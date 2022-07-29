Семеро раненых при обстреле остановки в Николаеве - в тяжелом состоянии, - Сенкевич
Из-за утреннего обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве российскими захватчиками 12 человек находятся в больнице, семеро из них - в тяжелом состоянии, пятеро - погибли.
Об этом сообщает Николаевский городской совет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Последствия утреннего обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве очень трагичны. Сейчас известно о 5 погибших. 12 человек с ранениями госпитализированы, семеро из них - в тяжелом состоянии, троих оперируют, четверо - в реанимации", - сказал мэр.
По его словам, обстрел произошел утром, когда люди ждали общественный транспорт или направлялись по своим делам. Все эти люди - гражданские, молодые и постарше. Ни одного военного нет.
"Удар был нанесен с РСЗО, поэтому площадь поражения очень велика, она достигает нескольких сот метров. Поэтому много пострадавших. Есть еще и легко раненые, которые после оказания медицинской помощи будут лечиться дома", - отметил Сенкевич.
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Я конечно готов поверить, что русские абсолютно все сумасшедшие, но в то, что вместо заводов и/или мест скопления украинских войск, они тратят снаряды и с такой точностью бьют по остановкам - я не поверю никогда
що там поряд ми місцеві знаєм,а тобі якщо цікаво,велком
тільки памперс не забудь