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Приднестровье заявило о намерении присоединиться к России

придністров'я

Руководство непризнанной Приднестровской республики заявило, что намерено добиваться независимости и войти в состав России.

Об этом заявил "министр иностранных дел" Приднестровья Виталий Игнатьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 г., где четко очерчено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны - безусловный приоритет", - подчеркнул он.

Игнатьев добавил, что руководство непризнанной республики не будет принимать решение "в ущерб полумиллионному народу страны".

О сроках такого присоединения Игнатьев ничего не сказал.

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Накануне Игнатьев заявлял о возможной эскалации в регионе. Он сказал, что "возможный выход Молдовы из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям".

Молдова (1871) Приднестровье (657) россия (95502)


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Топ комментарии
+92
Час ліквідувати цей бандитський гадюшник.
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22.07.2022 11:20
+64
Идиоты, и вас сразу пошлют мясом в Украину
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22.07.2022 11:20
+43
То что вы, россияне, против Путина ничего не можете сделать, мы и так знаем. Он уже и морячков ваших в подлодке "Курск" топил, и газом в театре на Дубровке травил, и даже детей в Беслане взрывал, а вы как стояли раком перед ним, так и стоите. Жалкая нация терпил.
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22.07.2022 11:37
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та й хрін би з ними! закрити небо для їхніх літаків над територією України, а також кордони для наземного транспорту. хай собі хоч через Аляску комунікують з рашистською матінкою!
Але ж сволота рашистська зажадає (та й вже хоче це здійснити!) сухопутний шлях туди прокласти і присвоїти собі ці території по любому, тобто Миколаївська та Одеська області. ми й так те знаємо і бачимо... їхні жадібні плани прозорі як скло - далі Молдова, а згодом і уся Європа...
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22.07.2022 14:43 Ответить
Пока не буде вино навого врожаю нічого там не колихнеться.
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22.07.2022 14:53 Ответить
По предварительным результатам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(2015) последней переписи , которая прошла в непризнанной республике в октябре 2015 года, составляет 475 007 человек
И в чем дело?

Садятся в поезд и гайда в Расею. Всего то и делов.

При том, что из этого количества в Расею захочет, в лучшем случае, половина
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22.07.2022 14:59 Ответить
Незалежність з подальшим вільним???? приєднанням до Російської Федерації. ???

Незалежність і приєднання до Росії - понятия несовместимые

Где вы виделии в тюрьме народов независимость хоть какого-то народа?
Там "На всіх язІках все мовчить", як казав Шевченко

Захотите потом куда-либо рыпнуться - размажут как Чечню
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22.07.2022 15:07 Ответить
Молдаване, пока вы сами, с оружием в руках, не вырежете эту гнойную опухоль на теле вашего государства (и чем быстрее тем лучше) -она вас будет всё время (даже если вы приднестровскую вату будете в жопу целовать) беспокоить и огорчать. Разве у вас нету перед глазами печального опыта Украины с лугандоном? Подумайте хорошенько!!!
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22.07.2022 15:09 Ответить
ключевое слово ... молдоване
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22.07.2022 16:26 Ответить
А это уж как кому слышится и видится…
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22.07.2022 16:35 Ответить
Да и какой вообще независимости блеет этот Игнатьев, когда на территории Приднестровья уже давно находятся рашеоккупанты???
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22.07.2022 15:09 Ответить
А що там роблять москалі з 1940 року, хіба забули, коли анексували в Румунії території, де і була створена Молдавська РСР. А коли Молдова проголосила незалежність, то ккацапи не вивели свою 14-ту армію під командуванням генерала Лебедєва, а створили квазі невизнане утворення придністров"я, як і всюди, де кацапський чобіт топтав чужу землю. Тому хто хоче кацапстану -уперед на вокзал, хто вплав через Румунію, а може кого і українці пропустять через .... коридор.
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22.07.2022 19:41 Ответить
та в нас одне таке містечко переможе у війні ціле придністровя )) https://www.youtube.com/watch?v=bKqhcZv3eAI https://www.youtube.com/watch?v=bKqhcZv3eAI

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22.07.2022 15:10 Ответить
В июне 2018 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из Приднестровья. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 МИД России назвал резолюцию «пропагандистским ходом» и заявил, что не собираются её исполнять.

Категорически против вывода российских войск выступал бывший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Президент Молдовы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD Игорь Додон

На сегодняшний день все ветви власти Молдовы требуют незамедлительного вывода находящихся на территории страны российских войск.
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22.07.2022 15:14 Ответить
Дебіли, попросили б краще нас звільнити землю від кацапського лайна.
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22.07.2022 18:16 Ответить
дуже добре і вчасно - зеленечмо якраз Одесу буде розміновувати!
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22.07.2022 15:36 Ответить
Ігнатьєв додав, що керівництво невизнаної республіки не прийматиме рішення "на шкоду півмільйонному народу країни".
Ого, аж 500 000 долбайобів зібралися в одному місці!
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22.07.2022 16:09 Ответить
Якою стороною вони туди хотять "приєднатись", злитись в екстазі?
Передом чи задом?
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22.07.2022 16:30 Ответить
По правде, Приднестровье - украинская земля. При чем здесь состав РФ?
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22.07.2022 17:08 Ответить
Приднітрянщина (Лівобережжя Дністра) то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. Ця територія, (тимчасово приєднана до Молдавії) не мала безпосереднього кордону з московщиною, тому тут немає антиукраїнських настоїв і бажання воювати з Україною. Біда в наших президентах - ДЕБІЛАХ з Банкової (Кравчук, Кучма, баран-Ющенко та ін. за ними) Тирасполь неодноразово звертався про повернення до складу України. Отримував відмову. Тепер БАРАНИ З БАНКОВОЇ, КОТРІ ПРОЇБАЛИ ВСЕ, ВКЛЮЧНО І ПРИДНІСТРЯНЩИНУ .... втім їм то *****, "какая разніца"...
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22.07.2022 18:08 Ответить
Нафіга нам той гадюшник???
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22.07.2022 19:19 Ответить
Давно треба було роз@башити цей гадюшник та заволодіти складами з ************ яких нам конче не вистачає. За одно би і звільнили б наші підрозділи які там коє чим груші околочують.
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22.07.2022 18:13 Ответить
Придністров"я споконвічна українська земля ,яку в 1940 році Сталін подарував молдаванам ,потрібно знати свою історію .
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22.07.2022 18:20 Ответить
Tak. A scho skazhete za Besarabiyu ta oblast Gertza? Viddavaty Rumunii? Bo to spokonvichna rumuns'ka zemlya?
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23.07.2022 07:29 Ответить
Приїдь до Ізмаїла, Болграда, Кілії, Татарбунар, Арциза, Тарутиного, Сарати ... та й запитай. Тільки обережно, тримайся поближче до якоїсь лікарні... Немає області Герца - є Герцаївський район Чернівецької області з декількома селами з компактним проживанням молдавського населення.
І заїбетеся ви ці землі забирати до Румунії.
PS А повернення Придністрянщини (Лівобережжя Дністра) до складу України - то лише питання часу і найближчого.
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23.07.2022 15:39 Ответить
от же ж ***** яка
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22.07.2022 18:37 Ответить
нада з цим шось рєшать. Хай Молдова попросить воєнної помощі в України, чи шо. А краще було б окупувати та анексувати ту пемере поки не пізно. Вдарити прямо зараз. Організувати гляйвіц чи майнілу.. так і без цього вони нам загрожують - маємо право на спєцапєрацію
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22.07.2022 18:46 Ответить
саме час звернутися президентові Молдови до президента України.
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22.07.2022 19:26 Ответить
Півміліона??
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22.07.2022 19:32 Ответить
потрібно порти розмінувати для висадки десанту рф, як туди ще дістатися...
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22.07.2022 20:06 Ответить
Украина, РФ, Турция и ООН подписали договор о "зерновом коридоре".

Николаев, Одесса, Херсон уже все...все готово для посадки висадки десанту рф.
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22.07.2022 20:56 Ответить
Вторая серия "Зернового Перемирия".
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22.07.2022 20:53 Ответить
Молдавские территории на левом берегу Днестра нужно обменять на равноценные территории Болградского района.
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22.07.2022 22:05 Ответить
які вони молдавські? Вони наші. Тому Молдова і не рипається. Тра брати, поки не пізно - все одно з кацапами війна. А то дочекаємось сраної немочі, коли з придністров'я по нам ударять
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23.07.2022 01:45 Ответить
Там слов'яни, не румини чи гагаузи.
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23.07.2022 03:54 Ответить
Ударить... Не рипнуться - один пакет Смерчів по базі РАВ 14-ї армії...
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23.07.2022 03:56 Ответить
только мирнодоговариваться, чтоб нам не прекратили поставлять оружие и против нас не ввели санкции.
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23.07.2022 10:27 Ответить
"Придністров'я заявило про намір... " цим все сказано - в середньому роді.
Гемор молдавсько-український.
Свого ж там крім бази *********** - трішки менше ніш нічого.
У них є молдавські та українські паспорти.
Вони там ближче до Європи - їм та ПДНР нахер непотрібна.
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23.07.2022 03:48 Ответить
Хех руководству дали команду мутить призывников на фарш, в расеюшке дурные заканчиваются
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23.07.2022 10:06 Ответить
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