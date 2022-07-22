УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4190 відвідувачів онлайн
Новини Війна
24 852 117
Буданов (469) Молдова (2013) Придністров’я (445)

Україна готова допомогти Молдові позбутися окупантів на своїй землі, - Буданов

буданов

Україна готова надати Молдові допомогу у звільненні від російської окупації територію так званої Придністровської молдовської республіки.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі", — зазначив розвідник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Придністров’я заявило про намір приєднатися до Росії

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+92
Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей!

The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что вследствие израильского авиаудара по целям около Дамаска, в районе Ас-Сайида-Зайнаб, уничтожен завод, на котором по иранским технологиям собирались беспилотные самолеты. Так же уничтожен склад с готовой продукцией. А вишенкой на торте является то, что именно с этого завода Россия планировала получать иранские беспилотники. Ты бач, какое горе. Нет слов, чтоб передать эмоции.

А Израилю спасибо!
показати весь коментар
22.07.2022 20:19
+67
давайте сначала свою освободим ,
показати весь коментар
22.07.2022 20:18
+48
Чому ні ? Покрошити підарів а виживших в полон
показати весь коментар
22.07.2022 20:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
У мене, геніального диванного іспьорда з'явилась ідея - їхтамнєти. Ну а що, іграть так у обидва боки
показати весь коментар
22.07.2022 21:20 Відповісти
Штука в тім що в Придністров'ї на армійських складах гігантські запаси снарядів калібру 152, 122,203 мм для Гіацинтів, Піонів та Гвоздик. нам би вони пригодилися
показати весь коментар
09.09.2022 02:16 Відповісти
Давненько тебя не слыхивали. Тебе сказали ВСУ. Вот то и говори. Не то, что сказали падалякиермакозеленские
показати весь коментар
22.07.2022 21:39 Відповісти
Пуста болтовня ..Херсон звільнили вже ЗЕлені довбні?
показати весь коментар
22.07.2022 21:42 Відповісти
ЗЕленодовбні Херсон сдали.
показати весь коментар
22.07.2022 22:23 Відповісти
Выдвинуть условия ПНР ,чтобы они добровольно сдались и сложили оружие .Отдали Украине абсолютно все оружие,что у них есть.Там полно складов с боеприпасами .Много чего ещё может пригодиться Украине .Если не хотят мирно складывать оружие - провести сеецоперацию.Откусывать по части ПНР кусками.ПНР длинная ,но узкая территория...Захватить всю землю ПНР,вывести все оружие и боеприпасы в Украину .Вернуть земли Молдове .Там много украинских сел и много украинцев этнических.Возможно кто-то захочет уехать в Украину жить на пмж.Позаботиться о этих людях.Слава Украине!
показати весь коментар
22.07.2022 21:49 Відповісти
Той хто не позбувся позбутися окупантів в Україні і в ОП ,може повторити лише те саме,що сьогодні має Україна і її народ в іншій державі
показати весь коментар
22.07.2022 22:22 Відповісти
В мережі є інфа від 24 травня про вибух на заводі безпілотників (Укрнет). Й лише одне посилання 5 год. тому - подібна інфа. Або ще більшість ЗМІ не в курсі, або це дублюванння. Хотілося б вірити, дуже маю надію !
показати весь коментар
22.07.2022 22:22 Відповісти
Молдавские территории на левом берегу Днестра нужно обменять на равноценные территории Болградского района.
после этого захватить склады с боеприпасами, создать котел и пополнить обменный фонд кацапскими военными а всех желающих гражданских депортировать на Козляндию.
показати весь коментар
22.07.2022 22:23 Відповісти
Молодой зелёный…. Буданов, не бежи впереди паровоза, всему своё время
показати весь коментар
22.07.2022 22:28 Відповісти
Буданов конечно фраернулся. Но это хорошая идея. Там одни плюсы.
1. Освободим часть войск и вооружения, которое держим возле преднестровья.
2. Поможем Молдове, вата притихнет.
3. Дадим такой поджопник ***** и россии, что трон зашатается.
4. Получим бесплатно немножко вооружения с их складов, которые до сих пор они нам не продали.
показати весь коментар
22.07.2022 22:56 Відповісти
давно пора выгнать их
показати весь коментар
23.07.2022 00:17 Відповісти
а як москалi взагалi там ще утримуються? Лiтакам мокшанським не можна лiтати, суша украiнська закрита для них. Де вони там жрать беруть та припаси?
показати весь коментар
23.07.2022 01:28 Відповісти
Сосуть напевно🤔
показати весь коментар
23.07.2022 03:08 Відповісти
Вони з 1992 року усього накопили непогано. Возили, звісно, територією України, але всім любітєлям Кравчука і Кучми - які зараз визжать про а як же ж так, чому з ПМР гатовілась нападзєніє - так нічого і не дійшло.
показати весь коментар
23.07.2022 09:17 Відповісти
дибіл."героїчний" дибіл
показати весь коментар
23.07.2022 09:09 Відповісти
Свою сначала освободите! Опять сплошное бла-бла!
показати весь коментар
23.07.2022 15:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 