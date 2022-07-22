Придністров’я заявило про намір приєднатися до Росії

Керівництво невизнаної Придністровської республіки заявило, що має намір домагатися незалежності та увійти до складу Росії.

Про це заявив "міністр закордонних справ" Придністров’я Віталій Ігнатьєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Вектор Придністров'я протягом усіх років існування республіки залишається незмінним, що відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко окреслено: незалежність з подальшим вільним приєднанням до Російської Федерації. Незалежність країни - безумовний пріоритет", - наголосив він.

Ігнатьєв додав, що керівництво невизнаної республіки не прийматиме рішення "на шкоду півмільйонному народу країни".

Про терміни такого приєднання Ігнатьєв нічого не сказав.

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Напередодні Ігнатьєв заявляв про можливу ескалацію в регіоні. Він сказав, що "можливий вихід Молдови з угоди 1992 року про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністров'ї може призвести до військових дій".