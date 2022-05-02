РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6231 посетитель онлайн
Новости Война
26 721 32

Вследствие ракетного удара по Одессе есть погибшие и раненые, - ОВА

одеса,обстріл

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, есть погибшие и раненые.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют, как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Обстрел Одессы российскими оккупантами: Повреждены объекты городской инфраструктуры

Автор: 

обстрел (27626) Одесса (7915)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
***, та коли до них від нас щось буде прилітати. Та скільки можна вже це терпіти.
показать весь комментарий
02.05.2022 19:44
+34
расія це терористичне угруповування
показать весь комментарий
02.05.2022 19:42
+24
Вбивати, вбивати та вбивати кацапів. Тільки так можна очистити землю від зла!
показать весь комментарий
02.05.2022 19:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
расія це терористичне угруповування
показать весь комментарий
02.05.2022 19:42 Ответить
Держава-терорист.
показать весь комментарий
02.05.2022 19:52 Ответить
держава терористів
показать весь комментарий
02.05.2022 19:55 Ответить
Держава рашистов-террористов и унитазопоклонистов.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:00 Ответить
Та ще й з величезною кількістью ядерної зброї
показать весь комментарий
02.07.2022 10:14 Ответить
Як говорить Айдер Муждабаєв- ТОРФ- терористична організація російська федерація
показать весь комментарий
02.05.2022 20:04 Ответить
капитан очевидность
показать весь комментарий
03.05.2022 04:01 Ответить
Это орки за спалную вату мстят !
показать весь комментарий
02.05.2022 19:43 Ответить
Це їх "мстя" що ми живемо як люди, а вони як скоти.
показать весь комментарий
02.05.2022 19:54 Ответить
Всегда были скотами и кровавыми подонками: эти выродки только за один год в 1937/38 убили 110 тысяч священников и церковных старост, своими собственными руками разрушили и взорвали 36 тысяч православных храмов:

антихристианская нация выродков и варваров.
показать весь комментарий
02.07.2022 02:29 Ответить
Cкорее за катера ,потопленные байрактаром возле Змеиного
показать весь комментарий
02.05.2022 20:25 Ответить
***, та коли до них від нас щось буде прилітати. Та скільки можна вже це терпіти.
показать весь комментарий
02.05.2022 19:44 Ответить
Було б чим, прилітало б..
показать весь комментарий
02.05.2022 19:48 Ответить
Казали є, казали відправили, і казали ще на післявчора. Himars ау? От от мають 777омі прилетіти. Повні вуха звізданини вже. Хоч новини не дивись.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:35 Ответить
пока коломойский беня не нажрется , газ для авто подняли, дизель и бензин разрешили продавать еще дороже , это после того, как зеля заявил -,, через две недели мы решим вопрос с топливом ,, , то есть , сначала мы поднимем цену, а потом будем решать ,........ кому война, а кому .............
показать весь комментарий
02.05.2022 19:55 Ответить
Вбивати, вбивати та вбивати кацапів. Тільки так можна очистити землю від зла!
показать весь комментарий
02.05.2022 19:48 Ответить
Севастопольские ****** чм рф ,скоро вся срака будет в ракушках Мама отвечает
показать весь комментарий
02.05.2022 19:49 Ответить
Саме другого травня з Нилу виповзло ціле стадо крокодайлів й почало лити сльози по загиблим в "Будинку провспілок" .
Й московитськи "високорозумні" "Іскандери" то є крокодилі сльози .
Бо тільки московитськи "Іскандери" точно знають , хто з одеситів був тому домі й їх обходять !!!
показать весь комментарий
02.05.2022 19:53 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2022 19:55 Ответить
Тримайтеся, одесити.
Співчуття родинам загиблих.
Одужання пораненим.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:06 Ответить
Треба по севастополю захєрачити. Чим скоріше ми це зробимо, тим ціліше буде Одеса.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:13 Ответить
Himars от Одессы сумеет дострелить ?
показать весь комментарий
02.05.2022 20:59 Ответить
На парашкинское победобесие что-то им прилетит? дидыподыхале.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:17 Ответить
Как только будет оружие что бы достать до Крыма и расфигачить все военные объекты там, надо срочно начинать. Особенно базу флота.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:20 Ответить
Шото у меня такое чувство, шо на днях очередное корыто станет домиком для рыбок…
показать весь комментарий
02.05.2022 20:22 Ответить
Та есть жеш у нас уже то шо до Севастополя долетит шо молчим?
показать весь комментарий
02.05.2022 20:26 Ответить
Путєн нападьот!
показать весь комментарий
02.05.2022 20:30 Ответить
Севастополь это украинский город. Потому и не стреляют.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:37 Ответить
Что именно есть|?
показать весь комментарий
02.05.2022 21:00 Ответить
тебе кацап не скажут
показать весь комментарий
03.05.2022 04:03 Ответить
Дуже сподіваюсь на якнайшвидше знищення чорноморського флоту.
показать весь комментарий
02.05.2022 20:27 Ответить
 
 