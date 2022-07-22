Украина готова помочь Молдове избавиться от оккупантов на своей земле, - Буданов
Украина готова предоставить Молдове помощь в освобождении от российской оккупации территории так называемой Приднестровской молдавской республики.
Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле", - отметил разведчик.
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после этого захватить склады с боеприпасами, создать котел и пополнить обменный фонд кацапскими военными а всех желающих гражданских депортировать на Козляндию.
1. Освободим часть войск и вооружения, которое держим возле преднестровья.
2. Поможем Молдове, вата притихнет.
3. Дадим такой поджопник ***** и россии, что трон зашатается.
4. Получим бесплатно немножко вооружения с их складов, которые до сих пор они нам не продали.