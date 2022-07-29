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Новости Война
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Последствия удара войск РФ по Николаеву: Известно о 5 погибших и 13 раненых. ФОТО+ВИДЕО 18+

В результате обстрела Николаева российскими войсками погибли 5 человек, еще 13 - получили ранения.

Фотографии опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия удара войск РФ по Николаеву: Известно о 5 погибших и 13 раненых 01

В то же время, по словам главы облсовета Анны Замазеевой, известно о 13 раненых и 5 погибших.

Напомним, утром 29 июля рашисты ударили кассетными снарядами по Николаеву.

Глава ОВА Ким заявил, что российские снаряды упали вблизи остановки общественного транспорта.

Читайте: Минобороны РФ заявило о якобы ударе ВСУ по колонии с военнопленными в Оленовке: Оккупанты сообщают о 40 погибших украинских пленных

Николаев (2154) обстрел (27327) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+46
Мысли Перзидента



Латвийские власти требуют от въезжающих подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации, в противном случае им запрещают въезд.

Так. Должна. Поступать. Каждая. Цивилизованная. Страна.
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29.07.2022 12:17
+32
Фіксація і тільки фіксують, краще б написали, що зробили,щоб не було таких жертв. Зла сьогодні, зла за полонених,за сухі пости де,що,кого....за бездарну Ставку, за буданова, що так красиво говорить,а нічого не робить.
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29.07.2022 12:15
+29
І що має робити влада, кожного дня по всіх містах і селах гинуть люди, тільки чомусь президент розповідає нам кожного дня про свої досягнення і майже кожного дня отримує нагороди.
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29.07.2022 12:15
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Фіксація і тільки фіксують, краще б написали, що зробили,щоб не було таких жертв. Зла сьогодні, зла за полонених,за сухі пости де,що,кого....за бездарну Ставку, за буданова, що так красиво говорить,а нічого не робить.
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29.07.2022 12:15 Ответить
І що має робити влада, кожного дня по всіх містах і селах гинуть люди, тільки чомусь президент розповідає нам кожного дня про свої досягнення і майже кожного дня отримує нагороди.
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29.07.2022 12:15 Ответить
Я дембельнувся з Миколаєва коли наш корабель прийшов туди на ремонт з Північного флоту.
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29.07.2022 12:16 Ответить
і яке це має відношення до рашистського обстрілу?
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29.07.2022 13:13 Ответить
Мысли Перзидента



Латвийские власти требуют от въезжающих подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации, в противном случае им запрещают въезд.

Так. Должна. Поступать. Каждая. Цивилизованная. Страна.
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29.07.2022 12:17 Ответить
И не только это, каждая тварь еще должна написать ПУТИН *****!
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29.07.2022 12:26 Ответить
це ще не все, ті падлюки щоб тільки до нас проникнути все що завгодно підпишуть. Має бути дуууже поважне покарання якщо раптом виявиться, що вони традиційно збрехали.
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29.07.2022 13:39 Ответить
Я уже 8 лет предлагаю пускать в Украину только тех иностранцев, кто письменно заполнит анкету с вопросами о принадлежности Крыма и ОРДЛО. Еслти ответ неверный - въезд запрещается на несколько лет до следующей попытки. Третьей попытки нет.
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30.07.2022 00:18 Ответить
Покауйте ці фото, тільки не ретушовані, дітям нашого Янєлоха.
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29.07.2022 12:21 Ответить
73%, ****** ви підараси! Чи вас просто влаштовують вечірні відосікі від Зечма?
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29.07.2022 12:24 Ответить
Може краще показувати кацапні? Чи це "хахли самі сєбя убівают"? Українці уже ці всі кадри бачили, і не раз
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29.07.2022 12:59 Ответить
який сенс - вони тільки зрадіють і скажуть "давайте ще"
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29.07.2022 15:00 Ответить
Деякі 73% так ніколи і не зрозуміють, кого вони обрали в 2019 році. Куди ти відносишся, я не знаю, та зараз мені на твій вибір байдуже. Відлік на війну пішов з довольного рила Янєлоха на інавгурації.
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29.07.2022 19:28 Ответить
😪😪😪
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29.07.2022 12:37 Ответить
Шо рабсеяне, в Рай попадёте после этого? Так сатана ваша сказала, для него Ад это Рай. Горите там.
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29.07.2022 12:27 Ответить
Фашисты рашистские. Никогда не простим.
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29.07.2022 12:33 Ответить
Собака тоже биндеровкой была и фашистом......
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29.07.2022 12:36 Ответить
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29.07.2022 12:38 Ответить
Взглянул на фотографии... приласкал свою нем. овчарку... и подумал. Если мне на роду написано вот так погибнуть, то уж лучше предстать на суд Божий вместе со своим питомцем, сразу, чтобы потом сердце не разрывалось ни у тебя, ни у питомца. Я вам так скажу, украинцы. Все эти страшные фото и видео ежедневно ложатся на стол и нашему президенту и конгрессменам и всем, кто у власти. США очень серьёзно относятся и тщательно мониторят всё, что происходит в Украине. а фото убитых собачек НЕ МЕНЬШЕ разрывает души людей, чем фото убитых людей. Так устроен цивилизованный мир. Расплата не за горами!
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29.07.2022 20:24 Ответить
Там дві собачки , теж нацистські ?

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29.07.2022 12:39 Ответить
тварини вузькоокі, горіти вам в пеклі.
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29.07.2022 12:42 Ответить
Почему нету ответки по их огневым точкам в раше ща эти теракты? Более безвольного президента у Украины ещё не было.
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29.07.2022 12:47 Ответить
і діаспори нема в раші українськоі...Одні маркурти....
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29.07.2022 12:51 Ответить
Яка там діаспора, заїчайні хохлі, що приїхали колись на росію за довгим рублем, там і залишились. І зараз, я думаю, що сидять там як миші
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29.07.2022 13:03 Ответить
Або воюють проти нас.
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29.07.2022 15:09 Ответить
зато у нас ціла плеяда русскіх агентів у владі.
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29.07.2022 13:40 Ответить
Нема,і майже немає вже інших народів,всі присіли на одну пляшку...
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29.07.2022 12:55 Ответить
Усі попередні преп...зденти , які продавали зброюі надалі повинні жити за рахунок українців, але в буцигарні, або в,язниці, або у тюрьмі, на вибір! І шоб гарний асфальт у камерах був! Але вони усі один одного покривають і мають недоторканність!
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29.07.2022 12:57 Ответить
Кацапы скажут фейк
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29.07.2022 13:00 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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29.07.2022 14:33 Ответить
Крым чей?
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30.07.2022 00:19 Ответить
В черзі за "гуманітаркою" були в основному жінки, постарші і молоденькі з дітьми. Кацапські потвори ми вас будемо знищувати по всьому світу, прощення вам не буде. А сьогодні питання до відосного президента - де ракети? Іди і зі своїми швондерами виковируйте їх із під асфальту, куди зарили всі бюджетні гроші і цілих три роки?
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29.07.2022 23:06 Ответить
я боюся аби вони не продовжували заривати й далі
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01.08.2022 08:07 Ответить
Уезжайте оттуда!!! Пакуйте минимум вещей и уезжайте.!!! Где то да найдёте приют... не создавайте предпосылки к нашей капитуляции. Те кто то хочет воевать, оставайтесь и воюйте. Там не место мирным.
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31.07.2022 00:17 Ответить
 
 