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Новини Війна
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Українські правоохоронці вже встановлюють причетних до теракту в Оленівці, - Єнін

оленівка

Правоохоронці працюють над встановленням усіх причетних до організації теракту в окупований Оленівці на Донеччині, внаслідок якого загинули та зазнали поранень українські військовополонені.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Безумовно, той жахливий цинічний воєнний злочин, який було вчинено у Оленівці, немає жодного виправдання чи прощення для тих, хто його замовив та безпосередньо виконав. І українські правоохоронці вже працюють із встановлення всіх тих, хто був причетний до його організації. Ми маємо певні позиції, у тому числі на непідконтрольних територіях", - сказав він.

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Єнін заявив, що кожен, хто вчиняє воєнні злочини проти України, буде притягнутий до відповідальності, і для цього Україна використає всі можливі інструменти - як національної юрисдикції, так і міжнародні судові інстанції.

Він підкреслив, що терактом в Оленівці ворог грубо порушив всі можливі правила та звичаї ведення війни, "знищивши, по суті, військовополонених, які перебували під захистом Женевської конвенції".

Автор: 

армія рф (17502) Єнін Євген (348) полонені (2267) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+32
Kurt Wootz@vinnicanin

https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1553043080143577088 2 ч

ГУР: вибухи в Оленівці здійснила «ПВК Вагнера» за командою Пригожина. Якщо хто забув, то нагадаю, що це самі ті вагнерівці, яких Зеленський з Єрмаком врятував від української розвідки.
Ще раз по буквам: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА ЄРМАК ЗЛИЛИ ВОРОГУ ОПЕРАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ СПЕЦЛУЖБ.
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29.07.2022 21:38
+26
Так, ми добре пам'ятаємо про "евакуацію" "Азовців" під особистим контролем Президента. Ми не забули хто відпустив "вагнерівців" і фактично знищив кар'єру нашим реальним ГУРівцям, які проводили цю спецоперацію. Мова про Бурбу і його команду, котрих СБУ Баканова намагалися знищити фізично і пам;ятаємо, як "злили" цю спецоперацію відвертому ворогу і як грали дурня єрмак і Зеленський, коли Бурба приходив на доповідь по Президента, а той відправив його до єрмака, а Єрмак відмінив дату проведення спецоперацї, а потім сказав: " а хто я такий, щоб відміняти, я ж не Президент". Тоді пошили в дурнях Бурбу і його спецпідрозділ, а сьогодні нас, бо вони причетні дважди до знищення патріотів України -"Азовців", перший раз коли відпустили "Вагнерівців" і другий раз, коли здали їх в катівню. Так, наріде 73%, я не помилився? Чи не на часі?
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29.07.2022 21:58
+23
Зеленському вже оголосили про підозру ?
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29.07.2022 21:37
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29.07.2022 21:34 Відповісти
ВСУ конче необхідно взяти в полон угрупування на Херсонщині а надалі вчиняти так, як чинили ізраїльтяни.
Українець повинен вистрілити в кацапа швидше ніж кацап підніме руки.
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29.07.2022 21:53 Відповісти
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29.07.2022 21:57 Відповісти
Понтон, пором, бавовна?
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29.07.2022 22:00 Відповісти
У кацапов нету рук. У них копыта. А насчет того что с поднятыми вверх копытами нигде не написано что нельзя стрелять
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29.07.2022 22:02 Відповісти
В израиле один солдат убил пленного араба который в тот день убил его друга. Отсидел 1.5 года в тюрьме.
Государство процветает если оно правовое.
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30.07.2022 15:38 Відповісти
Зеленському вже оголосили про підозру ?
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29.07.2022 21:37 Відповісти
Ми маємо певні позиції, у тому числі на непідконтрольних територіях", - сказав він, хто би сумнівався.
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29.07.2022 21:42 Відповісти
Kurt Wootz@vinnicanin

https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1553043080143577088 2 ч

ГУР: вибухи в Оленівці здійснила «ПВК Вагнера» за командою Пригожина. Якщо хто забув, то нагадаю, що це самі ті вагнерівці, яких Зеленський з Єрмаком врятував від української розвідки.
Ще раз по буквам: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА ЄРМАК ЗЛИЛИ ВОРОГУ ОПЕРАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ СПЕЦЛУЖБ.
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29.07.2022 21:38 Відповісти
Та невже, серун-у-валізу нідочого? Все самі найманці, такі ініциативні.
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29.07.2022 22:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Jf7RzHFDGE0
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29.07.2022 21:41 Відповісти
Вагнеровских подонков вне закона всех тварюк, живыми не брать!!!
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29.07.2022 21:41 Відповісти
Невже незрозуміло,що влада Єрмака-Зеленського та їх підданного Буданова переводить "стрілки" за вбивства військовополонених на ЧВК "Вагнер",а не на РФ!Саме вони і здавали південь України!
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29.07.2022 22:25 Відповісти
Гундосий у вечірній казці згадає про свої договори з ООН, РФ, Туреччиною щодо Азова?

Про свої накази триматися, а потім здатися під гарантії та свої обіцянки?

Скаже країні, що знову проїбали і хтось там але не він винен?

Або як зазвичай морду цеглою і проїхали?
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29.07.2022 21:42 Відповісти
та да... они не могут восстановить был ли трухин за рулем...
а тут прямо...
(пусть я ошибаюсь !!!!)
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29.07.2022 21:45 Відповісти
«Можно я тихонечко в лес уйду?»
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29.07.2022 21:50 Відповісти
я ще зранку встановив
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29.07.2022 21:45 Відповісти
У Степана Руданського є цикл співомовок про кацапів, звіряча сутність кацапів залишається незмінною і в наші дні:

Завів кацап християнина,

Зарізати хоче.

Зав'язав йому назад руки,

Ніж широкий точить.

А кацапчук семиліток

Мало не брикає:

Кругом скаче коло тата

Та все промовляє:

«Да полна уж тачать батька!..

Будєт с нєго, будєт!..

Режь же, батька! то-то любо

Как трепаться будєт!»

Українцям потрібно читати своїх поетів. бо це в історії повторюється
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29.07.2022 21:48 Відповісти
Людство не виживе на цій планеті.Ми шкідники,які або знищать самі себе,або це зробить природа-матінка...І що саме трагикомічне в цій ситуації - Всесвіт цього навіть не помітить. Якби ж бо про це подумав кожен...
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29.07.2022 21:53 Відповісти
Це ти так русскій мір виправдовуєш?
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29.07.2022 22:05 Відповісти
Відволікись від новин і прочитай ще раз про що я написав.Чи твоїм диваном світ обмежується?...Не коментуй того,чого не розумієш.
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29.07.2022 22:29 Відповісти
Так, ми добре пам'ятаємо про "евакуацію" "Азовців" під особистим контролем Президента. Ми не забули хто відпустив "вагнерівців" і фактично знищив кар'єру нашим реальним ГУРівцям, які проводили цю спецоперацію. Мова про Бурбу і його команду, котрих СБУ Баканова намагалися знищити фізично і пам;ятаємо, як "злили" цю спецоперацію відвертому ворогу і як грали дурня єрмак і Зеленський, коли Бурба приходив на доповідь по Президента, а той відправив його до єрмака, а Єрмак відмінив дату проведення спецоперацї, а потім сказав: " а хто я такий, щоб відміняти, я ж не Президент". Тоді пошили в дурнях Бурбу і його спецпідрозділ, а сьогодні нас, бо вони причетні дважди до знищення патріотів України -"Азовців", перший раз коли відпустили "Вагнерівців" і другий раз, коли здали їх в катівню. Так, наріде 73%, я не помилився? Чи не на часі?
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29.07.2022 21:58 Відповісти
💯 Вы правI абсолютно
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29.07.2022 22:15 Відповісти
На якій це мові ? У фсб не вчать іностранньіх язіков?
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29.07.2022 22:53 Відповісти
На горе українцям ті 73% лохів звершили дуже тяжку помилку,яка закінчилась війною,та за яку наші пасіонарії розплачуються катуванням та своїм життям.А Єрмакам та Зеленським начхати на людей!Навіть персонально до цього часу не засудили вбивства орками наших полонених!Ганьба цьому тандему Єрмак-Зеленський!Що їх з'єднує?
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29.07.2022 22:34 Відповісти
Убийцу Степана Чубенка уже наказали? Нет? Ну вот с этого и нужно начинать. Если бы для Украины было принципиально наказать всех убийц и преступников то таких преступлений было бы на порядок меньше
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29.07.2022 22:04 Відповісти
Ідіть на х....разом з зеленою наволочью ....
Встановлювати собі термометр для змірювання температури чи ще ви живі....
Кончені все злили і продали разом в 2019році....нс виборах....
Падлюки...щоб ви всі при житі зазнвли що зазнали всі українські військові в полоні!
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29.07.2022 22:27 Відповісти
пора "дровишек" подкинуть в херсонский котел для жарки рашашвайнов.
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29.07.2022 22:27 Відповісти
Це вже все до сраки, хлопці вже загинули.
Правоохоронцям треба встановлювати, хто здав Південь.
Все почалось з вільного виходу орків з Криму 24 лютого.
Наслідок цього - швидке оточення Маріка. Ми ще лише здогадуємось, які "Бучі" відбуваються зараз в Мелітополі, Бердянську, Херсоні, Енергодарі, у Каховках, Олешках та інших окупованих містах.
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29.07.2022 22:40 Відповісти
.
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29.07.2022 23:01 Відповісти
Кров Героїв Азова на руках зеленого уйобка.
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29.07.2022 23:30 Відповісти
Так само встановлюють як у справі Шеремета? І коли брифінг?
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30.07.2022 00:23 Відповісти
И всех его 240 депутатов "СЛУГ"ничтожных продажных марионеток За бабло в конвертах они готовы были и мать продать и убийству Антона Полякова , пытавшегося их разоблачить очень радовались Третьякова заявляла - 1враг‼️ГЕТЬ Банду клоунария продавшихся нацистам раши‼️
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30.07.2022 00:25 Відповісти
Была такая философ Ханна Аренд и она про архитектора окончательного вопроса Адольфа Эйнмана, которого поймали израильские спецслужбы и предали смертельному суду, сказала - это "банальность зла" - в ее сознании зло было настолько изощренным и извращенным, что вот этот исполнительный и вежливый чиновник - был банальностью зла, упрощением или винтиком зла)

РФия называют империей зла, это правда, но зло это небанальное - это распад или слабость зла, лживость и женственность зла. И они могут жуткие вещи творить, но чтобы скрыть, насколько они слабы и бессильны! РФия уже сколько столетий существует в таком присмертном состоянии и никак не умрет.
РФия это очень опасное извращенное зло, которое паразитирует, поглощает!
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30.07.2022 03:51 Відповісти
..всех причастных к смерти пленных солдат Уничтожить.
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30.07.2022 08:21 Відповісти
 
 