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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вследствие обстрела Одессы погиб подросток и ранен ребенок

одеса

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал информацию, что в результате обстрелов Одессы погиб 13-летний ребенок. Еще одна девушка 17 лет получила ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Гончаренко отметил: "По предварительным данным, погиб 13-летний ребенок и 17 летняя девушка тяжело ранена. Также еще есть погибшие.

Ублюдки! Каждый будет отвечать, суки".

Читайте также: Вследствие ракетного удара по Одессе есть погибшие и раненые, - ОВА

Позже начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что в результате российского ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 15-летний парень, еще один ребенок ранен и находится в больнице.

обстрел (27626) Одесса (7915) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+30
Твари касапские сдыхайте медленно мучительно и долго.
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02.05.2022 20:43
+18
цих створіннь зупинить тільки страх смерті-
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02.05.2022 20:47
+14
Третій місяць, вироків 0, поки що це пусті балачки, трьоп.
Кацапам треба робити пекло на землі, валити по містах і головне по криму.
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02.05.2022 20:44
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Твари касапские сдыхайте медленно мучительно и долго.
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02.05.2022 20:43 Ответить
Третій місяць, вироків 0, поки що це пусті балачки, трьоп.
Кацапам треба робити пекло на землі, валити по містах і головне по криму.
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02.05.2022 20:44 Ответить
цих створіннь зупинить тільки страх смерті-
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02.05.2022 20:47 Ответить
Попали в храм московского патриархата, но навряд ли целились туда
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02.05.2022 20:55 Ответить
отчєго же?
самострєл у ніх в етом сєзонє основной прійом
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02.05.2022 21:02 Ответить
Вряд ли они вообще целились. Ну, целились конечно, типа - Одессу видишь? Хярь в ту сторону!
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02.05.2022 21:07 Ответить
Вони певно в аеродром цілились. Проблема в тому що там від рядового до генерала алконавти в третьому поколінні.
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02.05.2022 21:19 Ответить
Да то мабуть піп УПЦ МП помилився - випадково скинув оркам координати своєї богодельні...
На Київщині попи МП наводки оркам тільки так давали...
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02.05.2022 22:04 Ответить
Не попали вони в храм, а попали у військову частину поруч з храмом
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02.05.2022 22:43 Ответить
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02.05.2022 21:01 Ответить
Чи є щось паскудніше і огидніше рашиськоі чуми ? ні нема, це варвари боягузи і брехуни ,вбивці ,мародери які воюють з мирним населення ,в чім вина дитини що загинула ? Будьте прокляті нациські виродки ,будь проклята росія і іі дибільна бидломаса .
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02.05.2022 21:04 Ответить
Суки. Суки ,Суки ,шоб вы усі здохли ,москалі кляті . Одесса вам ещё станет поперёк горла .
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02.05.2022 21:16 Ответить
падлюки кончені, **** слів не хватає
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02.05.2022 21:17 Ответить
Что можно требовать от страны дикарей, превращённое в рабское общество? Сейчас российские рабы защищают интересы своих свихнувшихся хозяев и готовы жертвовать жизнью ибо у них и так нет жизни в грязных деревнях и городах, в которых орудует криминал. Эта страна сама себя загнала в угол и у неё нет будущего. Пугая ядерными ракетами весь мир, она от них и погибнет...
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02.05.2022 21:18 Ответить
Ну це вже напевно точно повід , щоб звалити цей клятий пам'ятник огидній кацапській шльондрі в Одесі . Чи ще не час ?
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03.05.2022 00:04 Ответить
Нашим отвечать надо,а если не отвечают значит НЕЧЕМ.
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03.05.2022 00:12 Ответить

рашистськi покидьки.

Смерть рассєянським шизо-фашистам!
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03.05.2022 01:43 Ответить
страна рабов и скотов.
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03.05.2022 09:00 Ответить
НЕ НА ЧАСІ
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03.05.2022 09:34 Ответить
«Бригадний генерал» Наумов,ексначальник внутрішн\безпеки СБУ,фігурант розсл\Valeriya Egoshyna -Виїхав з України за лічені години до повномасштаб\вторгнення армії РФ ЗЕ: " В мене немає часу займатися усіма зрадниками" Це питання до Баканова,дружбана ЗЕ
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03.05.2022 09:36 Ответить
 
 