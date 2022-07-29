Українські правоохоронці вже встановлюють причетних до теракту в Оленівці, - Єнін
Правоохоронці працюють над встановленням усіх причетних до організації теракту в окупований Оленівці на Донеччині, внаслідок якого загинули та зазнали поранень українські військовополонені.
Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Безумовно, той жахливий цинічний воєнний злочин, який було вчинено у Оленівці, немає жодного виправдання чи прощення для тих, хто його замовив та безпосередньо виконав. І українські правоохоронці вже працюють із встановлення всіх тих, хто був причетний до його організації. Ми маємо певні позиції, у тому числі на непідконтрольних територіях", - сказав він.
Єнін заявив, що кожен, хто вчиняє воєнні злочини проти України, буде притягнутий до відповідальності, і для цього Україна використає всі можливі інструменти - як національної юрисдикції, так і міжнародні судові інстанції.
Він підкреслив, що терактом в Оленівці ворог грубо порушив всі можливі правила та звичаї ведення війни, "знищивши, по суті, військовополонених, які перебували під захистом Женевської конвенції".
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Українець повинен вистрілити в кацапа швидше ніж кацап підніме руки.
Государство процветает если оно правовое.
https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1553043080143577088 2 ч
ГУР: вибухи в Оленівці здійснила «ПВК Вагнера» за командою Пригожина. Якщо хто забув, то нагадаю, що це самі ті вагнерівці, яких Зеленський з Єрмаком врятував від української розвідки.
Ще раз по буквам: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА ЄРМАК ЗЛИЛИ ВОРОГУ ОПЕРАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ СПЕЦЛУЖБ.
Про свої накази триматися, а потім здатися під гарантії та свої обіцянки?
Скаже країні, що знову проїбали і хтось там але не він винен?
Або як зазвичай морду цеглою і проїхали?
а тут прямо...
(пусть я ошибаюсь !!!!)
Завів кацап християнина,
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток
Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата
Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо
Как трепаться будєт!»
Українцям потрібно читати своїх поетів. бо це в історії повторюється
Встановлювати собі термометр для змірювання температури чи ще ви живі....
Кончені все злили і продали разом в 2019році....нс виборах....
Падлюки...щоб ви всі при житі зазнвли що зазнали всі українські військові в полоні!
Правоохоронцям треба встановлювати, хто здав Південь.
Все почалось з вільного виходу орків з Криму 24 лютого.
Наслідок цього - швидке оточення Маріка. Ми ще лише здогадуємось, які "Бучі" відбуваються зараз в Мелітополі, Бердянську, Херсоні, Енергодарі, у Каховках, Олешках та інших окупованих містах.
РФия называют империей зла, это правда, но зло это небанальное - это распад или слабость зла, лживость и женственность зла. И они могут жуткие вещи творить, но чтобы скрыть, насколько они слабы и бессильны! РФия уже сколько столетий существует в таком присмертном состоянии и никак не умрет.
РФия это очень опасное извращенное зло, которое паразитирует, поглощает!