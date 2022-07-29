"МГБ" арештувало українців, які засудили присутність військ РФ у Придністров'ї, - Гончаренко
Так зване "МГБ" невизнаного Придністров'я арештувало українців.
Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"27 липня промосковський маріонетковий режим сепаратистського анклаву у Придністров‘ї заарештував у Тирасполі кілька українців.
Серед них два протестантські проповідники - Євген Одинцов та Ростислав Чичкевич. Вони були брутально захоплені агентами МГБ (філія ФСБ) прямо під час євангелізаційної зустрічі", - йдеться в повідомленні.
За словами нардепа, їх також підозрюють в тому, що вони не схвалювали присутність у Придністров’ї московських окупантів. Є відомості, що вони піддаються катуванням у стінах МГБ.
Топ коментарі
+15 Кіт Семен
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+14 Кіт Семен
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+13 Мобильный крематорий
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Странно что в списке нет... Сенатора и Димы Чекалкина...
Бараны мавзолейные...я в Чехии...через час в Украине...
Дебилы...
молдова мабуть не буде проти
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У Туреччині руськіє почали "любіть родіну на растоянії" і підтримувати окупацію та вбивство українців.
Полякам це не сподобалося і вони натовкли скрєпні пики. Поки приїхала поліція поляків вже не було. Тому заарештували послідовників фашизму. Тепер представники нації-виродків пускають соплі у соцмережах
Прекрасна русофобія!!!
83Георгій Цагареішвілі and 82 others
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