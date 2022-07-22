Украина готова помочь Молдове избавиться от оккупантов на своей земле, - Буданов

Украина готова предоставить Молдове помощь в освобождении от российской оккупации территории так называемой Приднестровской молдавской республики.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле", - отметил разведчик.

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