"МГБ" арештувало українців, які засудили присутність військ РФ у Придністров'ї, - Гончаренко

Так зване "МГБ" невизнаного Придністров'я арештувало українців.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"27 липня промосковський маріонетковий режим сепаратистського анклаву у Придністров‘ї заарештував у Тирасполі кілька українців.



Серед них два протестантські проповідники - Євген Одинцов та Ростислав Чичкевич. Вони були брутально захоплені агентами МГБ (філія ФСБ) прямо під час євангелізаційної зустрічі", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, їх також підозрюють в тому, що вони не схвалювали присутність у Придністров’ї московських окупантів. Є відомості, що вони піддаються катуванням у стінах МГБ.

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