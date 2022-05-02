Вследствие ракетного удара по Одессе есть погибшие и раненые, - ОВА

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, есть погибшие и раненые.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют, как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!" - говорится в сообщении.

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