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Внаслідок обстрілу Одеси загинув підліток та поранена дитина

одеса

Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію, що внаслідок обстрілів Одеси загинула 13-річна дитина. Ще одна дівчина 17 років дістала поранення. Пізніше Одеська ОВА уточнила дані про загиблих. По інформації Сил оборони і охорони загиноув хлопець 15 років та поранено дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Гончаренко зазначив: " За попередніми даними, загинула 13-річна дитина та 17 річна дівчина важко поранена. Також ще є загиблі.

Виродки! Кожен буде відповідати, суки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результаті ракетного удару по Одесі є загиблі та поранені, - ОВА

Пізніше начальниця пресцентру сил охорони й оборони Півдня Наталя Гуменюк зазначила, що внаслідок російського ракетного удару по Одесі 2 травня загинув 15-річний хлопець, ще одна дитина поранена і перебуває в лікарні.

Автор: 

обстріл (28973) Одеса (5492) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+30
Твари касапские сдыхайте медленно мучительно и долго.
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02.05.2022 20:43
+18
цих створіннь зупинить тільки страх смерті-
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02.05.2022 20:47
+14
Третій місяць, вироків 0, поки що це пусті балачки, трьоп.
Кацапам треба робити пекло на землі, валити по містах і головне по криму.
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02.05.2022 20:44
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Твари касапские сдыхайте медленно мучительно и долго.
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02.05.2022 20:43 Відповісти
Третій місяць, вироків 0, поки що це пусті балачки, трьоп.
Кацапам треба робити пекло на землі, валити по містах і головне по криму.
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02.05.2022 20:44 Відповісти
цих створіннь зупинить тільки страх смерті-
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02.05.2022 20:47 Відповісти
Попали в храм московского патриархата, но навряд ли целились туда
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02.05.2022 20:55 Відповісти
отчєго же?
самострєл у ніх в етом сєзонє основной прійом
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02.05.2022 21:02 Відповісти
Вряд ли они вообще целились. Ну, целились конечно, типа - Одессу видишь? Хярь в ту сторону!
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02.05.2022 21:07 Відповісти
Вони певно в аеродром цілились. Проблема в тому що там від рядового до генерала алконавти в третьому поколінні.
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02.05.2022 21:19 Відповісти
Да то мабуть піп УПЦ МП помилився - випадково скинув оркам координати своєї богодельні...
На Київщині попи МП наводки оркам тільки так давали...
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02.05.2022 22:04 Відповісти
Не попали вони в храм, а попали у військову частину поруч з храмом
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02.05.2022 22:43 Відповісти
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02.05.2022 21:01 Відповісти
Чи є щось паскудніше і огидніше рашиськоі чуми ? ні нема, це варвари боягузи і брехуни ,вбивці ,мародери які воюють з мирним населення ,в чім вина дитини що загинула ? Будьте прокляті нациські виродки ,будь проклята росія і іі дибільна бидломаса .
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02.05.2022 21:04 Відповісти
Суки. Суки ,Суки ,шоб вы усі здохли ,москалі кляті . Одесса вам ещё станет поперёк горла .
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02.05.2022 21:16 Відповісти
падлюки кончені, **** слів не хватає
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02.05.2022 21:17 Відповісти
Что можно требовать от страны дикарей, превращённое в рабское общество? Сейчас российские рабы защищают интересы своих свихнувшихся хозяев и готовы жертвовать жизнью ибо у них и так нет жизни в грязных деревнях и городах, в которых орудует криминал. Эта страна сама себя загнала в угол и у неё нет будущего. Пугая ядерными ракетами весь мир, она от них и погибнет...
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02.05.2022 21:18 Відповісти
Ну це вже напевно точно повід , щоб звалити цей клятий пам'ятник огидній кацапській шльондрі в Одесі . Чи ще не час ?
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03.05.2022 00:04 Відповісти
Нашим отвечать надо,а если не отвечают значит НЕЧЕМ.
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03.05.2022 00:12 Відповісти

рашистськi покидьки.

Смерть рассєянським шизо-фашистам!
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03.05.2022 01:43 Відповісти
страна рабов и скотов.
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03.05.2022 09:00 Відповісти
НЕ НА ЧАСІ
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03.05.2022 09:34 Відповісти
«Бригадний генерал» Наумов,ексначальник внутрішн\безпеки СБУ,фігурант розсл\Valeriya Egoshyna -Виїхав з України за лічені години до повномасштаб\вторгнення армії РФ ЗЕ: " В мене немає часу займатися усіма зрадниками" Це питання до Баканова,дружбана ЗЕ
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03.05.2022 09:36 Відповісти
 
 