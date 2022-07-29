Последствия удара войск РФ по Николаеву: Известно о 5 погибших и 13 раненых. ФОТО+ВИДЕО 18+
В результате обстрела Николаева российскими войсками погибли 5 человек, еще 13 - получили ранения.
Фотографии опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
В то же время, по словам главы облсовета Анны Замазеевой, известно о 13 раненых и 5 погибших.
Напомним, утром 29 июля рашисты ударили кассетными снарядами по Николаеву.
Глава ОВА Ким заявил, что российские снаряды упали вблизи остановки общественного транспорта.
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+46 Прощай немытая раССея
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+29 Ольга Мартынюк #458587
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Латвийские власти требуют от въезжающих подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации, в противном случае им запрещают въезд.
Так. Должна. Поступать. Каждая. Цивилизованная. Страна.