США внесли в санкционный список еще двух граждан и четыре компании из РФ

Министерство финансов США объявило о введении санкций против двух человек и четырех организаций с России из-за их роли в "глобальных операциях по злонамеренному влиянию Кремля и вмешательству в выборы".

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на сайте ведомства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эти физические и юридические лица играли разные роли в попытках России манипулировать и дестабилизировать Соединенные Штаты, а также наших союзников и партнеров, включая Украину", - отмечается в сообщении.

В частности, в санкционный список внесены российские организации "Антиглобалистическое движение России", Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия", ООО "Ионов Трансконтинентал", Глобальное информационное агентство "STOP-Imperialism".

Кроме того, санкции введены против граждан РФ Натальи Бурлиновой и Александра Ионова.

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Действия этих лиц и организаций в Минфине США связывают с выполнением задач российских спецслужб, в частности ФСБ. Они поддерживали управляемые Кремлем операции воздействия на США, союзников и партнеров, а также вербовали в свои сети других людей для выполнения конкретных задач.

В частности, отмечается, что Александр Ионов является сотрудником ФСБ, который использует различные должности и компании, чтобы распространять дезинформацию Кремля, а также прилагает другие усилия с целью вредоносного воздействия. Он также был замечен во взаимодействии с "поваром" путина Евгением Пригожиным. Наталья Бурлинова, возглавляющая центр "Креативная дипломатия", также связана с российскими спецслужбами и финансируется Кремлем.

Организации, включенные в список санкций, направляют свою деятельность главным образом на распространение дезинформации в иноязычной среде.