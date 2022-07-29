Украинские правоохранители уже устанавливают причастных к теракту в Оленовке, - Енин

Правоохранители работают над установлением всех причастных к организации теракта в оккупированной Оленовке Донецкой области, в результате которого погибли и получили ранения украинские военнопленные.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно, то ужасное циничное военное преступление, которое было совершено в Оленовке, не имеет никакого оправдания или прощения для тех, кто его заказал и непосредственно исполнил. И украинские правоохранители уже работают по установлению всех, кто был причастен к его организации. У нас есть определенные позиции, в том числе на неподконтрольных территориях", - сказал он.

Енин заявил, что каждый, кто совершает военные преступления против Украины, будет привлечен к ответственности, и для этого Украина использует все возможные инструменты - как национальной юрисдикции, так и международные судебные инстанции.

Он подчеркнул, что терактом в Оленовке враг грубо нарушил все возможные правила и обычаи ведения войны, "уничтожив, по сути, находившихся под защитой Женевской конвенции военнопленных".

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