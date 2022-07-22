Приднестровье заявило о намерении присоединиться к России
Руководство непризнанной Приднестровской республики заявило, что намерено добиваться независимости и войти в состав России.
Об этом заявил "министр иностранных дел" Приднестровья Виталий Игнатьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 г., где четко очерчено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны - безусловный приоритет", - подчеркнул он.
Игнатьев добавил, что руководство непризнанной республики не будет принимать решение "в ущерб полумиллионному народу страны".
О сроках такого присоединения Игнатьев ничего не сказал.
Накануне Игнатьев заявлял о возможной эскалации в регионе. Он сказал, что "возможный выход Молдовы из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям".
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Але ж сволота рашистська зажадає (та й вже хоче це здійснити!) сухопутний шлях туди прокласти і присвоїти собі ці території по любому, тобто Миколаївська та Одеська області. ми й так те знаємо і бачимо... їхні жадібні плани прозорі як скло - далі Молдова, а згодом і уся Європа...
И в чем дело?
Садятся в поезд и гайда в Расею. Всего то и делов.
При том, что из этого количества в Расею захочет, в лучшем случае, половина
Незалежність і приєднання до Росії - понятия несовместимые
Где вы виделии в тюрьме народов независимость хоть какого-то народа?
Там "На всіх язІках все мовчить", як казав Шевченко
Захотите потом куда-либо рыпнуться - размажут как Чечню
Категорически против вывода российских войск выступал бывший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Президент Молдовы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD Игорь Додон
На сегодняшний день все ветви власти Молдовы требуют незамедлительного вывода находящихся на территории страны российских войск.
Ого, аж 500 000 долбайобів зібралися в одному місці!
Передом чи задом?
І заїбетеся ви ці землі забирати до Румунії.
PS А повернення Придністрянщини (Лівобережжя Дністра) до складу України - то лише питання часу і найближчого.
Николаев, Одесса, Херсон уже все...все готово для посадки висадки десанту рф.
Гемор молдавсько-український.
Свого ж там крім бази *********** - трішки менше ніш нічого.
У них є молдавські та українські паспорти.
Вони там ближче до Європи - їм та ПДНР нахер непотрібна.