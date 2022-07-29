В результате обстрела Николаева 4 человека погибли, а 7 получили ранения, - Ким. ВИДЕО (обновлено)
Российские оккупанты утром ударили по Николаеву, в результате чего ранения получили 7 человек, а 4 человека погибли.
Об этом рассказал глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня только что выстрелили в район, рядом остановка общественного транспорта. 12 человек лежат на земле. Быстрые поехали работать", - отметил он.
В то же время Ким добавил, что предварительно известно о 7 раненых лицах и 4 погибших.
Напомним, утром, 29 июля, сообщалось, что решисты ударили кассетными снарядами по Николаеву, пострадали.
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Де наші ракети пане представнику Президента в Миколаївській області? Вдарили вже по тих цілях, які наносили удар по не винних громадян, які вам довірили і проголосовали за вас? Що там представник президента цієї області прошептав, на якій мові? Ви що тут будуєте, малоросію?