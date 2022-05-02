Вследствие ракетного удара по Одессе есть погибшие и раненые, - ОВА
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, есть погибшие и раненые.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.
"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют, как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!" - говорится в сообщении.
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+36 Саша Паш
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+34 Стас Петров #423214
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антихристианская нация выродков и варваров.
Й московитськи "високорозумні" "Іскандери" то є крокодилі сльози .
Бо тільки московитськи "Іскандери" точно знають , хто з одеситів був тому домі й їх обходять !!!
Співчуття родинам загиблих.
Одужання пораненим.