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Новости Война
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Семеро раненых при обстреле остановки в Николаеве - в тяжелом состоянии, - Сенкевич

швидка

Из-за утреннего обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве российскими захватчиками 12 человек находятся в больнице, семеро из них - в тяжелом состоянии, пятеро - погибли.

Об этом сообщает Николаевский городской совет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последствия утреннего обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве очень трагичны. Сейчас известно о 5 погибших. 12 человек с ранениями госпитализированы, семеро из них - в тяжелом состоянии, троих оперируют, четверо - в реанимации", - сказал мэр.

По его словам, обстрел произошел утром, когда люди ждали общественный транспорт или направлялись по своим делам. Все эти люди - гражданские, молодые и постарше. Ни одного военного нет.

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"Удар был нанесен с РСЗО, поэтому площадь поражения очень велика, она достигает нескольких сот метров. Поэтому много пострадавших. Есть еще и легко раненые, которые после оказания медицинской помощи будут лечиться дома", - отметил Сенкевич.

Автор: 

Николаев (2154) обстрел (27327) Сенкевич Александр (188)


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а де фотки? фотки давай, боррелю пошлем.
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29.07.2022 18:27 Ответить
Там 100% завод рядом - потому ни фоток, ни улиц можно не ждать.
Я конечно готов поверить, что русские абсолютно все сумасшедшие, но в то, что вместо заводов и/или мест скопления украинских войск, они тратят снаряды и с такой точностью бьют по остановкам - я не поверю никогда
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29.07.2022 18:42 Ответить
Приєзжай до Харкова чи Миколаєва - повіриш і відчуєш.
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29.07.2022 19:26 Ответить
экспэрд,а не пішов би ти
що там поряд ми місцеві знаєм,а тобі якщо цікаво,велком
тільки памперс не забудь
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29.07.2022 20:32 Ответить
 
 