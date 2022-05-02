Вследствие обстрела Одессы погиб подросток и ранен ребенок

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал информацию, что в результате обстрелов Одессы погиб 13-летний ребенок. Еще одна девушка 17 лет получила ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Гончаренко отметил: "По предварительным данным, погиб 13-летний ребенок и 17 летняя девушка тяжело ранена. Также еще есть погибшие.

Ублюдки! Каждый будет отвечать, суки".

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Позже начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что в результате российского ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 15-летний парень, еще один ребенок ранен и находится в больнице.