Приднестровье заявило о намерении присоединиться к России

Руководство непризнанной Приднестровской республики заявило, что намерено добиваться независимости и войти в состав России.

Об этом заявил "министр иностранных дел" Приднестровья Виталий Игнатьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 г., где четко очерчено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны - безусловный приоритет", - подчеркнул он.

Игнатьев добавил, что руководство непризнанной республики не будет принимать решение "в ущерб полумиллионному народу страны".

О сроках такого присоединения Игнатьев ничего не сказал.

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Накануне Игнатьев заявлял о возможной эскалации в регионе. Он сказал, что "возможный выход Молдовы из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям".