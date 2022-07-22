Придністров’я заявило про намір приєднатися до Росії
Керівництво невизнаної Придністровської республіки заявило, що має намір домагатися незалежності та увійти до складу Росії.
Про це заявив "міністр закордонних справ" Придністров’я Віталій Ігнатьєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"Вектор Придністров'я протягом усіх років існування республіки залишається незмінним, що відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко окреслено: незалежність з подальшим вільним приєднанням до Російської Федерації. Незалежність країни - безумовний пріоритет", - наголосив він.
Ігнатьєв додав, що керівництво невизнаної республіки не прийматиме рішення "на шкоду півмільйонному народу країни".
Про терміни такого приєднання Ігнатьєв нічого не сказав.
Напередодні Ігнатьєв заявляв про можливу ескалацію в регіоні. Він сказав, що "можливий вихід Молдови з угоди 1992 року про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністров'ї може призвести до військових дій".
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Але ж сволота рашистська зажадає (та й вже хоче це здійснити!) сухопутний шлях туди прокласти і присвоїти собі ці території по любому, тобто Миколаївська та Одеська області. ми й так те знаємо і бачимо... їхні жадібні плани прозорі як скло - далі Молдова, а згодом і уся Європа...
И в чем дело?
Садятся в поезд и гайда в Расею. Всего то и делов.
При том, что из этого количества в Расею захочет, в лучшем случае, половина
Незалежність і приєднання до Росії - понятия несовместимые
Где вы виделии в тюрьме народов независимость хоть какого-то народа?
Там "На всіх язІках все мовчить", як казав Шевченко
Захотите потом куда-либо рыпнуться - размажут как Чечню
Категорически против вывода российских войск выступал бывший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Президент Молдовы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD Игорь Додон
На сегодняшний день все ветви власти Молдовы требуют незамедлительного вывода находящихся на территории страны российских войск.
Ого, аж 500 000 долбайобів зібралися в одному місці!
Передом чи задом?
І заїбетеся ви ці землі забирати до Румунії.
PS А повернення Придністрянщини (Лівобережжя Дністра) до складу України - то лише питання часу і найближчого.
Николаев, Одесса, Херсон уже все...все готово для посадки висадки десанту рф.
Гемор молдавсько-український.
Свого ж там крім бази *********** - трішки менше ніш нічого.
У них є молдавські та українські паспорти.
Вони там ближче до Європи - їм та ПДНР нахер непотрібна.