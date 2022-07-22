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Придністров’я заявило про намір приєднатися до Росії

придністров'я

Керівництво невизнаної Придністровської республіки заявило, що має намір домагатися незалежності та увійти до складу Росії.

Про це заявив "міністр закордонних справ" Придністров’я Віталій Ігнатьєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Вектор Придністров'я протягом усіх років існування республіки залишається незмінним, що відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко окреслено: незалежність з подальшим вільним приєднанням до Російської Федерації. Незалежність країни - безумовний пріоритет", - наголосив він.

Ігнатьєв додав, що керівництво невизнаної республіки не прийматиме рішення "на шкоду півмільйонному народу країни".

Про терміни такого приєднання Ігнатьєв нічого не сказав.

Також читайте: Молдова не дозволила в'їзд на свою територію російським військам з Придністров'я

Напередодні Ігнатьєв заявляв про можливу ескалацію в регіоні. Він сказав, що "можливий вихід Молдови з угоди 1992 року про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністров'ї може призвести до військових дій".

Автор: 

Молдова (2070) Придністров’я (474) росія (65129)


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Топ коментарі
+92
Час ліквідувати цей бандитський гадюшник.
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22.07.2022 11:20
+64
Идиоты, и вас сразу пошлют мясом в Украину
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22.07.2022 11:20
+43
То что вы, россияне, против Путина ничего не можете сделать, мы и так знаем. Он уже и морячков ваших в подлодке "Курск" топил, и газом в театре на Дубровке травил, и даже детей в Беслане взрывал, а вы как стояли раком перед ним, так и стоите. Жалкая нация терпил.
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22.07.2022 11:37
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та й хрін би з ними! закрити небо для їхніх літаків над територією України, а також кордони для наземного транспорту. хай собі хоч через Аляску комунікують з рашистською матінкою!
Але ж сволота рашистська зажадає (та й вже хоче це здійснити!) сухопутний шлях туди прокласти і присвоїти собі ці території по любому, тобто Миколаївська та Одеська області. ми й так те знаємо і бачимо... їхні жадібні плани прозорі як скло - далі Молдова, а згодом і уся Європа...
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22.07.2022 14:43 Відповісти
Пока не буде вино навого врожаю нічого там не колихнеться.
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22.07.2022 14:53 Відповісти
По предварительным результатам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(2015) последней переписи , которая прошла в непризнанной республике в октябре 2015 года, составляет 475 007 человек
И в чем дело?

Садятся в поезд и гайда в Расею. Всего то и делов.

При том, что из этого количества в Расею захочет, в лучшем случае, половина
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22.07.2022 14:59 Відповісти
Незалежність з подальшим вільним???? приєднанням до Російської Федерації. ???

Незалежність і приєднання до Росії - понятия несовместимые

Где вы виделии в тюрьме народов независимость хоть какого-то народа?
Там "На всіх язІках все мовчить", як казав Шевченко

Захотите потом куда-либо рыпнуться - размажут как Чечню
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22.07.2022 15:07 Відповісти
Молдаване, пока вы сами, с оружием в руках, не вырежете эту гнойную опухоль на теле вашего государства (и чем быстрее тем лучше) -она вас будет всё время (даже если вы приднестровскую вату будете в жопу целовать) беспокоить и огорчать. Разве у вас нету перед глазами печального опыта Украины с лугандоном? Подумайте хорошенько!!!
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22.07.2022 15:09 Відповісти
ключевое слово ... молдоване
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22.07.2022 16:26 Відповісти
А это уж как кому слышится и видится…
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22.07.2022 16:35 Відповісти
Да и какой вообще независимости блеет этот Игнатьев, когда на территории Приднестровья уже давно находятся рашеоккупанты???
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22.07.2022 15:09 Відповісти
А що там роблять москалі з 1940 року, хіба забули, коли анексували в Румунії території, де і була створена Молдавська РСР. А коли Молдова проголосила незалежність, то ккацапи не вивели свою 14-ту армію під командуванням генерала Лебедєва, а створили квазі невизнане утворення придністров"я, як і всюди, де кацапський чобіт топтав чужу землю. Тому хто хоче кацапстану -уперед на вокзал, хто вплав через Румунію, а може кого і українці пропустять через .... коридор.
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22.07.2022 19:41 Відповісти
та в нас одне таке містечко переможе у війні ціле придністровя )) https://www.youtube.com/watch?v=bKqhcZv3eAI https://www.youtube.com/watch?v=bKqhcZv3eAI

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22.07.2022 15:10 Відповісти
В июне 2018 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из Приднестровья. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 МИД России назвал резолюцию «пропагандистским ходом» и заявил, что не собираются её исполнять.

Категорически против вывода российских войск выступал бывший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Президент Молдовы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD Игорь Додон

На сегодняшний день все ветви власти Молдовы требуют незамедлительного вывода находящихся на территории страны российских войск.
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22.07.2022 15:14 Відповісти
Дебіли, попросили б краще нас звільнити землю від кацапського лайна.
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22.07.2022 18:16 Відповісти
дуже добре і вчасно - зеленечмо якраз Одесу буде розміновувати!
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22.07.2022 15:36 Відповісти
Ігнатьєв додав, що керівництво невизнаної республіки не прийматиме рішення "на шкоду півмільйонному народу країни".
Ого, аж 500 000 долбайобів зібралися в одному місці!
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22.07.2022 16:09 Відповісти
Якою стороною вони туди хотять "приєднатись", злитись в екстазі?
Передом чи задом?
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22.07.2022 16:30 Відповісти
По правде, Приднестровье - украинская земля. При чем здесь состав РФ?
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22.07.2022 17:08 Відповісти
Приднітрянщина (Лівобережжя Дністра) то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. Ця територія, (тимчасово приєднана до Молдавії) не мала безпосереднього кордону з московщиною, тому тут немає антиукраїнських настоїв і бажання воювати з Україною. Біда в наших президентах - ДЕБІЛАХ з Банкової (Кравчук, Кучма, баран-Ющенко та ін. за ними) Тирасполь неодноразово звертався про повернення до складу України. Отримував відмову. Тепер БАРАНИ З БАНКОВОЇ, КОТРІ ПРОЇБАЛИ ВСЕ, ВКЛЮЧНО І ПРИДНІСТРЯНЩИНУ .... втім їм то *****, "какая разніца"...
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22.07.2022 18:08 Відповісти
Нафіга нам той гадюшник???
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22.07.2022 19:19 Відповісти
Давно треба було роз@башити цей гадюшник та заволодіти складами з ************ яких нам конче не вистачає. За одно би і звільнили б наші підрозділи які там коє чим груші околочують.
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22.07.2022 18:13 Відповісти
Придністров"я споконвічна українська земля ,яку в 1940 році Сталін подарував молдаванам ,потрібно знати свою історію .
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22.07.2022 18:20 Відповісти
Tak. A scho skazhete za Besarabiyu ta oblast Gertza? Viddavaty Rumunii? Bo to spokonvichna rumuns'ka zemlya?
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23.07.2022 07:29 Відповісти
Приїдь до Ізмаїла, Болграда, Кілії, Татарбунар, Арциза, Тарутиного, Сарати ... та й запитай. Тільки обережно, тримайся поближче до якоїсь лікарні... Немає області Герца - є Герцаївський район Чернівецької області з декількома селами з компактним проживанням молдавського населення.
І заїбетеся ви ці землі забирати до Румунії.
PS А повернення Придністрянщини (Лівобережжя Дністра) до складу України - то лише питання часу і найближчого.
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23.07.2022 15:39 Відповісти
от же ж ***** яка
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22.07.2022 18:37 Відповісти
нада з цим шось рєшать. Хай Молдова попросить воєнної помощі в України, чи шо. А краще було б окупувати та анексувати ту пемере поки не пізно. Вдарити прямо зараз. Організувати гляйвіц чи майнілу.. так і без цього вони нам загрожують - маємо право на спєцапєрацію
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22.07.2022 18:46 Відповісти
саме час звернутися президентові Молдови до президента України.
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22.07.2022 19:26 Відповісти
Півміліона??
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22.07.2022 19:32 Відповісти
потрібно порти розмінувати для висадки десанту рф, як туди ще дістатися...
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22.07.2022 20:06 Відповісти
Украина, РФ, Турция и ООН подписали договор о "зерновом коридоре".

Николаев, Одесса, Херсон уже все...все готово для посадки висадки десанту рф.
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22.07.2022 20:56 Відповісти
Вторая серия "Зернового Перемирия".
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22.07.2022 20:53 Відповісти
Молдавские территории на левом берегу Днестра нужно обменять на равноценные территории Болградского района.
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22.07.2022 22:05 Відповісти
які вони молдавські? Вони наші. Тому Молдова і не рипається. Тра брати, поки не пізно - все одно з кацапами війна. А то дочекаємось сраної немочі, коли з придністров'я по нам ударять
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23.07.2022 01:45 Відповісти
Там слов'яни, не румини чи гагаузи.
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23.07.2022 03:54 Відповісти
Ударить... Не рипнуться - один пакет Смерчів по базі РАВ 14-ї армії...
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23.07.2022 03:56 Відповісти
только мирнодоговариваться, чтоб нам не прекратили поставлять оружие и против нас не ввели санкции.
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23.07.2022 10:27 Відповісти
"Придністров'я заявило про намір... " цим все сказано - в середньому роді.
Гемор молдавсько-український.
Свого ж там крім бази *********** - трішки менше ніш нічого.
У них є молдавські та українські паспорти.
Вони там ближче до Європи - їм та ПДНР нахер непотрібна.
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23.07.2022 03:48 Відповісти
Хех руководству дали команду мутить призывников на фарш, в расеюшке дурные заканчиваются
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23.07.2022 10:06 Відповісти
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