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Новости Война
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Украина готова помочь Молдове избавиться от оккупантов на своей земле, - Буданов

буданов

Украина готова предоставить Молдове помощь в освобождении от российской оккупации территории так называемой Приднестровской молдавской республики.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле", - отметил разведчик.

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Автор: 

Буданов Кирилл (456) Молдова (1871) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+92
Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей!

The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что вследствие израильского авиаудара по целям около Дамаска, в районе Ас-Сайида-Зайнаб, уничтожен завод, на котором по иранским технологиям собирались беспилотные самолеты. Так же уничтожен склад с готовой продукцией. А вишенкой на торте является то, что именно с этого завода Россия планировала получать иранские беспилотники. Ты бач, какое горе. Нет слов, чтоб передать эмоции.

А Израилю спасибо!
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22.07.2022 20:19
+67
давайте сначала свою освободим ,
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22.07.2022 20:18
+48
Чому ні ? Покрошити підарів а виживших в полон
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22.07.2022 20:20
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У мене, геніального диванного іспьорда з'явилась ідея - їхтамнєти. Ну а що, іграть так у обидва боки
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22.07.2022 21:20 Ответить
Штука в тім що в Придністров'ї на армійських складах гігантські запаси снарядів калібру 152, 122,203 мм для Гіацинтів, Піонів та Гвоздик. нам би вони пригодилися
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09.09.2022 02:16 Ответить
Давненько тебя не слыхивали. Тебе сказали ВСУ. Вот то и говори. Не то, что сказали падалякиермакозеленские
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22.07.2022 21:39 Ответить
Пуста болтовня ..Херсон звільнили вже ЗЕлені довбні?
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22.07.2022 21:42 Ответить
ЗЕленодовбні Херсон сдали.
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22.07.2022 22:23 Ответить
Выдвинуть условия ПНР ,чтобы они добровольно сдались и сложили оружие .Отдали Украине абсолютно все оружие,что у них есть.Там полно складов с боеприпасами .Много чего ещё может пригодиться Украине .Если не хотят мирно складывать оружие - провести сеецоперацию.Откусывать по части ПНР кусками.ПНР длинная ,но узкая территория...Захватить всю землю ПНР,вывести все оружие и боеприпасы в Украину .Вернуть земли Молдове .Там много украинских сел и много украинцев этнических.Возможно кто-то захочет уехать в Украину жить на пмж.Позаботиться о этих людях.Слава Украине!
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22.07.2022 21:49 Ответить
Той хто не позбувся позбутися окупантів в Україні і в ОП ,може повторити лише те саме,що сьогодні має Україна і її народ в іншій державі
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22.07.2022 22:22 Ответить
В мережі є інфа від 24 травня про вибух на заводі безпілотників (Укрнет). Й лише одне посилання 5 год. тому - подібна інфа. Або ще більшість ЗМІ не в курсі, або це дублюванння. Хотілося б вірити, дуже маю надію !
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22.07.2022 22:22 Ответить
Молдавские территории на левом берегу Днестра нужно обменять на равноценные территории Болградского района.
после этого захватить склады с боеприпасами, создать котел и пополнить обменный фонд кацапскими военными а всех желающих гражданских депортировать на Козляндию.
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22.07.2022 22:23 Ответить
Молодой зелёный…. Буданов, не бежи впереди паровоза, всему своё время
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22.07.2022 22:28 Ответить
Буданов конечно фраернулся. Но это хорошая идея. Там одни плюсы.
1. Освободим часть войск и вооружения, которое держим возле преднестровья.
2. Поможем Молдове, вата притихнет.
3. Дадим такой поджопник ***** и россии, что трон зашатается.
4. Получим бесплатно немножко вооружения с их складов, которые до сих пор они нам не продали.
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22.07.2022 22:56 Ответить
давно пора выгнать их
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23.07.2022 00:17 Ответить
а як москалi взагалi там ще утримуються? Лiтакам мокшанським не можна лiтати, суша украiнська закрита для них. Де вони там жрать беруть та припаси?
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23.07.2022 01:28 Ответить
Сосуть напевно🤔
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23.07.2022 03:08 Ответить
Вони з 1992 року усього накопили непогано. Возили, звісно, територією України, але всім любітєлям Кравчука і Кучми - які зараз визжать про а як же ж так, чому з ПМР гатовілась нападзєніє - так нічого і не дійшло.
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23.07.2022 09:17 Ответить
дибіл."героїчний" дибіл
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23.07.2022 09:09 Ответить
Свою сначала освободите! Опять сплошное бла-бла!
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23.07.2022 15:49 Ответить
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