В результате обстрела Николаева 4 человека погибли, а 7 получили ранения, - Ким. ВИДЕО (обновлено)

Российские оккупанты утром ударили по Николаеву, в результате чего ранения получили 7 человек, а 4 человека погибли.

Об этом рассказал глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня только что выстрелили в район, рядом остановка общественного транспорта. 12 человек лежат на земле. Быстрые поехали работать", - отметил он.

В то же время Ким добавил, что предварительно известно о 7 раненых лицах и 4 погибших.

Напомним, утром, 29 июля, сообщалось, что решисты ударили кассетными снарядами по Николаеву, пострадали.

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