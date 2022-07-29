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Новости Война
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В результате обстрела Николаева 4 человека погибли, а 7 получили ранения, - Ким. ВИДЕО (обновлено)

Российские оккупанты утром ударили по Николаеву, в результате чего ранения получили 7 человек, а 4 человека погибли.

Об этом рассказал глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня только что выстрелили в район, рядом остановка общественного транспорта. 12 человек лежат на земле. Быстрые поехали работать", - отметил он.

В то же время Ким добавил, что предварительно известно о 7 раненых лицах и 4 погибших.

Напомним, утром, 29 июля, сообщалось, что решисты ударили кассетными снарядами по Николаеву, пострадали.

Читайте: Два человека подорвались на мине во время купания в Коблево, - Николаевская ОВА

Николаев (2153) обстрел (27275) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+4
Кацапи мразі, тут і коментувати немає чого. Співчуття рідних загиблим і скорішого одужання пораненим. Царство Небесне загиблим!
Де наші ракети пане представнику Президента в Миколаївській області? Вдарили вже по тих цілях, які наносили удар по не винних громадян, які вам довірили і проголосовали за вас? Що там представник президента цієї області прошептав, на якій мові? Ви що тут будуєте, малоросію?
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29.07.2022 11:21
+4
Він демонстративно не хоче розмовляти українською мовою. Кого він представляє? Ганьба!
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29.07.2022 11:25
+3
а з ними і наші виродки, які залишили українців незахищенними, все вбухкали в дороги і нічого на оборону. Якщо і сьогодні проїдетеся по Миколаївській області, то побачите дорогі бігборди, які нагадують про "Велике будівництво", на які протрачено купу бюджетних коштів: труби, "уголки" та тонші листи металу і цвітне фото "Велике крадівництво". Точно на ці бізборди пішло більше грошей чим на оборону. За ракети і мови немає. Навіть зараз в районі Нової Одеси активно йде будівництво дороги, де задіяні найновіші самоскиди, бульдозери, грейдери, люди і матеріал, якого не вистачає на фронті.
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29.07.2022 11:32
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Правила форума Совет форумчан
Кацапи мразі, тут і коментувати немає чого. Співчуття рідних загиблим і скорішого одужання пораненим. Царство Небесне загиблим!
Де наші ракети пане представнику Президента в Миколаївській області? Вдарили вже по тих цілях, які наносили удар по не винних громадян, які вам довірили і проголосовали за вас? Що там представник президента цієї області прошептав, на якій мові? Ви що тут будуєте, малоросію?
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29.07.2022 11:21 Ответить
Він демонстративно не хоче розмовляти українською мовою. Кого він представляє? Ганьба!
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29.07.2022 11:25 Ответить
Ніхто за нього не голосував. Його тупо ЗЕ призначив. Це перше. Друге, це відношення мера Сені до мешканців, в паніці усіх виганяє на куди небудь. А за що, як, де жити, йому насрать. Кіи на часі нічого вже не вирішує. Зараз почав знову працювати Марчело. Та орки знаходять прогалину і нею скористаються. Саме удару було завдано з боку лиманських поселень. Їх там вже практично немає, але виродки умудряються нашкодити.
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29.07.2022 11:29 Ответить
да, мер сенкевич редкое чьмо и цыничное быдло. толку городу от него ноль, одни убытки(калированый вор), даже выдачу гуманитарки оно не способно организовать, очереди людей(в основном стариков)в социальной службе с 6 утра до 13 на жаре.
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29.07.2022 11:59 Ответить
Кремлівські виродки , відповідатимете за всі криваві злочини в нашій країні і на суді , і перед Богом !!
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29.07.2022 11:21 Ответить
а з ними і наші виродки, які залишили українців незахищенними, все вбухкали в дороги і нічого на оборону. Якщо і сьогодні проїдетеся по Миколаївській області, то побачите дорогі бігборди, які нагадують про "Велике будівництво", на які протрачено купу бюджетних коштів: труби, "уголки" та тонші листи металу і цвітне фото "Велике крадівництво". Точно на ці бізборди пішло більше грошей чим на оборону. За ракети і мови немає. Навіть зараз в районі Нової Одеси активно йде будівництво дороги, де задіяні найновіші самоскиди, бульдозери, грейдери, люди і матеріал, якого не вистачає на фронті.
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29.07.2022 11:32 Ответить
Ідіоти сидять під обстрілами і тримають там своїх дітей. І це у той час, коли увесь світ відкрив кордони. Гинуть щодня, а могли жити і дати своїм дітям можливість побачити світ, вивчити мови, отримати освіту. Сидіть по підвалах далі, найвеличнішому це і потрібно
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29.07.2022 11:36 Ответить
Гнида, заткни свою нікчемну пельку.
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29.07.2022 12:58 Ответить
Дебіл, ротяру тобі дебілу розірвати.
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29.07.2022 17:10 Ответить
Николаев под обстрелами каждый день и уже давно и все обстрелы с Херсонской области как то не вяжется с контрнаступлением на Херсон и его освобождением.
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29.07.2022 11:37 Ответить
 
 