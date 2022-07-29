Українські правоохоронці вже встановлюють причетних до теракту в Оленівці, - Єнін

Правоохоронці працюють над встановленням усіх причетних до організації теракту в окупований Оленівці на Донеччині, внаслідок якого загинули та зазнали поранень українські військовополонені.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Безумовно, той жахливий цинічний воєнний злочин, який було вчинено у Оленівці, немає жодного виправдання чи прощення для тих, хто його замовив та безпосередньо виконав. І українські правоохоронці вже працюють із встановлення всіх тих, хто був причетний до його організації. Ми маємо певні позиції, у тому числі на непідконтрольних територіях", - сказав він.

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Єнін заявив, що кожен, хто вчиняє воєнні злочини проти України, буде притягнутий до відповідальності, і для цього Україна використає всі можливі інструменти - як національної юрисдикції, так і міжнародні судові інстанції.

Він підкреслив, що терактом в Оленівці ворог грубо порушив всі можливі правила та звичаї ведення війни, "знищивши, по суті, військовополонених, які перебували під захистом Женевської конвенції".