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Новости Война
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"МГБ" арестовало украинцев, осудивших присутствие войск РФ в Приднестровье, - Гончаренко

мгб

Так называемое "МГБ" непризнанного Приднестровья арестовало украинцев.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"27 июля промосковский марионеточный режим сепаратистского анклава в Приднестровье арестовал в Тирасполе несколько украинцев.

Среди них два протестантских проповедника - Евгений Одинцов и Ростислав Чичкевич. Они были грубо захвачены агентами МГБ (филиал ФСБ) прямо во время евангелстской встречи", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, они также подозреваются в том, что они не одобряли присутствие в Приднестровье московских оккупантов. Есть сведения, что они подвергаются пыткам в стенах МГБ.

Читайте: Вследствие обстрела Одессы погиб подросток и ранен ребенок

арест (10458) Приднестровье (657) ФСБ (1938) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+15
склад дефіцитних ***********. Декілька тис полонених. Шо мічьтаєм пацани?
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29.07.2022 14:14
+14
скільки цей гнойник будем терпіть?
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29.07.2022 14:09
+13
Очередные украинцы, которых пытают прямо сейчас. Как им помочь? Только силовым путем. Альтернативы уничтожению кацапов просто не существует. Каждый живой кацап это лжец, насильник, садист и убийца. У кацапов нет пола и возраста. Кацапы должны быть уничтожены, потому что это враждебный человечеству вид.
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29.07.2022 14:15
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Склади в с.Колбасная в 500 м від нашого кордону.
Найбіільший склад *********** в Європі
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29.07.2022 14:41 Ответить
Ну, ATACMSы нам в помощь.
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29.07.2022 15:05 Ответить
Атасмы, которых у нас нет, там не нужны - хватит любой артиллерии.
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29.07.2022 16:44 Ответить
скільки цей гнойник будем терпіть?
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29.07.2022 14:09 Ответить
извините буду краток не с этой подстилкой что сейчас ************* Молдованских пагорбьах увы увы.она боится что кацапы начнут наступление на Одессу дальше можно вообще не говорить о ее способности думать вообще и в деталях в частности она готова лечь широко раздвинув ножки под *****..
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29.07.2022 14:11 Ответить
Не надо, а? Вообще удивительно, как она ещё держится в этих условиях. Каждый день коллапс. С рэфии, с Беларуси каждый день скрытые звонки и электронные письма о минировании. Аэропорт закрывают по три раза в сутки, ищут бомбы. Работа всех структур практически дистабилизирована из-за процедур по поиску взрывчатых веществ. Цены на газ взлетели на 200 процентов. Додоновские социки наготове. В Приднестровье куча ваты из Одесской области, типа беженцы. Они тоже ждут и содействуют. Я не сторонник Санду, но она сейчас работает на максимуме который возможен,
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29.07.2022 14:27 Ответить
Прабачце, калі ласка. А як непрызнанае Прыднястроўе стасуецца з рф? Гэта ж анклаў. Проста цікава, як туды ваяк і вантаж дастаўляюць
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29.07.2022 18:17 Ответить
Сейчас никак. Те типа миротворцы, которые были, те де факто в ПМР уже осели. Вооружения там на две войны хватит. Попытки провести какую никакую ротацию есть. Буквально пару недель назад прямо от аэропорта завернули обратно на Москву группу офицеров ВС РФ.
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29.07.2022 21:39 Ответить
склад дефіцитних ***********. Декілька тис полонених. Шо мічьтаєм пацани?
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29.07.2022 14:14 Ответить
Очередные украинцы, которых пытают прямо сейчас. Как им помочь? Только силовым путем. Альтернативы уничтожению кацапов просто не существует. Каждый живой кацап это лжец, насильник, садист и убийца. У кацапов нет пола и возраста. Кацапы должны быть уничтожены, потому что это враждебный человечеству вид.
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29.07.2022 14:15 Ответить
Что украинцы забыли в "пмр"? Вечно куда-то влезут, а потом скиглят
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29.07.2022 14:21 Ответить
если ты не знаешь, но украинцы и в других странах, а вот что делают в Украине живущие этничные кацапы?
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29.07.2022 14:31 Ответить
Там сейчас очень много украинцев. Типа беженцев из Одесской области. Может и правда есть беженцы, у многих там родичи. Но боюсь там большая масса прибывших для дестабилизации на случай прорыва коридора
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29.07.2022 14:34 Ответить
Приднестровье создал ленин на украинской этнической земле. Еще будут глупые вопросы?
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29.07.2022 14:43 Ответить
Приднестровье - украинская земля. После того, как Сталин отжал у Румынии земли, чтобы Молдавию можно было назвать полноценной республикой, ей отдали Приднестровье.
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29.07.2022 20:23 Ответить
И передали Украине часть Молдовы, если быть абсолютно честными
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29.07.2022 21:40 Ответить
вопрос ПМР давно перезрел.
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29.07.2022 14:42 Ответить
На сегодня самый опасный враг РАБzzeи Алексей Гончаренко и Крымский татарин Айдер Муждабаев...Фуфлогоны РАБzzeи СкреПОНОСом клянуцца уничтожить даже Рому Цимбалюка и Тараса Березовца...
Странно что в списке нет... Сенатора и Димы Чекалкина...
Бараны мавзолейные...я в Чехии...через час в Украине...
Дебилы...
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29.07.2022 14:48 Ответить
в Архипелаг Гулаг собираешься?
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29.07.2022 15:01 Ответить
Молдаване и румыны, а не пора ли нам разнести эту помойку под названием ПыМыРы?
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29.07.2022 15:03 Ответить
А не исключено, что скоро. Санду очень осторожна в высказываниях, но сегодня она вдруг заявила, что ситуация настораживающая и что она в случае агрессивных действий рэфии обратится за помощью к Румынии. Йоханнис тут же ответил, что Румыния не оставит Молдову при любом варианте развития событий. А это уже включение НАТО
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29.07.2022 15:21 Ответить
Це не включення НАТО, це включення Румунії, але якщо Румунія і Україна домовляться про одночасний удар, то це питання можна вирішити.
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29.07.2022 15:26 Ответить
Архипелаг нацарапал профессор Преображенский и доктор Борменталь для рю,ZZkiх баранов...я в этом дерьме участия не принимал..😁
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29.07.2022 15:04 Ответить
Чим не привід розїбати те Придністров'я та захопити величезний склад різноманітних *********** під приводом знущання над українцями???
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29.07.2022 15:05 Ответить
А ти впевнений, що той склад не замінований радіофугасами?
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29.07.2022 15:15 Ответить
Хіба тільки в цьому проблема?
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29.07.2022 15:32 Ответить
Беззубый Запад даже не может решить проблему с этой помойкой ПМР, хотя для этого есть прямая возможность.
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29.07.2022 15:20 Ответить
то маємо повне право провести спецоперацію для захисту українців,
молдова мабуть не буде проти
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29.07.2022 16:05 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000829056947&__cft__[0]=AZWJNtBTjPVMy7cV6jhFqnmDSO43TVXzPUbUl-luAPfi4VimtNe1-rnXGpKzLQNL-uMnOmnlfZBSFXsHGVEdXUMnyxkmI14Of7wm-H7ZKmoVItysSx682VdvRXzFygKzPzSy7mKcms9N5VHQamcKwv2gug-QwGa_a-FIoY1EL31Cpw&__tn__=-UC%2CP-R Володимир Горковенко

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZWJNtBTjPVMy7cV6jhFqnmDSO43TVXzPUbUl-luAPfi4VimtNe1-rnXGpKzLQNL-uMnOmnlfZBSFXsHGVEdXUMnyxkmI14Of7wm-H7ZKmoVItysSx682VdvRXzFygKzPzSy7mKcms9N5VHQamcKwv2gug-QwGa_a-FIoY1EL31Cpw&__tn__=%2CO%2CP-R#?jgj July 25 at 8:31 PM · Яка сумна новина. Аж зупинитися від сміху не можу

У Туреччині руськіє почали "любіть родіну на растоянії" і підтримувати окупацію та вбивство українців.

Полякам це не сподобалося і вони натовкли скрєпні пики. Поки приїхала поліція поляків вже не було. Тому заарештували послідовників фашизму. Тепер представники нації-виродків пускають соплі у соцмережах

Прекрасна русофобія!!!





83Георгій Цагареішвілі and 82 others

4 Comments

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29.07.2022 17:47 Ответить
 
 