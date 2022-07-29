Украинские правоохранители уже устанавливают причастных к теракту в Оленовке, - Енин
Правоохранители работают над установлением всех причастных к организации теракта в оккупированной Оленовке Донецкой области, в результате которого погибли и получили ранения украинские военнопленные.
Об этом в эфире телемарафона заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Безусловно, то ужасное циничное военное преступление, которое было совершено в Оленовке, не имеет никакого оправдания или прощения для тех, кто его заказал и непосредственно исполнил. И украинские правоохранители уже работают по установлению всех, кто был причастен к его организации. У нас есть определенные позиции, в том числе на неподконтрольных территориях", - сказал он.
Енин заявил, что каждый, кто совершает военные преступления против Украины, будет привлечен к ответственности, и для этого Украина использует все возможные инструменты - как национальной юрисдикции, так и международные судебные инстанции.
Он подчеркнул, что терактом в Оленовке враг грубо нарушил все возможные правила и обычаи ведения войны, "уничтожив, по сути, находившихся под защитой Женевской конвенции военнопленных".
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Українець повинен вистрілити в кацапа швидше ніж кацап підніме руки.
Государство процветает если оно правовое.
https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1553043080143577088 2 ч
ГУР: вибухи в Оленівці здійснила «ПВК Вагнера» за командою Пригожина. Якщо хто забув, то нагадаю, що це самі ті вагнерівці, яких Зеленський з Єрмаком врятував від української розвідки.
Ще раз по буквам: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА ЄРМАК ЗЛИЛИ ВОРОГУ ОПЕРАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ СПЕЦЛУЖБ.
Про свої накази триматися, а потім здатися під гарантії та свої обіцянки?
Скаже країні, що знову проїбали і хтось там але не він винен?
Або як зазвичай морду цеглою і проїхали?
а тут прямо...
(пусть я ошибаюсь !!!!)
Завів кацап християнина,
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток
Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата
Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо
Как трепаться будєт!»
Українцям потрібно читати своїх поетів. бо це в історії повторюється
Встановлювати собі термометр для змірювання температури чи ще ви живі....
Кончені все злили і продали разом в 2019році....нс виборах....
Падлюки...щоб ви всі при житі зазнвли що зазнали всі українські військові в полоні!
Правоохоронцям треба встановлювати, хто здав Південь.
Все почалось з вільного виходу орків з Криму 24 лютого.
Наслідок цього - швидке оточення Маріка. Ми ще лише здогадуємось, які "Бучі" відбуваються зараз в Мелітополі, Бердянську, Херсоні, Енергодарі, у Каховках, Олешках та інших окупованих містах.
РФия называют империей зла, это правда, но зло это небанальное - это распад или слабость зла, лживость и женственность зла. И они могут жуткие вещи творить, но чтобы скрыть, насколько они слабы и бессильны! РФия уже сколько столетий существует в таком присмертном состоянии и никак не умрет.
РФия это очень опасное извращенное зло, которое паразитирует, поглощает!