арестовало украинцев.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"27 июля промосковский марионеточный режим сепаратистского анклава в Приднестровье арестовал в Тирасполе несколько украинцев.

Среди них два протестантских проповедника - Евгений Одинцов и Ростислав Чичкевич. Они были грубо захвачены агентами МГБ (филиал ФСБ) прямо во время евангелстской встречи", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, они также подозреваются в том, что они не одобряли присутствие в Приднестровье московских оккупантов. Есть сведения, что они подвергаются пыткам в стенах МГБ.

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