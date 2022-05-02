Внаслідок обстрілу Одеси загинув підліток та поранена дитина

Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію, що внаслідок обстрілів Одеси загинула 13-річна дитина. Ще одна дівчина 17 років дістала поранення. Пізніше Одеська ОВА уточнила дані про загиблих. По інформації Сил оборони і охорони загиноув хлопець 15 років та поранено дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Гончаренко зазначив: " За попередніми даними, загинула 13-річна дитина та 17 річна дівчина важко поранена. Також ще є загиблі.

Виродки! Кожен буде відповідати, суки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результаті ракетного удару по Одесі є загиблі та поранені, - ОВА

Пізніше начальниця пресцентру сил охорони й оборони Півдня Наталя Гуменюк зазначила, що внаслідок російського ракетного удару по Одесі 2 травня загинув 15-річний хлопець, ще одна дитина поранена і перебуває в лікарні.