Внаслідок обстрілу Одеси загинув підліток та поранена дитина
Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію, що внаслідок обстрілів Одеси загинула 13-річна дитина. Ще одна дівчина 17 років дістала поранення. Пізніше Одеська ОВА уточнила дані про загиблих. По інформації Сил оборони і охорони загиноув хлопець 15 років та поранено дитину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Гончаренко зазначив: " За попередніми даними, загинула 13-річна дитина та 17 річна дівчина важко поранена. Також ще є загиблі.
Виродки! Кожен буде відповідати, суки".
Пізніше начальниця пресцентру сил охорони й оборони Півдня Наталя Гуменюк зазначила, що внаслідок російського ракетного удару по Одесі 2 травня загинув 15-річний хлопець, ще одна дитина поранена і перебуває в лікарні.
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Кацапам треба робити пекло на землі, валити по містах і головне по криму.
самострєл у ніх в етом сєзонє основной прійом
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рашистськi покидьки.
Смерть рассєянським шизо-фашистам!