Семеро раненых при обстреле остановки в Николаеве - в тяжелом состоянии, - Сенкевич

Из-за утреннего обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве российскими захватчиками 12 человек находятся в больнице, семеро из них - в тяжелом состоянии, пятеро - погибли.

Об этом сообщает Николаевский городской совет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последствия утреннего обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве очень трагичны. Сейчас известно о 5 погибших. 12 человек с ранениями госпитализированы, семеро из них - в тяжелом состоянии, троих оперируют, четверо - в реанимации", - сказал мэр.

По его словам, обстрел произошел утром, когда люди ждали общественный транспорт или направлялись по своим делам. Все эти люди - гражданские, молодые и постарше. Ни одного военного нет.

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"Удар был нанесен с РСЗО, поэтому площадь поражения очень велика, она достигает нескольких сот метров. Поэтому много пострадавших. Есть еще и легко раненые, которые после оказания медицинской помощи будут лечиться дома", - отметил Сенкевич.